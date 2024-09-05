将伯罗奔尼撒风味带入美国厨房

当希腊裔美国人卡特琳娜·蒙塔诺斯（Katerina Mountanos）定居美国并组建家庭时，她对美国超市出售的大多数希腊橄榄油的味道感到失望。

“当我有了自己的家庭后，我开始更多地在家做饭，”Mountanos 告诉 Olive Oil Times. “我发现了 希腊特级初榨橄榄油 这里超市里卖的食品的味道和我的家人在希腊生产和享用的完全不一样。”

尽管蒙塔诺斯主要在伦敦和纽约长大，但她童年的夏天却是在伯罗奔尼撒半岛南部风景如画的小镇科罗尼的家中度过的。

“这个田园诗般的村庄一直代表着真正的希腊，”她说。 “我不知道我是否能用语言来描述大海的声音、盐的气味和橄榄油的味道。”

科罗尼被认为是科罗尼基橄榄品种的起源。19th 世纪，该镇迅速发展，当地经济以橄榄油、葡萄干和陶器生产为基础增长。

“我从小就知道好的橄榄油是什么味道，”蒙塔诺斯说道。 =我知道我想把好东西带到美国”

在涉足橄榄油生产领域之前，Mountanos 还 橄榄油侍酒师课程 深入挖掘 特级初榨橄榄油.

卡特琳娜·蒙塔诺斯 (Katerina Mountanos) 创立了 Kosterina，旨在将伯罗奔尼撒特级初榨橄榄油和食用橄榄引入美国。（照片：Kosterina）

“我被震惊了 对健康的益处 当橄榄早期采摘并经过适当研磨时，橄榄油的产量就会增加，”她说道。 “我了解到 多酚 特级初榨橄榄油中发现的化学物质，以及发现它们的研究团队的故事。”

“我决定集中精力制作一种具有地道地中海风味的特级初榨橄榄油，这种橄榄油气味芬芳，味道鲜美，适合烹饪，而且最重要的是，它富含健康益处，”Mountanos 补充道。

橄榄油多酚，例如 橄榄苦苷, 羟基酪醇 及 油橄榄，是天然存在的植物化合物，具有抗氧化剂的作用。

尤其是仅存在于特级初榨橄榄油中的油橄榄刺激醛，已被证明对人体具有与布洛芬相同的功效，布洛芬是一种缓解疼痛、发烧和炎症的消炎药。

科斯特里纳该公司由蒙特诺斯（又名卡蒂娜）和她的丈夫科斯塔斯创立，于 2020 年推出了首个瓶装橄榄油品牌。高酚的 Kosterina Original 特级初榨橄榄油由生长在伯罗奔尼撒南部的早期收获的科罗内基橄榄制成。

Kosterina 还腌制卡拉马塔橄榄和绿 Konservolia 食用橄榄。（照片：Kosterina）

从那时起，Kosterina 扩大了其橄榄油产品线，包括 Kosterina Everyday 橄榄油，这是一款最适合 烹饪 及 烘烤以及添加希腊香草和大蒜的调味特级初榨橄榄油系列。

“优质、高多酚特级初榨橄榄油一直是我们品牌的核心，”Mountanos 说道。 “我们希望帮助人们过上更长寿、更美味的生活。”

“味道是品质的指标，太多的美国人不仅错过了令人无法抗拒的特级初榨橄榄油味道，还错过了早期收获的橄榄的抗氧化超能力，”她补充道。

致力于品质和真实性 为 Kosterina 带来了回报，该公司在今年的 NYIOOC World Olive Oil Competition 对于 Kosterina Original 单一品种， 首次参加该项比赛。

科罗尼科斯特里纳的橄榄园开始收获。（照片：科斯特里纳）

毫不奇怪，Mountanos 的希腊血统和对正宗希腊风味的热爱也将她带入了食用橄榄行业；Kosterina 的地中海系列产品最近又增加了该公司的天然腌制卡拉马塔和绿色 Konservolia 食用橄榄。

蒙塔诺斯再次回到童年时代，寻找她认为能够

更适合科斯特琳娜的新项目。

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“当我年轻并在科罗尼度过夏天的时候，我的祖母和其他当地人会把家里的橄榄装进袋子里，然后放在海里腌制数月，”蒙塔诺斯说。

““我在美国看到的几乎所有橄榄都是无味的黑橄榄，很可能经过了碱液腌制，这会剥夺橄榄中的所有健康营养成分，”她补充道。 “因此，当我们在希腊找到用海盐自然腌制橄榄的生产商时，我们知道我们找到了合适的生产商，可以将高品质的希腊橄榄带到美国。”

Kosterina 在 2024 年获得银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.（照片：科斯特里娜）

有一种说法是，第一批用盐水腌制的橄榄是在古代希腊海域的某个地方偶然发现的：在公元 1 世纪的史诗《埃涅阿斯纪》中，st 公元前一世纪，罗马诗人维吉尔讲述了一位希腊渔夫的故事，他在钓鱼时发现橄榄漂浮在水面上。他尝了尝，发现橄榄已经摆脱了苦味，呈现出一种独特的风味。

蒙塔诺斯表示，将橄榄在海盐水中自然腌制 12 至 - 个月，发酵后的橄榄中就会含有大量益生菌，这种细菌对肠道健康至关重要。

“特级初榨橄榄油被认为有利于心脏健康，但橄榄本身就含有丰富的必需营养素，”她补充道。 “橄榄还富含单不饱和脂肪，有益于心血管健康，还含有铁、铜、钙和纤维。”

“我认为自己很幸运，我想尽我所能与大家分享希腊南部的非凡宝藏，”蒙塔诺斯说道。 “我的家乡科罗尼以及我和我的家人在那里创造的回忆与我们在科斯特里纳所做的一切交织在一起。”

“我们的使命是继续证明健康也可以美味，现代 地中海饮食 对整体健康最有益，”她总结道。