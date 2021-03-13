干旱和暖冬导致西西里收成急剧下降

不像大多数 意大利本土西西里岛的橄榄油产量与近几年持平或略低。然而，产量却减少了一半以上。

据该地中海岛屿的几位种植者称，产量下降的原因可能是去年冬天气温异常温和。与此同时，该地区持续的干旱继续构成威胁。

几乎没有冬天。因此，橄榄树没有进入正常的生长休眠期，到了春天，橄榄树的芽很少，导致产量大幅下降。 - Antonella Titone，Titone 农场所有者

“现实情况是，我们已经看到产量急剧下降，尽管这至少被产品质量的提高所抵消。 特级初榨橄榄油 “我们已经成功生产了，”来自该岛东南角 Buccheri 的 Maria Grazia Spanò 说道，她在那里种植了 Tonda Iblea、Biancolilla 和 Moresca 橄榄。 韦尔内拉农场.

““今年，我们在 13 月下旬开始收获，一开始的产量为 15%，到 - 月上旬增加到 -% 左右，接下来的几天达到了 -%，”斯帕诺指出。

“然而，20 月 - 日开始的大雨th，收益率下降至13%，”她补充道。 “即便如此，这也是一个很好的结果，因为我们通常只习惯于实现 7%、8% 或 10% 的收益率。”

西西里岛西部的生产商，包括 安东内拉·蒂通（Antonella Titone）在特拉帕尼和马萨拉之间种植 Cerasuola、Nocellara del Belice、Biancolilla、Coratina 和 Frantoio 橄榄的人也报告了类似的经历.

““今年的平均产量为 14.8%，其中 Biancolilla 等某些品种的产量约为 -%，而 Cerasuola 的表现更好，”她解释说。

“收获时，橄榄又健康又饱满，这在一定程度上要归功于紧急灌溉，”蒂托内补充道。 “然而，由于冬季气温变暖，我们的销量急剧下降。”

她将此归因于 缺乏冷却装置 树木在冬天收到的。

“基本上没有冬天，”她说。 “结果，橄榄树没有进入正常的生长休眠期，春天时，很少形成芽，导致产量大幅下降。这个问题在整个地区都很普遍。”

“幸运的是，高于往常的产量挽救了我们的季节，同时我们获得的产品质量也很高，”Titone 补充道。

内陆地区的生产商也表达了类似的担忧，尤其是对降雨不足的担忧。

“干旱仍然是这里的一个主要问题，即使最近几周我们经历的强降雨也没有完全缓解干旱，”Paolo Miceli 说， Miceli & Sensat 联合创始人 在巴勒莫附近的蒙雷阿莱，他种植了 Nocellara del Belice、Biancolilla、Cerasuola、Arbequina 和 Picual 橄榄。

“我相信这是造成我们记录到的 60％ 产量下降的一个重要原因，”米切利说。 “我们还发现产量较低，收获初期产量仅为 11% 左右，随着作业的进展，产量略有上升至 -%。”

“从好的方面来说， 橄榄果蝇 由于持续的热浪，这种情况几乎不存在，”他补充道。 “尽管面临种种挑战，我们仍然生产出品质极高的特级初榨橄榄油。”

在该岛西南海岸的门菲，阿格里真托省特级初榨橄榄油品牌 Embrace 的生产商 Carmen Bonfante 的产量更高。

与许多其他人不同的是，她的 Nocellara del Belice、Biancolla 和 Cerasuola 树获得了良好的产量。

““从数量上看，今年对于这个地区来说是丰收的一年，产出了优质的产品，”Bonfante 报告称。 “我将这一成功归功于我们在果园中的奉献，我们在那里实施了灌溉系统来对抗干旱。”

“通常，我的平均收益率在 12% 左右，但今年，”她总结道。 “我成功实现了令人印象深刻的 16%。这弥补了去年收益率相当低的缺陷。”