加州食用橄榄产量预计将连续第二年增加

2024 年开年雨水充沛，橄榄树开花，天气条件有利，预计加州食用橄榄产量将连续第二年增长。

美国农业部在对 249 名种植者进行的年度调查中估计，到 40,000 年，加州的食用橄榄产量将达到 2024 吨，比 2023 年增长 2022%，比 - 年的产量翻一番。

美国农业部估计，塞维利亚诺的产量将大幅增加，达到 3,200 吨，而曼萨尼约的产量将达到 36,700 吨。其他品种的产量预计为剩余的 100 吨。

该部门将产量增加归因于冬末春初的降水，这增加了内华达山脉的积雪并提高了水库容量 “正常的水质条件。” 随后，天气也变得十分有利，五月，橄榄树开花，果实开始结出。

USDA

美国农业部指出，夏季高温迫使许多食用橄榄种植者灌溉果园。该部门补充说，劳动力不足、生产成本上升和营销问题仍然是该行业面临的最大挑战。

尽管连续第二年产量增加，加州食用橄榄产量仍然呈下降趋势。

2010 年至 2014 年间，加州每年平均生产 82,700 吨食用橄榄。68,520 年至 2015 年间，这一平均产量下降至 2019 吨，33,490 年至 2020 年间则骤降至 2024 吨。

““产量为何下降？事实表明，天气、劳动力、成本上涨和廉价进口产品的竞争是导致产量下降的原因，”美国橄榄农创始人利兹·塔加米 (Liz Tagami) 在 2024 年 - 月的作物报告中写道。

具体来说，她指出，加州 2010 年代末至 2020 年代初的干旱和春季极端天气事件是影响生产的两个气候因素。

此外，她还指出，限制性的移民政策使得依赖手工采摘的生产者更难找到足够的工人。

“移民政策挤压了移民劳动力，使得橄榄成熟时很难找到有证工人，”塔加米写道。

除了气候和工人短缺带来的挑战外，当地和国际经济状况也给加州食用橄榄种植者带来了压力。

Tagami 指出燃料成本不断上涨， 橄榄果蝇防治、许可证和税收，以及她所说的来自欧洲、特别是西班牙食用橄榄进口的不公平竞争。

“进口橄榄——种植方式不受加州劳工和环境保护的约束，而且享受欧盟补贴——可以在美国以低于我们本土生产的价格种植、运输和销售，尽管最近美国对罐装成熟橄榄征收了反补贴关税，”Tagami 写道。

尽管如此，加州橄榄农户在 7 月份收到了好消息，因为美国国际贸易委员会 投票决定延长关税 对一些西班牙黑熟食用橄榄的进口禁令还将持续五年。