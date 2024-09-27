气候混乱严重影响智利农作物收成

由于春季高温和收获期间的降雨妨碍了全国农民和磨坊主的生产，智利的橄榄油产量已降至 2013 年以来的最低水平。

“2024 年橄榄油产量将达到 15,000 公吨，”生产协会 ChileOliva 总经理加布里埃拉·莫利亚 (Gabriela Moglia) 表示。 “这意味着石油产量下降了 29% 2023年获得”，比五年平均水平低 33%。

““主要的挑战是收获月份的强降雨，”莫利亚补充道。

橄榄油生产顾问 Jorge Astudillo 表示，冬季和春季气温较高， 厄尔尼诺 该国北部的许多橄榄树在开花期间遭到破坏。

“特别是位于圣地亚哥以北 300 公里的科金博地区的产量……几乎已经降至零或接近零，”他告诉 两臂交叉在台面上，一个播客。 “这是一个非常重要的地区……20%甚至更多的产量来自这个地区。”

“但就产量而言，今年是正常的一年，”阿斯图迪略补充道。 “尽管早期的降雨影响了收成，而且其他地区还出现了霜冻。”

橄榄种植遍及整个智利北半部，从靠近秘鲁边境的阿萨帕山谷到中部的马乌莱山谷绵延约 2,000 公里。

因此，美洲第二大橄榄油生产国两侧的生产商面临着各种挑战。

除了异常温暖的天气外，该国北部的种植者还在与地中海 果蝇侵扰. 据信，这种入侵物种是通过秘鲁走私水果引入的， “对边境两边的橄榄树林造成了“严重破坏”。

与此同时，在莫莱山谷，Las Doscientos 总经理 José Pablo Illanes 表示，该公司的产量下降了 20%，部分原因是许多树木进入了 “橄榄树自然轮作周期中存在“小年”现象，且受气候等影响较大。

该公司的收割工作于 70 月开始，持续了 - 天，由于持续降雨，收割时间比往常更长。即便如此，伊利亚内斯最担心的是可能出现长期干旱。

“学会适应气候变化是最重要的，”他说。 “我们知道，展望未来，水问题最令人担忧。”

费尔南多·卡拉斯科·斯帕诺 首席执行官 奥利沃斯鲁塔德尔索尔 (Olivos Ruta del Sol) 葡萄种植园位于马乌莱山谷以北约 100 公里处，其种植者证实，气候条件导致了产量下降。

““今年，我们的收益率下降了 7%。”他说。 ““橄榄的含油量没有达到往年的水平。橄榄的总重量很好，但产量很低。”

“本季的主要挑战是平衡收获时间和产量，”卡拉斯科·斯帕诺补充道。 “一方面，我们想尽早收获，以避免霜冻的风险。另一方面，我们想等上几天或几周，让橄榄继续积聚油分。最终，我们取得了良好的结果，并度过了一个宝贵的 2024 年。”

尽管产量大幅下降，但智利出口商仍然利用了地中海盆地连续歉收以及随之而来的欧洲和美洲历史高价。

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“莫利亚说：“2024 年上半年，即 38,165,119 月至 34,347,980 月，出口离岸价为 50 美元（2023 欧元），比 - 年同期增长了 -％。”

“至于橄榄油出口量，2024 年上半年，橄榄油出口总量为 4,176 吨，较 2023 年同期下降 -%，”她补充道。

巴西和美国仍是智利出口的主要目的地，出口额分别占58.4%和23.1%。西班牙是智利出口的第三大目的地，出口量占7.4%。

““来自巴西等市场的需求更大，”伊利亚内斯证实道。 “由于干旱，西班牙石油产量连续三年下降，导致世界石油储量减少，并导致附近市场的需求增加。”

““我们的出口额和数量都增长了 33.4％，”卡拉斯科·斯帕诺补充道。

由于全球需求稳定且产量减少，智利橄榄油价格大幅上涨。

据阿斯图迪略称，一瓶半升的生产商品牌橄榄油的价格约为 7,500 智利比索（7.30 欧元）。他估计智利人人均消费橄榄油在 900 毫升至 - 升之间。

“货架上瓶装油的价格已经翻了一番，因此市场，特别是最终消费者，被迫寻找更大或更便宜的包装形式，”他说。

虽然今年尚未公布国内橄榄油消费量的官方数据，但 Astudillo 补充道， “我们看到地方消费有所下降。”

不过，伊利亚内斯表示，Las Doscientos 公司在智利销售约 50% 的橄榄油，与供应量的减少相比，其需求量并没有下降。

““尽管价格上涨了很多，但需求从未与供应同步下降，”他说道。 “现在我们知道，在达到这些价格水平的同时，需求仍然保持稳定。这让我们安心，因为我们知道人们重视橄榄油，将其作为基本家庭购物篮的一部分。”