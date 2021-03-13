匈牙利农民在橄榄种植方面取得进展

随着欧洲气候变暖，橄榄树开始在 不太可能的地区 远离地中海周围的传统种植区。

在欧洲中部国家匈牙利，橄榄树在巴拉顿湖周围的南坡找到了肥沃的家园，巴拉顿湖是匈牙利主要的葡萄酒产区之一，也是受欢迎的旅游目的地。

今年我的产量最高，达到 232 公斤，是匈牙利的最高产量。随着我家的小树不断长大，我相信产量翻番是可以实现的。 - Csaba Török，橄榄农

“该地区拥有独特的小气候，风景如画，”55 岁的当地酿酒师和橄榄油生产商 Csaba Török 告诉 Olive Oil Times.

“它周围是从古潘诺尼亚海遗迹中涌现出来的见证山，这里的土壤富含火山物质，”他补充道。

托勒克指出，随着南欧变得越来越温暖和干燥，适合橄榄种植的地区正在向北转移。

根据欧洲环境署的数据，欧洲是 升温最快的 大陆。 极端天气事件预计热浪和干旱等灾害将会进一步恶化。

过去二十年，匈牙利南部的冬季气候更加温和，夏季气候更加温暖。科学研究​​还发现，自 2 年以来，巴拉顿湖的地表水温上升了近 2000 ºC。

Török 开始用桑娇维塞葡萄种植橄榄树，以证明怀疑者是错误的。（照片：Csaba Török）

大约 20 年前，托勒克在圣乔治山建立了自己的葡萄园和酿酒厂。几年后，他在葡萄藤旁种下了三棵橄榄树，以证明该地区可以种植橄榄。

“当我来到这里时，我种植了红葡萄品种，特别是桑娇维塞，”托勒克说道。

“当时，这个地区被认为主要适合种植白葡萄品种，很多人告诉我，这些葡萄藤在这种气候下无法生存。”

“但我证明他们错了，”他补充道。 “为了进一步证明我的选择是正确的，我还种了一些橄榄树，因为桑娇维塞经常与橄榄一起种植。”

寻找最合适种植的橄榄品种对于托勒克来说是一段旅程，他最终通过反复试验成功种植了橄榄。

““我第一次尝试种植莱奇诺树，结果 200 棵当时只有 15 年树龄的莱奇诺树在冬天被冻住了——这是一个代价高昂的教训，”他说道。 “但我重新开始了，过去八到十年来，我的种植园已经形成了现在的状况。我做出了更明智的决定，并在此过程中学到了很多关于这些树的知识。”

Török 的葡萄园和橄榄园占地六公顷，拥有超过 60 棵不同品种的橄榄树，包括西班牙的 Picual 和 Arbequina、法国的 Aglandu 以及意大利的 Mouflal 和 Leccino。

Csaba Török 和他收获的橄榄（照片：Török）

园中还种植了三种原产于巴尔干半岛的橄榄树：克罗地亚的 Oblica 和 Bjelica 以及斯洛文尼亚的 Carolea。Török 种植的橄榄树中，约有十几棵树龄在 50 至 400 年之间，其余的树龄为 10 年。

2020 年，托勒克成为匈牙利第一个用当地收获的橄榄生产橄榄油的人。今年，他的产量最高。

““我今年的产量达到了最高水平，232公斤，是匈牙利最高的。”他说道。 “随着我的小树不断长大，我相信产量翻番是现实的。”

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尽管该地区的气候变得越来越温和，但冬季气温经常降至冰点以下，这对托勒克来说是一个重大挑战。

“最大的问题是冬季的寒冷，”他说。 “在我的庄园，过去 15 年里记录到的最低温是 -14.7 ºC，而且即便如此，也只持续了一个小时。通常情况下，温度不会降到 -10 ºC 以下。”

“我相信，最适合种植葡萄的地点——具有理想角度、方向、海拔和其他因素的地点——也是最适合种植橄榄的地点，可以年复一年地提供稳定的果实产量，”他补充道。

根据品种不同，橄榄树可耐受低至 -12 ºC 的低温。然而，如果橄榄树长期暴露在 -7 ºC 以下的低温下，则会受到严重损害。

托勒克还指出，在过去三年中，巴拉顿湖附近的许多农民已经开始种植橄榄树，尽管其中一些只是为了装饰目的。

“感觉就像是我打开了绿灯，”他说。 “但很多种植橄榄树的人缺乏专业知识，他们种橄榄只是因为喜欢，而不是为了靠种橄榄谋生。”

橄榄种植已扩展到匈牙利南部的更多地区。巴拉顿湖东南部，靠近佩奇，园丁兼农民 Gabor Stix 已经种植橄榄树近二十年了。

Gabor Stix 与游客在他的橄榄园中合影（图片：Gabor Stix 通过 Facebook 提供）

斯蒂克斯告诉匈牙利在线出版物 Zöld Hang：“橄榄树是迄今为止我接触过的最受感激的植物之一。” “我们的土壤是黏土，非常适合它们。它们对水的需求也并不特别；我们能满足它们所需的水量。”

斯蒂克斯的橄榄树主要用于销售，他预计到三月份将卖掉所有的橄榄树。他还在当地生产少量橄榄油，使用锤磨机压碎橄榄，用葡萄酒压榨机从橄榄果肉中榨出橄榄油。

斯蒂克斯将他种植和销售的橄榄树的耐久性归功于当地的培育以及幼树对当地气候条件的适应。

““这种方法很有效，因为我们销售的是自己生产的植物，”他说。 “适应环境很重要，因为树木会了解前一年的气候有多冷，并在第二年相应地生长。”

“到目前为止，匈牙利的石油产量并不多，但数量适中，质量非常好，”斯蒂克斯补充道。 “匈牙利生产的一升橄榄油的价格约为 45,000 至 50,000 福林（约合 109 至 121 欧元）。这似乎令人难以置信，但人们仍然会购买它。”

“我们国家已经拥有更大的种植园了，”他总结道。 “我认为匈牙利拥有这样的机会是我们的一大优势。”