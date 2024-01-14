在巴西南部高地发现屡获殊荣的橄榄油

坐落在巴西最南端的南里奥格兰德州中心地带的一座大型公园，以自然和橄榄树为特色，已成为屡获殊荣的 特级初榨橄榄油.

公园占地数十公顷，拥有各种动植物以及数千棵橄榄树。每年，数十万游客惊叹于公园的自然美景。

奥利瓦斯杜格拉玛多公园坐落在卡伊河地区郁郁葱葱的绿色山丘上，距离阿雷格里港以北约两小时车程。这座橄榄园六年前正式向游客开放，植根于一个丰富的家族传统。

“该公园于 12 月庆祝了成立六周年，” 奥利瓦斯杜格拉玛多. “然而，包括旅游基础设施、通道、橄榄园、机械和设备在内的基础工作是在 2010 年代中期奠定的，当时我们对家族财产进行了首次投资，以实现一个伟大的梦想。”

自 2023 年以来，奥利瓦斯·杜格拉玛多连续两次获得银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition 版本 因其精致的 Arbequina、Picual、Frantoio、Koroneiki、Ascolana 和 Manzanilla 橄榄混合而成。

贝托鲁奇家族借鉴了族长佩德罗·贝托鲁奇的专业知识，后者自 1980 世纪 - 年代以来一直在推广巴西的旅游业。

““我和我的兄弟姐妹保拉（Paula）和丹尼尔（Daniel），以及已故的母亲苏珊娜·贝托鲁奇（Susana Bertolucci）一起参观了葡萄牙、西班牙和意大利等国家的橄榄园，并发现巴西的橄榄种植仍处于早期阶段，”贝托鲁奇说。

就在那时 油旅游 成为新项目背后的推动力。

奥利瓦斯杜格拉玛多 (Olivas do Gramado) 的旅游项目之一是让游客有机会制作自己的橄榄油混合物。 (照片：奥利瓦斯杜格拉玛多)

“我们看到了一次独特的机会，可以与巴西人分享生产高品质特级初榨橄榄油的迷人过程，并通过一系列美食、冒险、沉思和娱乐体验来增强这种体验，这些体验现在已成为奥利瓦斯格拉玛多活动的核心，”贝托鲁奇说。

“在公园里，游客可以参加感官和谐的品尝活动，品尝多达七种不同的橄榄油和芳香剂，每种都与特定的食物搭配，”他补充道。 “在我们拥有 40 个座位的礼堂中，每天举行五场演讲，我们的侍酒师会开设有关橄榄油的迷你课程，讨论收获、提取、感官属性、欺诈、化学分析和感官评估介绍等主题。”

贝托鲁奇家族还投资了一辆旅游火车，名为“奥利瓦斯快车”，火车穿过橄榄园，同时有导游讲解种植、橄榄园管理和收获过程。

““二月和三月，我们会举办名为‘Nostra Oliva’的活动，游客可以参与橄榄的采摘和榨油，甚至可以亲自装瓶‘液体黄金’，”贝托鲁奇说道。

“一天结束时，您可以欣赏峡谷的日落美景，欣赏客座 DJ 表演，品尝丰盛的开胃菜，当然还有我们新鲜制作的无过滤 新奥利奥，“他补充说。

据贝托鲁奇介绍，奥利瓦斯杜格拉玛多每年吸引 250,000 万游客，得益于其位于当地热门旅游胜地。

农场主估计，每年有 25 万人来到奥利瓦斯杜格拉玛多，了解橄榄油知识，欣赏风景如画的风景。（图片：奥利瓦斯杜格拉玛多）

““故事发生在大西洋森林中，可以欣赏到格拉玛多乡村的佩德拉斯布兰卡斯峡谷的壮丽景色，这个地区是由意大利-德国殖民者在南里奥格兰德州的霍滕西亚斯地区形成的，这个梦想现在变成了现实，”贝托鲁奇说。

Olivas do Gramado 种植了 29 公顷的橄榄树，约有 12,600 棵橄榄树，包括 Arbequina、Koroneiki、Ascolana 和 Manzanilla。该庄园还种植了其他西班牙、希腊和意大利品种。

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大部分橄榄树树龄在 10 年左右，有些则更年轻。随着这些树的成熟，该公司预计橄榄产量将大幅增加。

选择合适的栽培品种对于该项目的成功至关重要。

“我们从乌拉圭学到了很多东西，特别是乌拉圭橄榄协会（Asolur）和乌拉圭共和国大学化学系，”贝托鲁奇说。

““乌拉圭在南美洲拥有悠久的橄榄种植历史，由于风土条件相似，可以成为巴西橄榄种植的极好参考，”他补充道。 “这极大地帮助我们选择最适合 Serra Gaúcha 土壤的品种。”

据贝托鲁奇称，环境保护是巴西橄榄种植的核心原则之一。

“在奥利瓦斯杜格拉玛多，所有的河岸森林都得到了完全保护，为橄榄树提供了保护，使其免受真菌、蚜虫、介壳虫和其他可能影响橄榄树的疾病的侵害，”他说道。

““大部分旅游基础设施由光伏电站供电，该电站利用太阳能电池板为工厂、实验室、商店和餐厅产生绿色能源，”贝托鲁奇补充道。

此外，该公司的水源来自泉水和自流井。奥利瓦斯杜格拉玛多还非常重视废物处理。

去年春天的大雨导致南里奥格兰德州的橄榄油产量下降，创历史新低。（照片：Olivas do Gramado）

“餐厅产生的所有有机废物都经过堆肥处理，然后用作橄榄园和有机花园的肥料，”贝托鲁奇说道。 “非有机废物（例如纸板、铝和塑料）被收集、分类并存放在容器中，然后送去回收。”

“出售这些材料的收益将被重新投资用于维护垃圾箱和容器、旅游标志和为我们的员工提供环保教育，”他补充道。

该公司还经营着一家污水处理厂，贝托鲁奇将其描述为 “最先进的。”该工厂 将废水转化为 转化为用于户外清洁的灰水。

“此外，超过49公顷的永久保护区保证了该地区动植物的全面保存，”他说。

据 Bertolucci 介绍，Serra Gaúcha 地区的橄榄种植者面临两大挑战，其中包括酸性玄武岩土壤，这种土壤铝含量高，需要定期施用石灰。

“第二个挑战是陡峭的地形，这使得遮阳网的安装和收割更加困难，”Bertolucci 指出。

尽管多年来投入了大量资金、精心规划并采用了良好的农业实践，但该地区的种植者仍然容易受到日益不可预测的天气的影响。

“2023年，-月至-月的强降雨扰乱了巴西南部橄榄树的开花、授粉和受精阶段，”贝托鲁奇回忆道。 “2024 年，只有少数生产商成功收获了葡萄，这令人失望。2024 年的正式收获开幕式在奥利瓦斯杜格拉玛多举行，因为我们的小气候使我们免受大多数加乌乔生产商面临的严重影响。”

“然而，2024年-月，我们遭遇了该国历史上最大的气候灾难。暴雨 造成洪水“山体滑坡和基础设施损坏，包括我们所在的地区，主要通道也被毁坏，”他补充道。 “我们不得不开辟一条辅助道路，并投入大量资金来修复受损的道路。”

“尽管存在这些挫折，我们还是于今年 12 月重新开放了主要通道，旅游设施、磨坊和橄榄园都没有遇到重大问题，”贝托鲁奇继续说道。

其他挑战源自可能侵害橄榄树的疾病。

““在塞拉高查，高湿度和频繁的雾气使得我们必须仔细监测真菌，因为真菌在这种环境中很容易传播，”贝托鲁奇解释说。 “其他疾病，如介壳虫、蚜虫和粉虱，则不太常见。为了保持橄榄树的健康，我们使用受监管的杀菌剂和杀虫剂来保护树木。”

“我们目前正在我们的橄榄园的部分区域测试来自波兰的有机产品，以评估未来过渡到有机种植系统的可能性，”他补充道。

下一步将进一步扩大规模，另外六公顷的橄榄树也将很快开始生产。