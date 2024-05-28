东亚制片人在世界舞台上展现屡获殊荣的品质

每年，来自非传统橄榄种植区的生产者都会利用国际比赛的关注来展示高质量的橄榄产品。 特级初榨橄榄油 不仅仅是地中海盆地的领域。

来自东亚的农民和磨坊主 再来一次 12 年，中国和日本的制片人从 2024 部作品中合力斩获 - 项大奖，成为众人瞩目的焦点 NYIOOC World Olive Oil Competition.

我们对这个结果感到非常自豪。我们的目标是将橄榄油与日本烹饪传统相结合。我们的目标是继续传播日本风格的橄榄文化。 - Mineo Ryhoei Mineo，Mineo Nouen Itonamisha 首席执行官

在今年的比赛中，来自中国中部地区的两家制片人从四项大奖中夺得了三项大奖。

其中有 橄榄时代，其花语品牌（一种精致的 Ezhi-8 单一品种）连续第三次获得银奖。

“我们很高兴再次获胜，”橄榄时代创始人龚简说道。 “展望未来，我们希望明年扩大规模并获得金奖。”

花落花落由上海橄榄光生物科技有限公司为橄榄时代生产 社区倡议 旨在减轻中国中部甘肃省洛南地区的贫困。

“1975年，为了防治水土流失，陇南引入了橄榄树，但由于需求低迷、品牌和技术支持不足，当地农民的经济效益有限，面临着挑战。”龚说。

然而，人们对橄榄油重新产生了兴趣 对健康的益处 在大城市重振了该行业并刺激了 Olive Times 项目。

Olive Times 项目正在扩大其橄榄加工设施并使其产品范围多样化，以满足市场需求。

“我们计划开发基于橄榄油的新产品。为了实现这一目标，我们需要增加资源。”龚说。

前谷橄榄克服了极端的温度波动，获得了使命单一品种金奖。 （照片：前谷橄榄）

尽管该地区在过去两年中没有受到天气对橄榄油生产的重大影响，但未来的市场状况可能会带来挑战。

“我们面临的困难之一是橄榄油价格上涨，这可能会影响整体需求。”

中国制片人本季的成功还包括获得金奖和银奖 冕宁峰顶农业科技 四川凉山州，南与甘肃省接壤。

Peaktop 是其董事长林春福的创意，他自 2011 年以来一直在种植 Arbequina、Koroneiki 和 Arbosana 橄榄树。

春福的庄园在接下来的几年里扩大了橄榄生产，目前管理着近2,000公顷的橄榄树，使该公司成为中国最大的橄榄油生产商。

虽然三个地中海橄榄树品种仍然是其生产的重点，但该公司还在试验其他 21 个品种。

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Peaktop 因其 Mutual Beauty 品牌（一种有机中等强度 Koroneiki）荣获金奖，并因其 Aiolio 品牌（另一种有机中等强度 Koroneiki）荣获银奖。

在东海的另一边，日本的农民和磨坊主在世界大赛的八个参赛作品中共同获得了七个奖项。

日本的获奖者来自全国各地，其中包括长期 NYIOOC 参与者和一些制作人庆祝首次亮相的胜利。

在其 NYIOOC 登场， 丰收农场 其 Virgin Valley 品牌荣获金奖，该品牌融合了 Frantoio、Pendolino、Leccino 和 Taggiasca 等意大利原产品种。

这种世界一流的橄榄油来自一个可持续项目，该项目最初旨在振兴被忽视的地区。

“八年前，我们努力开垦退耕还林的废弃农田，将其转变为橄榄树林。”该公司创始人鹿本义典 (Yoshinori Shikamoto) 说道。

Harvest Farm 创始人鹿本嘉德 (Yoshinori Shikamoto) 庆祝其由意大利品种混合制成的混合物在世界大赛上首次获奖。 （照片：丰收农场）

“我们很高兴获得如此享有盛誉的奖项，”他补充道。 “这一认可鼓励我们继续生产高品质的橄榄油。”

Harvest Farm 在日本中部大阪附近的淡路岛上种植了 17,000 棵 Frantoio、Leccino、Pendolino 和 Taggiasca 橄榄树。

2023/24 作物年度丰收。 “我们对新季节也抱有很高的期望，因为花期很丰富。”鹿本说。

“为了最大限度地减少农药的使用，我们做出了巨大的努力，例如彻底割草以减少害虫机会，”他补充道。

农场最劳动密集型的任务之一是防治橄榄树 星天牛.

“它是日本的本土昆虫。它的幼虫会损坏橄榄树的树干，”鹿本说。 “识别并从树上清除所有这些物质是一项艰巨的任务。如果我们不这样做，树木就会枯萎。因此，我们会检查每一棵树，并清除任何幼虫的痕迹。”

距离淡路不远的牛窗海岸， 日本橄榄公司 再次取得胜利 NYIOOC, 获得两项金奖 其 Ushimado 和 Ushimado Superior 品牌。

日本橄榄公司在牛窗的地中海气候中表现出色，在该领域建立了成功的遗产 NYIOOC。 （照片：日本橄榄公司）

“当地人将我们地区比作爱琴海，这是对与地中海非常相似的气候的致敬，”该公司的生产总监 Yasuhiro Yoshida 说道。

日本橄榄公司从西班牙托尔托萨及其位于牛窗花园的 10 公顷橄榄树林中采购橄榄油。

其苗圃向日本的农民和私人提供橄榄树。这两种屡获殊荣的橄榄油是西班牙品种的混合物，包括卢卡橄榄油、米申橄榄油、内瓦迪略布兰科橄榄油、曼萨尼约橄榄油和阿尔贝奎纳橄榄油。

自 2019 年以来，日本橄榄公司 荣获十项奖项 在世界大赛中，其中九项获得金奖。

再往南， 糸浪峰雄 在广岛县江田岛， 荣获金奖 银奖授予其 Etajima Strong 品牌（一种具有独特绿茶风味的混合物）和 Lucca 单品种茶。

“我们对这个结果感到非常自豪。我们的目标是将橄榄油与日本烹饪传统相结合，”该公司首席执行官 Ryhoei Mineo 说道。 “我们的目标是继续传播日本风格的橄榄文化。”

距离近600公里，位于富士山的阴影下， 谷物农场 著名 获得金奖 因其 Coratina 单品种品种，该公司自 2019 年以来第五次荣获世界大赛奖项。

“在 NYIOOC 是整个赛季努力工作的证明。我们为现阶段获得质量评估感到自豪。”该公司首席执行官西村康子 (Yasuko Nishimura) 说道。

随着产量的扩大，Crea Farm 面临的挑战是继续保持高质量标准。 （照片：Crea农场）

随着公司橄榄园的成熟，橄榄产量也随之增加。在2023/24作物年度，该公司收获了300吨橄榄，西村表示这带来了机遇和挑战。

“我们在分离过程中进行 100% 的筛选，并在收获后 24 小时内压榨橄榄，但我们认为简化该过程具有挑战性，”她说。

距离山梨县Crea农场不远， 笛吹前田橄榄 首次亮相 NYIOOC 和 荣获金奖.

“我们对这次胜利感到非常兴奋，”创始人 Keisuke Maeda 说道。 “通过参加 NYIOOC，我们希望世界上最好的橄榄油品尝师来评估我们的产品。我们需要他们的评估来了解我们所达到的质量。”

橄榄种植是该地区最近的一项发展，该公司正在探索应对恶劣气候的最佳方法。

未来几年，将种植更多的橄榄树品种，前田希望扩大屡获殊荣的橄榄油生产文化。