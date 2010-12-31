在短短十年间，联合创始人 罗伯·麦加文 Paul Riordan和他们在Boundary Bend Limited的团队创建了澳大利亚最大的橄榄油公司。 “但是老天，我们遇到了一些困难。”麦加文先生说。 “很难。 我要说的是，有95％的外出种植橄榄树的人（即使他们从事该行业）确实很挣扎，因为要使他们一致地生产非常非常困难，以使授粉正确，营养，水，加工，物流权-这样您就可以以具有竞争力的价格获得另一端的优质EVOO。”

橄榄油专家Richard Gawel博士对Boundary Bend的努力以及对整个行业的重大贡献表示赞赏。 “他们是一家真正的垂直整合公司-从托儿所到市场部，” 加维尔博士. “他们为橄榄油的研究知识做出了巨大贡献，并且他们的很多成果都可以公开获得，并且与澳大利亚及其他地区的生产者相关。 他们对各种主题进行了研究，例如水果疏松剂，霜冻损害，机械收割和加工助剂，仅举几例，他们的实验室还致力于验证新测试的有效性，以帮助确定我认为是什么行业的祸害：混合物中存在旧油。 最重要的是，通过他们 科布拉姆庄园 品牌，他们在将可负担得起的高质量EVOO投放到澳大利亚超市货架上起到了重要作用。”

加维尔博士还指出，该公司的技术专家Leandro Ravetti和Pablo Canamasas积极向行业传播其成果，并为解决其他行业问题做出了贡献，例如制定现代的相关标准，以帮助消费者更好地理解两者之间的区别。橄榄油等级。

“从营销方面来说，” Gawel博士补充说， “Boundary Bend一直积极致力于创建和推广EVOO的两个层次-超市系列和基于品种的专业系列，它们可能已成为澳大利亚最受认可的EVOO品牌。 作为一家公司，他们长期以来一直是 澳大利亚橄榄协会，两者都提供

专业知识和支持性研究。”

如今，Boundary Bend Limited经营着超过250亿澳元（254亿美元）的橄榄树资产，拥有2.5万棵橄榄树，是澳大利亚最大的橄榄树所有者/管理者，也是世界上最大的橄榄树管理者之一。

在过去的六个季节中，BBL一直领导着澳大利亚充满活力和新兴的橄榄油行业。 该公司是澳大利亚第一家也是唯一一家在一个季节内生产和加工超过40,000吨水果的种植者。 在过去的四年中，只有不到18％的澳大利亚橄榄树被种植，BBL树林生产了大约一半的澳大利亚橄榄油。

BBL实现的水果产量大大高于世界和澳大利亚的平均水平。 每公顷平均石油产量是西班牙，意大利，希腊，土耳其和突尼斯的传统和主要产区的几倍（370％至1,500％）。

“BBL位于维多利亚州北部的最先进加工厂，日处理能力超过1,700吨，不仅是南半球最大的加工厂，而且是最高效，最受质量驱动的工厂，”执行和技术总监Leandro Ravetti说。 “这些加工厂不仅能够实现澳大利亚最低的处理成本，并且与世界任何其他地区的处理成本兼容，而且还具有某些最高的提取效率，过去的平均提取效率超过89％四个季节。”

在过去的八年中，BBL生产了越来越多的橄榄油，同时保持了极高的质量标准。 为了证明这一点，仅在过去的两年中，BBL油就获得了四项最佳展示奖（包括2009年澳大利亚最佳油），22枚金牌，41枚银牌和45枚铜牌，从而成为BBL油类中获得最多奖项的油。澳大利亚橄榄油工业。

“我认为澳大利亚对橄榄油行业的未来至关重要。” Rob McGavin说。 “在未来的十年中，就我们在世界市场上的地位而言，南半球将取得一些相当大的进步。” Boundary Bend致力于拥抱新技术，具有挑战性的惯例并尝试新的想法，因此，该公司确信在即将到来的事件中发挥作用。