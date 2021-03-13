著名西西里农民保护传统景观和栽培品种

布凯里是西西里岛希布拉山脉最高的村庄，千年橄榄树巍然屹立，是这片土地的祖先守护者。 阿格里斯蒂斯（Agrestis）.

“我们的果园主要由百年老树组成，其中一些树的历史可能超过一千年，”共同所有人皮特罗·尼科特拉 (Pietro Nicotra) 说道。

Agrestis 由 Nicotra 的父亲 Lorenzo 和他的朋友 Giuseppe Paparone 于 2003 年在西西里岛东南角创立。该公司致力于追求品质，并突出本土橄榄品种 通达·伊布拉（Tonda Iblea）.

我们的目标不仅是生产高品质的特级初榨橄榄油和橄榄，同时也要保护这些古老的橄榄树林。 - Pietro Nicotra，Agrestis 共同所有人

“我们的橄榄树按照广泛且不均匀的种植模式散布在这些陡峭的山坡上，”尼科特拉说道。 “春天，它们之间的空隙变成了盛开的草地。 有机管理 让我们能够保持果园健康、繁茂并拥有丰富的生物多样性。”

Tonda Iblea 曾经主要作为餐桌橄榄，现在越来越多地用于生产屡获殊荣的 特级初榨橄榄油.

其中之一就是 Agrestis Fiore d’Oro DOP，这是一款单一品种葡萄酒，曾在 NYIOOC World Olive Oil Competition，这要归功于其复杂的外形。它的青番茄、苹果和香脂的香味与蚕豆、芦笋、芹菜和罗勒的香味融为一体。

“Agrestis 是该地区首批进行早期收获的公司之一，”Nicotra 说道。 “想想看，在过去，按照传统，收获是从 8 月 - 日（意大利的公共假日圣母无玷始胎日）开始的。”

“当我们还是孩子的时候，我们帮助父母在 圣诞假期，“他补充说。 “他们从 11 月开始收获，然后是 10 月，现在我们在 9 月底采摘第一批果实。”

如今，尼科特拉与他的姐姐朱莉娅、父亲以及公司联合创始人的儿子萨尔瓦托·帕帕罗内一起管理农场。朱莉娅两年前加入团队，负责公司的沟通工作。

洛伦佐和彼得罗·尼科特拉在 Agrestis 农场的一棵古老的橄榄树下。 （照片：Agrestis）

““朱莉娅和我能说两种语言要感谢我们的母亲罗莎，她来自德国，这促使我进入了一所语言高中，”尼科特拉说。 “后来，我获得了商业经济学硕士学位，而 Salvatore 则学习了食品科学和技术。由于教育背景不同，我们能够在公司的特定领域运用自己的技能。”

一队田间工人全年为该团队提供支持。在丰收季节，最多有 30 人负责采摘 20,000 棵树上的果实。果园面积超过 120 公顷，公司部分拥有，部分租用。

“我们不知道是谁种植的橄榄树，”尼科特拉说道。 “我听说过一个关于希腊人的传说，他们乘船来到这里，因为现在果园所在的山谷是一条可航行的河流，他们在河岸上发现了野生橄榄树并驯化了它们。然而，这表明橄榄种植是由定居在这一地区的古代人口传播开来的。”

再往前追溯，数百万年前，海布拉山脉曾是因地壳抬升而形成的海底火山群。这造就了肥沃的土地，如今，橄榄树在海拔 600 至 700 米处茁壮成长。

古树的根系发达，能够从深层土层吸收水分，使其能够抵御岛上的长期干旱。

““这些老橄榄树不需要灌溉，而且由于老果园布局不规则，无论如何也不可能建立灌溉系统，”尼科特拉说。 “然而，最近，他们因长期缺水而面临更大的困难。”

“事实上，我们必须应对气候变化的影响，这导致两年产量下降 连续几年，“他补充说。

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这位西西里农民说，最严重的问题发生在橄榄开花期，通常是橄榄树生长最脆弱的阶段。 树的生命周期.

“我们很快就从寒冷的冬季转入了酷热潮湿的气候，就像春天不存在一样，”尼科特拉说。 “这里山区，夜晚潮湿并有霜冻，如果早晨气温达到 28 摄氏度到 30 摄氏度，就很容易烧伤花朵，去年就发生过这种情况。”

此外，Nicotra 表示，由于 Tonda Iblea 葡萄品种的特性，它需要理想的气候条件才能进行良好的授粉。为了促进这一过程，古代农民在其旁边种植了授粉品种，例如 Biancolilla、Nocellara 和当地称为 Oliva Lunga 的品种，而 Agrestis 现在使用这些品种来制作混合酒。

洛伦佐·尼科特拉 (Lorenzo Nicotra) 使用拉斯特雷洛 (rastrello)（或称手耙）收获橄榄。 （照片：Agrestis）

该公司依靠附近拉古萨市的一家磨坊在采摘后数小时内对果实进行加工。该磨坊的先进机器可以最佳地提取 Agrestis 生产的六种特级初榨橄榄油。其中一些获得了 Monti Iblei 原产地保护 (PDO) 认证和 西西里岛地理标志保护 (PGI)。

““由于产量下降，上次收获所需的工人更少，而且结束得更早，”尼科特拉说。 “12 月初，我们采摘了最后一批用于加工成食用橄榄的果实。夏天，我们会监测所有植株，并根据其结出的果实数量决定将哪些植株留作加工用途。”

除了加工橄榄 盐水该公司恢复了一种古老的干腌方法，称为 “Passuluna。这种方法需要将水果放入加盐的桶中，并连续搅拌一个月。最终会得到味道浓郁的产品。

“我们的目标不仅是生产高品质的特级初榨橄榄油和橄榄，也是为了保护这些古老的橄榄树林及其领地，”尼科特拉说道。 “我想说的是，我们的任务就是保护这片土地。”

他介绍说，以前这个小山村里每户人家都有自己的果园，但如今由于代际传承不足，很多地块都荒废了。公司成立以来，通过租赁或购买废弃或半废弃的果园，为农民提供种植、种植、销售和销售服务。 使它们复活.

“通过我们的工作，我们保持了果园清洁，防止了野火并降低了水文地质风险，”尼科特拉说。 “夏季气温很高，如果田野里长满了杂草和灌木，野火就更容易蔓延，小小的火焰就能在一瞬间毁掉一棵在那里生长了几个世纪的橄榄树。”

修剪草坪并清除修剪下来的残渣有助于防止灌木丛堆积并可能引发火灾。（图片：Agrestis）

“然后，当土地被烧毁，植物不再用根支撑土地时，暴雨过后很容易发生泥石流，”他补充道。 “众所周知，这种情况因以下因素而加剧： 气候变化。我们的目标是开展可持续的橄榄种植，基于 科学证据，有助于解决这个问题。”

当团队恢复橄榄树时，通常会对被忽视的植物进行重新修剪，包括剪掉主枝。这意味着需要等待几年，新枝才会开始发芽，橄榄树才会再次结出果实。

““在这片倾斜的土地上作业需要付出更多努力，也会增加生产成本，”尼科特拉说道。 “这加剧了我们面临的气候问题，并导致过去几年产量下降。然而，这并没有阻止我们继续前进，提高自己，即使在橄榄种植困难时期也努力做到最好。”

他提到，一些参观者对他的团队在如此充满挑战的环境中坚持工作、追求质量的精神印象深刻。

“前段时间，在一次实地考察结束时，一位经验丰富的农学家告诉我，我们 “应该获得报酬才能继续在这里工作’，因为在他看来，这在经济上不可行，”尼科特拉说。 “他称我们疯了，他想知道我们如何才能耕种这些地块并依然成为一家蓬勃发展的公司。”

“我们仍以热情和承诺继续努力完成这项工作，这给了我们很大的满足感，”他总结道。 “我们的产品受到广泛赞赏，我们的客户知道我们提供的产品的质量与我们保护这些古老的橄榄树及其环境的承诺相辅相成，它们是所有人的真正遗产。”