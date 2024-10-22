阿尔巴尼亚橄榄种植者因移民和基础设施不足而陷入困境。

大量阿尔巴尼亚青年离开家乡去寻找更好的机会，导致农业部门劳动力老龄化。

这种劳动力短缺对橄榄种植尤其不利。由于阿尔巴尼亚历史上土地所有权分散，且该国橄榄种植区地势险峻，种植、修剪和采摘通常都是手工完成的。

我们必须使用骡子（来运输橄榄），就像中世纪那样。否则，我们可以花钱买一辆全地形车把橄榄运到磨坊，但那很贵。 - Ysteak Molitaj，阿尔巴尼亚橄榄农

阿尔巴尼亚拥有约 12 万棵橄榄树，主要分布在沿海地区和培拉特内陆地区，橄榄和其他水果对当地经济至关重要。

根据人口普查的人口统计数据，阿尔巴尼亚人口将从2.8年的2011万下降到2.4年的2023万，其中农村地区受影响最严重。

“这里已经没有年轻人了，他们都走了，”来自莫利什特的橄榄农 Ysteak Molitaj 告诉《巴尔干洞察》。

莫利塔伊叫住在希腊的儿子回家帮忙收割，但许多其他农民无法收割所有的树。

发罗拉农业技术转让中心的梅诺·贝西马伊 (Meno Besimaj) 表示，农村人口外流增加了农民的生产成本。因此，橄榄油原产地价格已从 5 年的每升 6 至 4.6 美元（5.5 至 2023 欧元）上涨至 8 年的 10 至 7.7 美元（9.6 至 2024 欧元）。

“劳动力短缺意味着一个工作日的价值也增加了，”贝西马伊在橄榄农和磨坊主会议上说。

“橄榄生产成本的 30% 左右来自采摘环节，”他补充道， “尽管橄榄采摘正在实现机械化，因为现在有许多电池供电、电动或柴油和汽油驱动的橄榄摇晃器。”

农村人口外流的原因之一是农村基础设施薄弱。

虽然阿尔巴尼亚橄榄产业的一些投资者，包括伊利里亚新闻社的安德鲁·斯特朗，坚持认为 基础设施得到改善 过去20年来，当地农民认为还有很多工作要做。

许多农村的土路状况不佳，使得雇用收割工人、购买瓶子等必要投入品以及将瓶装橄榄油运送到市场和分销商变得更加困难。

“我们必须使用骡子，就像中世纪那样，”莫利塔伊说道。 “否则，我们可以买一辆全地形车把橄榄运到磨坊，但那样成本太高。”

据世界银行统计，49%的农村生产者认为交通不畅，尤其是缺乏全天候道路，是他们面临的最大挑战。

此外，缺乏现代化的储存设施也会导致食品变质和浪费。尽管政府最近对现代化工厂的投资有助于推动这一进程，但有人担心，这些投资并没有提供足够的培训计划。

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橄榄油专家 Adhurim Lazaj 表示，阿尔巴尼亚农民必须提高橄榄油质量，并注重单独包装，而不是传统的散装出口。

“为了获得最高品质，我们必须按时收获，”他在同一个会议上说。 “如果我们将收获的橄榄保存数天，它们就会开始分解，油就会开始变质。”

该国橄榄油行业的现代化努力是增加橄榄种植和扩大出口的国家战略计划的一部分。

根据国际橄榄理事会的数据，预计阿尔巴尼亚 30,000/2024 作物年度的橄榄产量将达到创纪录的 25 公吨。

““今年预计产出橄榄超过 120,000 万吨，这意味着经过转化的橄榄将增加油产量，尽管由于气温波动和橄榄树因干旱而承受的压力，油产量不如去年高，”Besimaj 说。

““今年的生产能力良好，所有工厂都处于满负荷状态，”他补充道。

顾问 Mivan Peci 告诉我们 Olive Oil Times 育明在 2024年面试 20,670/2021 至 22/2023 年度期间，阿尔巴尼亚橄榄油年均产量为 24 吨。2020/21 年度之前，年产量徘徊在 10,000 至 13,000 吨之间。

尽管产量呈上升趋势，但出口并未随之上升。根据 Gazeta Tema 报道的海关数据，阿尔巴尼亚在 2,400 年前 2024 个月出口了 60 吨橄榄油，比 2023 年同期下降了 -%。

在地中海盆地大部分地区收成不佳之后，2023 年是 记录年份 用于阿尔巴尼亚橄榄油出口。

据欧洲新闻阿尔巴尼亚报道，25 年前 2023 个月橄榄油出口额达到 665 万欧元，与 2022 年同期相比增长了 -%。

尽管全球橄榄油 生产反弹 在2024/25作物年度，生产商仍在努力出口单独包装的橄榄油。

“正如我们所见，橄榄油市场正在向海外拓展，”发罗拉的橄榄油生产商阿曼多·拉马伊 (Armando Lamaj) 说道。 “今年的油质量也很好。今年我计划涉足橄榄油出口市场，我们将启动认证程序。”