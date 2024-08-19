布宜诺斯艾利斯省橄榄油产量显着增长

橄榄油产量正在缓慢但稳定地增长 布宜诺斯艾利斯省，其动力来自科罗内尔多雷戈区种植的新橄榄树。

大约 50 年前，橄榄树首次在距首都以南 525 公里的科罗内尔多雷戈种植。从那时起，橄榄树已扩大到覆盖约 2,500 公顷，占该省每年橄榄油产量的一半左右。

根据阿根廷橄榄联合会 (FOA) 的数据，布宜诺斯艾利斯省的橄榄油产量占全国的 96%。阿根廷约 -% 的橄榄油产自西部的圣胡安、拉里奥哈、卡塔马卡和门多萨地区。

为了扩大该地区的橄榄种植，当地生产商一直在与国家农业技术研究所 (INTA) 合作，寻找该地区种植更多树木和发展区域品牌的最佳地点。

尽管这里的气候与较为干旱和多山的阿根廷西部有明显不同，但布宜诺斯艾利斯国际塔巴罗分校的研究员何塞·马西戈格 (José Massigoge) 向当地媒体表示，这里的土壤和气候条件仍然适合种植橄榄。

“例如，多雷戈周围地区，特别是靠近海岸的地区，拥有非常适宜的土壤，其特点是沙质壤土，排水性能极佳——这是种植橄榄树的基本要求之一，”他说。 “虽然橄榄树是一种具有强大韧性的植物，但它的根部需要适当的排水，而该地区已经充分满足了这一条件。”

生产商表示，热幅促进了水果的逐渐成熟，从而导致酚类物质含量升高和油酸比例增加。

Massigoge 指出 “早期收获期间的凉爽气温有助于 多酚 以及其他必需化合物，这些化合物会给油带来苦味。此外，这种情况有利于保存油，确保油在长时间内具有较高的耐久性。”

Agroliva 合伙人 Federico Bottini 补充说，白天和夜间温度的显著变化使橄榄油具有有趣的感官品质。

“另一个显著的区别是水资源的可用性；该地区每年的降雨量约为 600 毫米，远远高于该国最大的种植园区的降雨量，”他说。 “虽然灌溉在我们地区是必要的，但它主要作为一种补充措施。此外，收获季节较凉爽的气候对农产品的质量指标也有积极影响。”

“虽然我并不具备该领域的专业知识，但我可以证明我们的油在物理化学和感官评估中始终能产生优异的效果，”他补充道。 “因此，我们在各项比赛中都取得了良好的成绩。”

阿根廷仍然相对温和 特级初榨橄榄油 与地中海盆地最大的生产国相比，该国的产量要低得多。根据国际橄榄理事会的数据，该国过去五年的平均年产量为 31,800 吨，是地中海以外最大的生产国。

然而，生产商预计 收成下降 今年由于许多树林进入 “自然轮回中，缺少“小年”，缺少寒冷时间和极端天气事件。

尽管如此，农民仍在全国范围内继续种植新的橄榄树，特别是在圣胡安和拉里奥哈，以满足美国和 欧洲.

布宜诺斯艾利斯的第一批种植园始于 1940 世纪 - 年代末。当时主要种植 Picual 和 Arbequina 树，生产采用传统方法。

然而，该地区的当代做法已发展到在高密度橄榄园中种植 Arbosana 和 Koroneiki 树，每公顷橄榄树超过 2,000 棵。

位于科罗内尔多雷戈的 Estilo Oliva 餐厅老板费德里科·霍伦德 (Federico Hollender) 回忆起自己适应更为现代化的技术的过程。

“我们决定在这次活动中学习、采用最新技术并选择超密集系统，”他说。 “然后我们开始种植更多其他品种的橄榄树，并决定继续种植。”

生产商乐观地认为，橄榄种植将在布宜诺斯艾利斯省继续扩大，并支持在首都举办国际橄榄油大赛。