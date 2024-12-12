干热天气和暴雨抑制克罗地亚作物产量

尽管收成充满挑战，克罗地亚各地的橄榄种植者和磨坊主对质量仍持乐观态度。

炎热干燥的夏季和随后的强降雨给生产商的收成带来了困难，并导致磨坊主报告的转化产量令人失望。

“生产的橄榄油质量太差了，”鲁道夫·内梅茨克说， Avistria 的共同所有人. “这种油果味浓郁，具有浓郁的 ““颜色和味道都是绿色的——绿色的番茄、香草、绿色的叶子。品质是十年来最好的。”

阿维斯特里亚 产生 特级初榨橄榄油 位于亚得里亚海北部大半岛伊斯特拉半岛中心的圣洛夫雷茨。该公司在 10,000 公顷土地上种植了近 35 棵树。

““今年的制粉率太低了，”Nemetschke 在谈到转化率时解释道。

与此同时，伊斯特拉的另一位制片人 Mili Kus 是 奥利沃蒙特库科表示，由于夏季高温干旱以及随后数周的大雨，2024/25 作物年是迄今为止最困难的一年。

Olivo Monte Cucco 的生产商表示，2024 年是他们迄今为止最艰难的收成。 （图片：Olivo Monte Cucco）

“看到第一场降雨，人们本以为它能给收成带来好处。但是，除了橄榄的颜色有所增加外，并没有发生什么，”库斯说。 ““如此强的降雨最终影响了水果的成熟过程。它就此停止了。”

“强降雨也影响了土壤，到处都是泥土，使收割变得更加困难，”她补充道。 “尽管如此，我相信今年的橄榄油品质是极好的。”

炎热干燥的夏季和随后的秋季暴雨给该地区生产商的收成带来了困难。

““我们的 Buza 橄榄油的百分比为 5.4%，”Nemetschke 说道，他指的是转化产量，取决于从 100 公斤水果中生产出多少公斤橄榄油。

“伊斯塔尔斯卡别利察 (Istarska Bjelica) 和莱奇诺 (Leccino) 的数据更好一些，平均数字约为 8.5%，”Nemetschke 说。 “尽管由于夏季热浪的影响，预计感染人数会较少，但这样的数字并不令人满意。”

“我们担心伊斯特拉特级初榨橄榄油的价格会明显上涨，因为所有生产商的情况都差不多。”他补充道。

克罗地亚在 2023/24作物年度据欧盟数据，过去十年克罗地亚平均每年生产3,800吨。

“夏季极端干旱和异常高温不利于害虫生长，因此 橄榄果蝇 今年根本没有观察到，”Tedi Chiavalon 说，他是 OPG基亚瓦隆.

Sandi 和 Tedi Chiavalon 预计产量会低于平均水平，但油价低让他们感到意外。（图片：OPG Chiavalon）

“这些条件使得我们的庄园，乃至整个地区的橄榄油产量都极其健康，特级初榨橄榄油的品质也令人难以置信，”他补充道。

Chiavalon 家族的橄榄园包括约 9,000 棵橄榄树，占地超过 30 公顷，位于伊斯特拉半岛的沃德尼扬地区。他证实，转化产量极低。

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“如此低的产量在近代历史上从未有过，尽管收成不错，但伊斯特拉的橄榄油总产量最终将低于正常水平，”Chiavalon 说。

“由于夏季气温异常高，且长时间干旱无雨，我们预计产量会略有下降，但不会下降到最终看到的程度，”他补充道。

根据 data 根据克罗地亚政府的统计，该国拥有约 20,000 公顷的橄榄树，其中近一半属于本土品种。克罗地亚大部分橄榄油产自小型家庭农场。

国家统计局 最新报告 指出，到2024年，该国消费的橄榄油中有一半以上是进口的。

14月份，该国特级初榨橄榄油平均价格仍在上涨，高达每升-欧元。

赫瓦尔岛的生产商将收成不佳归咎于干旱。（图片：OPG Seca）

““本季最大的挑战是干旱，它影响了岛屿的部分地区和周边地区，”OPG Seca 的活动和通讯经理 Josipa Visković 说。 “有些地区已经近五个月没有下雨了，这对今年水果的生存造成了威胁。”

OPG塞卡 是一个屡获殊荣的橄榄农场，位于达尔马提亚海岸外的赫瓦尔岛，种植了大约 1,000 棵橄榄树。

“由于无法灌溉且没有专用的水利基础设施，我们受到气候条件的影响，导致橄榄树干枯，”维斯科维奇说。

“尽管如此，大自然在关键的最后一刻赐予我们雨水，所以橄榄得以成功保存，并且果实中得以产出油，”她补充道。

Visković 强调了橄榄油的高品质，并在传统的收获结束活动中进行了庆祝，这是该公司众多活动的一部分，以 宣传该岛的 橄榄油文化。