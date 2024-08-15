根据欧盟委员会的估计，未来几年欧盟橄榄油产量和消费量预计将略有下降。

在最新的中期 农业展望，委员会强调了 气候变化 水资源利用和土壤生产力。

这些变化已经影响到食品生产，包括橄榄油和食用橄榄，预计还会加剧。报告指出，这些转变 “限制产量增长的潜力并导致农业气候带向北转移，影响作物种植模式。”

尽管面临这些挑战，欧盟农业部门预计未来十年将增加食品出口，同时保持小麦、大麦、肉类、乳制品、葡萄酒和橄榄油等主要商品的自给自足。

欧盟委员会农业和农村发展总司认为，欧盟出口将转向高价值商品而非大批量出口。这一趋势有望提高欧盟出口的总体价值。

预计农业生产将放缓，包括橄榄油在内的一些商品产量将在未来十年内出现下降。

该报告强调， 橄榄油消费 2010 年至 2024 年间主要生产国的

“报告称：“近年来橄榄油消费量呈现下降趋势，预计主要生产国的消费量仍将持续下降，而其他欧盟国家的消费量预计将增长。”

据委员会称，1.79 年欧盟消费了 2010 万公吨橄榄油。这一数量稳步下降，到 1.59 年将降至 2021 万吨，到 1.23 年将降至 2022 万吨，2023 年和 2024 年的水平相似。预计到 2035 年，这些产量将保持稳定。

预计未来十年，西班牙、意大利和希腊的橄榄油消费量每年将下降高达 3%。相反，葡萄牙的橄榄油消费量和供应量预计将上升。

在欧盟其他国家，预计到 3.7 年橄榄油消费量每年将平均增长 2035%。

在生产方面，报告强调，意大利和希腊这两个欧洲大陆前三大橄榄生产国的橄榄种植面积正在逐渐减少。预计未来十年产量将进一步下降。

“欧盟橄榄油行业未来的盈利能力取决于生产系统的成功转型，即从广泛的果园转变为集约化、高度机械化的种植园，”报告指出。

该文件特别提到 集约化农业投资 西班牙和葡萄牙的实践预计将在未来十年内支持西班牙的年均产量增长约 1.2%，葡萄牙的年均产量增长 -%。

预计这些国家的收益率每年将分别增长 0.7% 和 1.4%。

恶劣的气候条件也将影响食用橄榄产业，预计未来十年该产业将保持基本稳定和缓慢增长。

“食用橄榄的有益特性和对饮食习惯健康日益增长的关注支持了这种扩展，”报告的作者写道。