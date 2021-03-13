门多萨生产商 Zuccardi 在世界舞台上推广当地阿劳科品种

这款 祖卡迪家族 致力于在国内外推广阿根廷本土的阿劳科品种。

第三代酿酒师 20 年前开始在门多萨省迈普省安第斯山脉脚下生产橄榄油，并已成为该地区的标杆。

““20 年前，我们就选择开始用这种品种生产橄榄油，因为它具有非常高的品质潜力，”负责该公司橄榄油业务的 Miguel Zuccardi 说。

“虽然该品种主要用于生产食用橄榄，但我们从项目开始就选择了它，”他补充道。 “并不是所有人都知道这个品种的历史，它于1550年左右被引入南美洲，目前在其原产地地中海盆地已不复存在。”

阿劳科单一品种油具有明显的苦味，带有新鲜的绿色香气和味道。

“这是一种晚熟品种，通常具有较高的 多酚”祖卡迪说道。 “而它的芳香味总是让人想起番茄、番茄叶和割草。”

然而，橄榄被磨成糊状，比较困难，导致其产油量低于许多商业品种。

虽然阿劳科品种带来了独特的挑战，但祖卡迪表示，最终的橄榄油值得付出额外的努力。（图片：祖卡迪家族）

““这是一个工业产量较低的品种，有些品种的表现比 Arauco 更好，”Zuccardi 说道。 ““为了获得良好的萃取效果，人们总是需要慢慢地使用醒酒器。这也在很大程度上取决于收获季节的湿度管理。”

“尽管如此，它还是可以在工厂中生产的品种，”他补充道。 “请记住，如果它是一种不符合农艺学的品种，它就不可能在该地区存活 400 多年。”

在过去的 20 年里，Familia Zuccardi 种植了 60 公顷的 Auraco 葡萄和 260 公顷的 Picual、Coratina、Genovesa、Arbosa 和 Korneiki 葡萄；全部采用传统种植或中等密度种植。

““我们目前还没有实现超密集增长，”祖卡迪证实道。 “我们正在寻找能够给我们带来品质差异的品种，这最让我们感兴趣。”

事实上，这种质的差异在 2024 年 NYIOOC World Olive Oil Competition其中，Familia Zuccardi 凭借其有机培养基 Arauco 单品种获得了金奖，该奖项由 多产标识符 优质生产商 Manicaretti意大利食品进口商.

“我们非常高兴获得这一认可 NYIOOC”祖卡迪说道。 “我们相信，将我们地区的油带到这一享有盛誉的比赛中并宣传我们的阿劳科品种是一件好事。”

该奖项是在 具有挑战性的收获 在门多萨以及阿根廷其他地区。

继 2024 年收成令人失望后，Zuccardi 预计产量将会反弹。 （照片：祖卡迪家族）

““2024 年门多萨的收成相当低，”Zuccardi 证实。 “主要是由于 2023 年 - 月的一些霜冻 [对即将开花的树木造成了损害] 以及橄榄产量的波动。”

Familia Zuccardi 很早就开始收获，从三月第二周开始收获 Genovesa，然后继续收获其他品种，直到六月初之前完成。

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“门多萨是一片高海拔沙漠，霜冻始终存在风险，所以早期收获是必要的，”祖卡迪说。

展望 2025 年，Zuccardi 预计产量将出现反弹，因为橄榄园将盛开鲜花，冬季（南半球的 - 月至 - 月）山区将有大量积雪。

“春天来了，花儿开得更加茂盛，我们希望它们能够结出果实。”他说道。 “幸运的是，安第斯山脉度过了一个降雪充沛的冬天，这对于门多萨等沙漠地区的水源供应和含水层补给起到了决定性的作用。”

“另一方面，我们地区的沙漠条件使我们能够在 100% 的耕地面积上开展经过认证的有机农业，”Zuccardi 补充道。

门多萨气候干燥，每年降水量约为 300 毫升。然而，祖卡迪表示，他注意到安第斯山脉的积雪量多年来一直在减少，这意味着夏季用于补充橄榄树所在地下蓄水层的径流减少。

这种明显的影响 气候变化 以及最近电力成本上涨 政府改革 已使灌溉管理成为业务的重要组成部分。

Miguel Zuccardi 20 年前加入家族企业，目前负责橄榄油业务。（图片：Familia Zuccardi）

“灌溉管理是关键，”他说。 “如果看一下过去 15 年的趋势，山区的降雪量有所减少。幸运的是，今年是正常的一年，降雪量更好。”

另一个挑战是阿根廷持续的通货膨胀，多年来，通货膨胀侵蚀了消费者的购买力。不过，祖卡迪表示，阿根廷仍然是该公司的主要市场。

““我们目前的主要市场是阿根廷，因为我们的葡萄酒分销使我们能够利用我们的商业结构进入不同的营销渠道，”他说。事实上，布宜诺斯艾利斯各地的餐馆和咖啡馆都向客户提供 Familia Zuccardi 橄榄油。

虽然本地市场仍然是该公司的主要关注点，但 Familia Zuccardi 也出口到巴西、中国、日本和美国（通过 Manicaretti）。

“巴西是我们的主要潜在市场，”祖卡迪说道。 “这是一个重要的市场，有着很大的文化相似性。”

“我们在美国的市场份额仍然很小，但我们知道获奖有助于促进我们的油和销售，”他补充道。

Familia Zuccardi 丰富的旅游产品帮助他们在巴西建立了忠实的客户群，巴西有从圣保罗直飞门多萨的航班。

门多萨的旅游业让无数阿根廷人和巴西人认识了阿劳科葡萄和其他葡萄。（图片：Familia Zuccardi）

““门多萨的葡萄酒和美食旅游业近年来发展迅猛，”祖卡迪说。 “我们接待了很多来自巴西的游客，这让许多从巴西来门多萨旅游的人能够欣赏和了解这里橄榄油的品质。”

该家族的主要旅游项目包括三家餐厅，其中包括以橄榄油为中心的 Pan y Oliva（“面包和橄榄”）。Zuccardi 表示，该公司每年接待的游客总数达到 90,000 人。

“我们还开设烹饪课，如果你在收获季节来，你可以制作自己的橄榄油混合物，”他说。 “您还可以参加骑自行车游览橄榄树林的项目。”

尽管阿根廷的许多生产商已经放弃了国内市场，转而专注于向美国和欧洲出口，但祖卡迪认为阿根廷仍有潜在的潜力。

“优质橄榄油的市场正在增长，”他说。 “人们对质量的理解程度，他们明白，对于 特级初榨橄榄油 “为了对健康有益，食物还必须是高品质的。食物必须是新鲜的。这催生了一个不断增长的市场。”

“对我来说，这个市场令人兴奋，”Zuccardi 总结道。 “阿根廷的橄榄油市场仍然较小，但消费者对了解橄榄油很感兴趣。”