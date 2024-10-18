欧盟橄榄油产量将增长三分之一

欧盟委员会的最新预测显示，2024/25 作物年度将 回归更典型的收益率 经过两年充满挑战的时期。

根据布鲁塞尔最近发布的农业 短期展望，预计欧盟橄榄油产量将比上季增加32％。

这一增幅将使下一季的预计总产量达到 2023 万吨。相比之下，24/1.53 年度的产量下降至 1.39 万吨，2022/23 年度的产量为 - 万吨。

西班牙将成为最大的贡献者，预计产量为 1.3 万吨，但该国专家表示产量可能达到 1.45 万吨。

与此同时，葡萄牙和 希腊 预计将增加橄榄油产量。

相反，意大利预计将面临严重的衰退，其产量预计 下降三分之一.

2023/24 年度期初库存水平从上年的 410,000 万吨降至 671,000 万吨。随着新季节的开始，库存水平已降至 350,000 万吨。

尽管如此，欧盟预计到本季末库存将恢复至 600,000 吨以上，与历史平均水平一致。

橄榄油供应量的预期激增可能会影响价格。

橄榄油价格自 2024 年 - 月达到峰值以来仅略有下降，反映出人们对丰收的预期。

例如据欧盟农业和农村发展部称， 特级初榨橄榄油 西班牙的价格从每公斤 9.03 欧元跌至 7.43 欧元.

尽管如此，这一价格仍然远高于每公斤 5.05 欧元的五年平均价格。

高价格也影响了出口。欧盟橄榄油出口开始 2022/23 年期间下降到 2023 年底仅显示出轻微的复苏迹象。

2023 年 2024 月至 1.3 年 26 月期间，出口量较上一季下降 2021%，较 22/- 年度下降 -%。不过，预计新一季出口量将增长 -%。

另一方面，进口预计将下降 7%。

尽管如此，随着季节的进展，突尼斯和土耳其的稳定产量和有竞争力的价格可能会改变前景。上个季节，欧盟橄榄油进口量增长了 30%，其中 62% 来自突尼斯，14% 来自土耳其。

短期展望报告还强调了市场中相当大的不确定性，特别是价格下降的速度及其对消费者的影响。

一些消费者要么减少使用橄榄油，要么完全停止购买橄榄油 由于价格高.

欧盟表示，由于价格仍然高企，橄榄油消费量预计将进一步下降 23%，比 2021/22 年度下降 -%。

然而，如果原产价格继续下降，并将降价转嫁给消费者，欧盟的整体消费量可能会反弹 7%。

欧洲联盟 data 显示，西班牙、意大利、葡萄牙和希腊的消费量在987,000/2024年度可能接近达到25万吨，高于上一季的923,000万吨。