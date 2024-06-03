克罗地亚制片人分享他们屡获殊荣的成功背后的秘密

经过充满挑战的收获后，克罗地亚橄榄种植者对 2024 年取得的成就感到满意 NYIOOC World Olive Oil Competition.

来自东南欧国家的制片人在比赛中获得了第四高的奖项——从 80 个参赛作品中脱颖而出，获得了 97 个奖项。根据数据 Olive Oil Times 世界排名其中，只有意大利（148）、美国（96）和西班牙（83）获得更多奖项。

克罗地亚是一个小国，但在橄榄油质量上却是超级大国，这一点已被年复一年地证实。 - 伊维卡·弗拉特科维奇 (Ivica Vlatković)，扎达尔橄榄种植者协会主席

然而，农民和磨坊主很快指出，他们 82% 的成功率是所有提交了 - 份以上申请的国家中最高的。 特级初榨橄榄油 样品参加世界大赛。

克罗地亚生产商在经历了极端气候条件和虫害等不利环境后庆祝了他们的成功。

春季寒冷的天气，以及开花和授粉时的降雨，导致树上的果实数量减少。随后出现了 橄榄果蝇 收获之前，这影响了橄榄油的数量和质量。

“我们在激烈的竞争中赢得了第四名，注册的油品比我们的主要竞争对手少得多。” 安蒂诺，其中号 Oblica 荣获金奖。

该生产商在位于 Pakoštane 达尔马提亚北部地区克罗地亚最大的湖泊 Vrana 湖沿岸种植了 1,000 棵橄榄树，其中 550 棵正在生产。

与 Vulin 一起，来自该市（比曼哈顿略小）的另外三名制片人也获得了五项世界大赛奖项。

托米斯拉夫·库迪纳 奥莱亚·维奥拉 荣获中度混合金奖；文科·拉林 OPG拉林 混合酒和 Oblica 荣获两项银奖；和马里奥·巴雷西奇 德拉格船长 凭借 Oblica 获得金奖。

“我们没有大片树林或大量石油，”瓦林说。 “我们甚至没有工厂。但我们有一个传统，一种种植健康水果和生产通过冷榨获得的优质油的自然方式。”

克罗地亚生产商在艰难的收成之后庆祝了他们的成功。

伊维察·弗拉特科维奇 主席 县橄榄种植者协会和 屡获殊荣的制片人 来自附近诺维格勒的他也赞扬了该国尽管面积不大却取得的巨大成功。

克罗地亚拥有约 3.8 万人口。据欧盟委员会称，该国在 3,500/2023 作物年度生产了 24 吨橄榄油，比前四年的平均水平低约百分之十。

“克罗地亚是一个小国，但在橄榄油质量上却是一个超级大国，这一点年复一年地得到了证实。”弗拉特科维奇说，他被广泛认为是医生中最好的橄榄种植者，也是橄榄种植者中最好的医生。

自2017年以来，他还获得了15个奖项 NYIOOC，使他成为该国在比赛中最成功的制片人。

自托米斯拉夫·杜夫尼亚克（Tomislav Duvnjak）以来， 佛迪赛，发起了一个 协调一致的努力 为了组织和资助小型达尔马提亚生产商在 2021 年向纽约发送参赛作品，克罗地亚一直是世界大赛的最大赢家之一。

弗拉特科维奇说，他和其他制片人现在 “为克罗地亚在比赛中获得最多奖项的那一天而活。

“橄榄油从世界各地种植橄榄的地方运到纽约，”他说。 “这就是为什么它代表了评估橄榄油质量的世界冠军。在全球范围内，克罗地亚橄榄油多年来从发送和授予的橄榄油数量上证明了其高品质。”

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弗拉特科维奇说，克罗地亚生产商很高兴看到他们取得了与更知名的橄榄种植国的同行相似的成果。

他将该国的巨大成功归因于几个因素，其中包括克罗地亚生产者的心态，其中许多人是小农，致力于照料少量树木。

该国成功的另一个关键是通过区域和国家协会向这些橄榄种植者提供专业教育。

此外，还做出了大量努力来建设高质量的榨油厂，使其具有足够的能力来加工当天收获的产品。

弗拉特科维奇还赞扬了当地品尝小组在帮助橄榄种植者识别缺陷并确定其原因方面所发挥的作用。

最后，他说许多种植者参加了许多地方和国家活动，在该行业创造了竞争精神和改进文化。

“如果克罗地亚橄榄种植者将至少同样多的油送到 NYIOOC [就像其他国家的生产商所做的那样]，我相信他们会赢得更多金奖，从而向大家展示克罗地亚在生产优质特级初榨橄榄油方面取得了多大的进步，”弗拉特科维奇说。

他补充说，在 2024/25 作物年度之前，小树林的状况看起来不错，

“橄榄园的情况很有希望，”弗拉特科维奇说。 “春天带来了充足的水分。气温几乎理想，所以橄榄树上开满了花朵。”

“我们还期待良好的授粉，”他补充道。 “距离收获还很遥远，但我们完全有可能取得一次成功的收获。比去年成功得多，这意味着在纽约举行的全球最大的质量评估中将有更多的石油。”