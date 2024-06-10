希腊农民在历史性低收之后见证了气候变化的影响

今年，希腊橄榄油行业受到了极限考验，该国产量 产量创历史新低 由于恶劣的天气和橄榄树进入 “该国大部分产区的“小年”。

一些56年 希腊生产商获奖 今年的世界赛，依然感受到挑战收获的余震。

虽然我们可能无法直接控制气候变化及其相关的变暖条件，但我们确实有能力在橄榄园内做出改变，以减轻其一些影响。 - 迪亚曼蒂斯·皮拉克斯、拉科尼科

“今年，我们意识到种植橄榄树不再可行。” K博士a瓦迪亚，来自爱奥尼亚科孚岛的回国者。 “我们必须随着气候变化带来的挑战而发展。”

制片人荣获 2024 年银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition 来自当地 Lianelia 品种的中等单品种。

“结出的果实很少，而且 橄榄果蝇 对橄榄造成了严重损害，”波萨尼迪斯说。 “我们努力生产橄榄油，很高兴今年获得银奖。这 NYIOOC 一直是将我们的橄榄油介绍给世界各地更多消费者的理想场所。”

Porsanidis 的话得到了 Vlasios Nisiotis 的赞同 拉夫泰利普罗图利 来自莱斯博斯岛的他表示，该公司在 2024 年获得了金奖 NYIOOC 保证了公司品牌在海外的良好口碑。

“通过向竞赛提交我们的爱琴海黄金 PGI 莱斯沃斯号，我们希望确认我们将继续走多年来一直遵循的质量之路，”Nisiotis 说道。

然而，他指出，气候变化对莱斯博斯岛今年的农作物歉收产生了影响。

“他说道：“2023/24 年度的收成是过去 20 年来最差的年度之一。” “由于气候变化，橄榄种植受到的打击比以往任何时候都要严重，产量空前低迷。”

“尼西奥蒂斯补充道：“我们岛上经常面临的橄榄油产量低和水资源短缺可能意味着我们人类是时候处理多年来对地球造成的所有破坏了。”

他指出，2024/25年的收成目前看起来很有希望。 ““我们希望明年能有丰收。所有迹象都令人鼓舞，”尼西奥蒂斯说。 “然而，在收获开始之前还有一场马拉松要跑，任何事情都有可能发生。”

尼西奥蒂斯将莱斯博斯岛历史上的低收成归因于气候变化的影响。 （照片：拉夫特里·普罗图利）

阿格里斯顿是另一家位于塞萨洛尼基和卡瓦拉之间的获奖生产商，代表希腊北部生产商参加世界大赛，凭借哈尔基迪基橄榄中型单一品种获得银奖。

老板 Vangelis Chrysafoudis 认为包装橄榄油是希腊生产商未来的发展方向。

“当你批量销售时，你处于 意大利人的怜悯“他说。 “如果你打包出售，至少你可以控制你的游戏。”

该公司将其品牌橄榄油出口到瑞典、法国、加拿大、美国和德国等多个国家。然而，去年的微薄产量让 Chrysafoudis 重新考虑了他的战略。

““两年前，我们生产了 500 吨石油，去年生产了 70 吨。”他说道。 “产量的减少让我的梦想破灭了。如果我有更多的橄榄油，我可以打开更多的门。不过，我不会再以每公斤 1.50 欧元的价格出售。我会处理好的。”

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塞萨洛尼基亚里士多德大学农学教授 Athanasios Molasiotis 表示，气候变化导致的气温高于正常水平，正在以多种方式影响希腊橄榄油行业。

他补充说，高温主要发生在夏季，使橄榄树精疲力竭。

“另一个问题是希腊中部，尤其是北部正在经历的问题： 冬季气温高”莫拉西奥蒂斯说。橄榄树在冬季必须接受相当低的气温才能大量开花结果。”

“然而，橄榄树[结果减少]不应该吓倒我们，”他补充道。 “橄榄树有 “在...上 ““橄榄树的‘落果年’是指在一年的盛果期后，结果不全，甚至不结果。一方面是气候因素影响结果，另一方面是橄榄树天生就不结果。”

Diamantis Pierrakos 拉科尼科来自伯罗奔尼撒半岛的获奖生产商表示，需要采取有针对性的方法来抵消气候变化对橄榄林和树木的影响。

“虽然我们可能无法直接控制气候变化及其相关的变暖条件，但我们确实有能力在我们的橄榄园内做出改变，以减轻其一些影响，”他说。

“我们的橄榄园位于伯罗奔尼撒半岛南部海岸，面临着土壤养分贫乏、沙质土壤保水性差等挑战，”Piuerrakos 补充道。

“我们的策略重点是改善和强化土壤条件，以增强我们的橄榄树应对气候变化的能力，”他解释道。 “通过强化土壤和树木，我们观察到树林的显着改善和恢复力增强。”

Laconiko 在今年的世界大赛上斩获四项大奖（两项金奖和两项银奖），使其获奖总数达到 21 个，并确立了其在世界大赛中获奖最多的希腊生产商地位。 Olive Oil Times 世界排名.

““我们为今年的奖项感到自豪，”Pierrakos 说道。“因为这是我们迄今为止最具挑战性的收获， 工人短缺 尽管收获期间不断延误，我们再次获得认可这一事实充分说明了我们对质量的承诺。”