意大利第二大橄榄油产区卡拉布里亚的橄榄农已经开始收获。

““虽然我们预计今年的产量不会很大，但我们期待推出高品质的产品，”意大利西南部 Dea Carolea 项目协调员瓦莱丽亚·米纳西 (Valeria Minasi) 表示。

Dea Carolea 是由当地橄榄油生产商组成的实验合作社。目标是实现规模经济，优化农艺实践，并共同提高其高品质 特级初榨橄榄油 在全球市场上。

这种作物的显著特点是其最终的橄榄油产量极高，即使是早期收获的，也是其他作物无法比拟的......这是一种备受赞赏的橄榄油，具有近乎浓郁的中等果味。 - Antonio Lauro，EVO IOOC 意大利创始人

Dea Carolea 是一个文字游戏，融合了意大利语中的“女神”一词， DEA，其中的卡罗莱亚（Carolea）是长期主宰拉梅齐亚泰尔梅平原的橄榄品种。

在 Dea Carolea 品牌下，参与的种植者遵守严格的生产规程和橄榄油认证。

Dea Carolea 项目扩展了已经在 跛足类 受保护的原产地标记认证，适用于拉梅齐亚泰尔梅生产的橄榄油。

平原上有许多橄榄种植者管理着中小型果园，一些家庭已经生产橄榄油几个世纪了。

Dea Carolea 被宣传为种植者扩大农场、农舍和橄榄油厂的一个机会，通过集体努力增强恢复力。

“接管并振兴家族企业的新一代橄榄企业家是该项目的推动力量，”米纳西说。 “对于想要脱颖而出的品牌来说，就像著名的 Terra di Bari 一样，这种传统和多样化的体验必须融合到单一产品中。”

据项目协调员称，已有 17 家生产商承诺其部分或全部生产符合该品牌的 PDO 标准。

“我们的一些树已有数百年历史，而其他一些则已被替换以提高生产力，”PDO 联合农场 Podere d'Ippolito 的共同所有人兼 Dea Carolea 项目发起人玛丽亚·克里斯蒂娜·迪乔瓦尼 (Maria Cristina Di Giovanni) 说道。 “然而，我们避免集约化或超集约化农业，因为这是我们的景观和身份。”

“由于成本较高，管理如此美丽的橄榄园并不总是那么容易，”她补充道。 “百年老树的要求更高、挑战更大，而且我们面临人力短缺的问题。”

迪乔瓦尼表示，当地橄榄油生产商的分散性和规模较小，减缓了人们对卡罗莱纳特级初榨橄榄油的认可。

“最初，我们组织了促销活动并会见了买家以及其他对 Lametia PDO 橄榄油感兴趣的人，”Di Giovanni 说道。 “这使我们能够发现潜在的弱点。”

“我们意识到联合起来对于确保质量和数量至关重要，”她补充道，并强调满足国际市场需求的必要性。

Maria Cristina Di Giovanni 相信 Dea Carolea 合作社将帮助当地生产商在全球范围内推广 Carolea 特级初榨橄榄油。 （图片：Dea Carolea）

除了 Lametia PDO 指南外，Dea Carolea 还为会员提供了具体的遵循程序。

这些程序确保只能获得经过 PDO 认证的特级初榨橄榄油，并且经过认证的品尝小组的测试。

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“我们会测试提交给该项目的每一批已经获得PDO认证的批次，”米纳西说道。 “一旦这些批次混合成单一产品，所得的特级初榨橄榄油也将获得自己的 PDO 认证。”

“此外，该产品还经过认证小组测试的进一步检验，之后才成为 Dea Carolea 特级初榨橄榄油，”她指出。

由于其成员的农艺实践各异，Dea Carolea 既生产有机橄榄油，也生产传统橄榄油。

“标准化程序的一个例子就是收获，预计到十月中旬将全面展开，”米纳西解释说。

生产商选择提前收获，以获得 Carolea 品种的最佳品质，同时避免潜在的 橄榄果蝇 侵扰。

“这种作物的一个显著特点是其最终的橄榄油产量极高，即使是早期收获，也是其他作物无法比拟的，”专业品酒师、橄榄油专家 Antonio Lauro 说道。 EVO IOOC 意大利 橄榄油品质竞赛。

提早采收使 Carolea 能够展现其最佳 对健康的益处 和感官品质。

“早期采摘的卡罗莱亚葡萄含有高含量的生物酚，而成熟后采摘的葡萄则不含生物酚，”劳罗说。 “收获的理想时间是当橄榄开始由绿色转为黄色时，与其他品种相比，产量仍然很高。”

“这是一款备受赞赏的橄榄油，具有近乎浓郁的中等果香，”他补充道。 “该品种的典型香气包括苹果、金苹果和杏仁，还常常带有朝鲜蓟和橄榄叶的味道。”

卡罗莱娜 (Carolea) 的苦味非常明显，强度中等。 “它往往会掩盖辛辣的味道，辛辣的味道也是中等强度，但稍微温和一些，”劳罗说。

迪乔瓦尼指出，成员之间建立合作社使得寻求 Dea Carolea 橄榄油的买家能够与单一联系点打交道。

“我们相信这是我们一直努力迈出的关键一步，”她说。 “新的生产商不断涌现，其中许多都是年轻人，这非常有希望。我们很自豪，PDO 联盟现在包括历史合作伙伴和许多年轻女性领导的企业。”

米纳西和迪乔瓦尼都强调，除了启动 Dea Carolea 之外，该项目的下一步还将致力于进一步扩张。

““虽然中型、结构良好的公司可以从该项目中受益，但对于小型生产商来说尤其如此，”迪乔瓦尼说。

“合作可以提高竞争力并实现更有利的联合收购，”她补充道。 “它还开放了公共政策为公司集团、财团和合作社保留的资金来源，这与立法者的指导保持一致。”

“卡罗莱纳橄榄油和食用橄榄对卡拉布里亚来说非常重要，可能占该地区橄榄产量的 40% 至 50%，”劳罗说。 “这种作物相当耐寒，尽管它会受到孔雀眼等病原体的侵害；然而，即使在有机农业中，这些问题也是可以控制的。”

“如果一切按计划进行，收获将在十月完成，”米纳迪总结道。 “认证将于 11 月颁发，Dea Carolea 应该会在月底前开始销售。”