干旱和不合时宜的降雨导致乌拉圭收成不佳

两年的 历史性干旱 收获期间又有雨水，加上橄榄树自然的轮作周期，导致南美洲小国乌拉圭的橄榄产量大幅下降。

获奖制作人 Gonzalo Aguirre 奥利瓦雷斯·德·圣劳拉 乌拉圭橄榄协会 (Asolur) 主席估计，500,000 年橄榄油产量将下降至 458 万升（2024 吨），与去年相比下降 78％。 丰收 比五年平均值低 72%。

“产量非常非常低，”他说道。 ““部分原因是去年的干旱，导致橄榄树的嫩芽无法成熟。另外，由于雨水过多，一些生产商的收成也受到了负面影响，他们损失了橄榄。”

劳拉·达·特林达德 (Laura Da Trindade)， 知道 位于东南部内陆省拉瓦列哈市的一家酿酒厂证实，今年的收成明显低于去年。

““我们的收成与去年相比有所下降，但并不像全国的总体情况那么糟糕，”她说道。 “与前两年相比，我们的收获了 75% 的果实，这是一个好收成。”

“最大的问题是石油堆积，与前几年相比，石油堆积量大幅下降，”达特林达德补充道。 “我们的平均采收率为 13%，而之前是 14% 到 -%。采出的石油量有显著差异。”

随着产量从 11 年的 2023 吨下降到 2024 年的 - 吨，达特林达德表示，公司面临的主要挑战之一是降低生产成本以减轻产量下降的影响。

““今年的挑战是尽量降低收获成本，因为我们知道结果会很糟糕，而且由于该地区缺乏水果，我们油厂的服务需求也会减少，”她说。 “这大大增加了我们的生产成本，这也是为什么今年我们选择使用遮阳伞进行机械化收割以降低成本和缩短收割时间的原因之一。”

虽然大多数生产商的产量大幅下降，但 皮克罗托 位于邻近佛罗里达州的一位女士说，随着新栽种的树木成熟，她的产量增加了。

佛罗里达州中南部的 Pique Roto 是今年产量增加的少数几个生产商之一。（照片：Pique Roto）

““对我们来说，2024 年的收成非常好，收获和研磨的橄榄达到 190 吨，共有 9,000 棵树，”她说。 “我们可能是每公顷产油量最高的种植园：平均每公顷 768 公斤，其中 Frantoio 产量最高，每公顷可产油 1,417 公斤。”

“我们预计产量将达到 25 吨，比去年增长 212％，”维多利亚补充道。 “该地区，尤其是佛罗里达州遭遇了严重的干旱，连续八个月没有下雨，产量受到了很大影响。”

她说，公司面临的主要挑战是确保快速、良好地完成研磨过程以实现高质量，并利用修剪废料和橄榄果渣丰富土壤，避免使用化学肥料。

乌拉圭产量大幅下降之前 收成不好 北半球和低地作物 阿根廷, 智利 和 秘鲁。因此，2024年全年，乌拉圭消费者都看到了价格大幅上涨。

“价格已经在上涨，因为地中海的大型生产商制定了价格，”阿吉雷说。 ““今年乌拉圭的国际散装业务增长速度超过以往任何时候。零售额增长幅度相当大，达到 30% 至 40%。”

“乌拉圭的价格已经上涨，我相信由于供应不足和需求旺盛，价格还会继续上涨，”达特林达德补充道。 “今年我们不得不大幅提高价格。”

即使在丰收年，乌拉圭约一半的橄榄油供应也来自阿根廷、意大利和西班牙。因此，维多利亚表示，国内橄榄油价格的动态与进口橄榄油不同。

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“当地生产和销售的价格可以相对自主、准时地设定，并以质量为参考，”她说。

不过，阿吉雷预计进口价格在短期内将保持稳定，到 2025 年初，当西班牙和意大利最新收获的橄榄油开始上市时，价格将会下降。

““明年，如果地中海和该地区收成好，我相信价格甚至可能会下降，”他说。

阿吉雷没有过多担心价格问题，而是更关心国际橄榄理事会 (IOC) 8 月份在乌拉圭举办的马里奥·索利纳斯奖。这是该比赛首次在南半球举行。

乌拉圭歉收之际正值马里奥·索利纳斯奖颁奖典礼举办（图片：Sabía）

考虑到收获甚微，以及活动成功的压力，他担心时机不太好。

““今年收成不好，虽然进入马里奥萨利纳斯不需要花钱，但有数量要求，而且生产商必须使用公证人来密封样品，”他说。

国际奥委会最近宣布修改规则，以方便更多小生产商进入南半球。每家生产商必须从批次中保存的橄榄油数量已从 4,000 升降至 1,000 升。

阿吉雷深度参与了这一进程，他希望乌拉圭和南半球其他七个生产国能够有较高的投票率。

他确认他的公司将寄送样品，并补充说他不知道乌拉圭技术实验室的评审团已经收到了多少样品。达·特林达德和维多利亚也表示他们将参加。

样品必须在 15 月 - 日前送达th评审将于 9 月中旬进行，结果将在第二届拉丁美洲橄榄油年度会议之前公布，会议将于 在蒙得维的亚举行 在11月。

“我认为，（让这项比赛成为阿根廷和乌拉圭的年度盛事）很重要，而且全世界都关注南半球生产商的质量，因为总的来说，这里对质量非常重视，”阿吉雷说。