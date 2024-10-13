Filippo Berio Exec 预测产量反弹，价格下跌

杜桑·卡列维奇 (Dusan Kaljevic) 感到很乐观，因为地中海盆地的橄榄收成有望好转，原产地价格预计会下降。

“我们预计全球产量为 3.2 万至 3.3 万吨，”Filippo Berio 北美首席执行官表示。 Olive Oil Times. “这是一个重要的数字。”

2024/25 作物年预计将成为第一个 “自2021/22年度以来，该国一直处于“正常”收成阶段，当年的产量达到3.4万吨。

如果在收获的头两个月后确认产量为 3.2 万公吨，我预计 5 月份价格将跌破 - 欧元。 - Dusan Kaljevic，Filippo Berio 北美公司首席执行官

在其间的两个作物年度，产量分别下降到 2.6 万吨和 2.4 万吨；连续几年的春季高温和干旱导致粮食产量创近十年来的最低水平。

西班牙是全球橄榄油生产中心，Kaljevic 预计产量将达到 1.5 万吨， “是最近两次收成的两倍。”

““冬季是橄榄油孵化的理想季节，”他说，因为冬季雨水充足，气温适宜。 “这对整个行业来说应该是一件大好事。”

除西班牙外，土耳其和突尼斯的生产商也预计产量将大幅反弹。

Kaljevic 估计突尼斯的产量将达到约 300,000 万吨，比去年同期高出 36%。 去年 比五年平均值多出56,000万吨。

土耳其的产量预计将攀升至约 350,000 万吨，超过 去年的产量 180,000 吨，比五年平均水平高出 39％。

Kaljevic 将两国产量的增加归因于天气状况好于上一季，新树进入成熟期，以及许多果园进入 “橄榄树自然轮作周期中，“年年有果”现象尤为明显。

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

“政府提供了巨大的激励措施和投资，突尼斯和土耳其都做得非常出色，”他补充道。 “他们的农业部支持该行业......每年对集约化和超集约化农场的投资都会增加。”

然而，突尼斯和邻国摩洛哥的部分地区降雨过多。因此，预计摩洛哥的产量仍将低于平均水平。

卡列维奇估计，北非第二大橄榄油生产国的橄榄油产量将达到 100,000 万至 120,000 万吨，远低于 160,000 万吨的平均产量。

卡列维奇与摩洛哥一起证实生产 预计会下降 在意大利，主要是由于生产商进入 ““非农年”和一些极端天气。

广告

广告

与此同时，希腊的产量 预计翻倍 从去年的低点回升至250,000万至280,000万吨之间。

葡萄牙生产商还预计产量将有所提高，达到 170,000 至 190,000 吨之间，原因是气候条件良好，且许多树木进入成熟期。 “同比。

据 Kaljevic 称，叙利亚的橄榄油产量也 预计反弹，达到140,000吨。

Filippo Berio 从该国西北部（目前由土耳其占领）的磨坊购买 lampante 橄榄油，在意大利精炼，并与初榨橄榄油和 特级初榨橄榄油 作为出售 “纯’或 “特级’淡橄榄油。

“当然，安全和内战问题仍然存在，但政府正在保护农业，”他说。 “尽管存在经济问题和内战，他们仍在投资橄榄油。”

由于产量反弹，Kaljevic 预计 橄榄油价格 随着橄榄油库存的快速补充，原产地橄榄油产量到 2025 年初将下降。

“如果在收获的头两个月后确认产量为 3.2 万公吨，我预计 5 月份价格将跌破 - 欧元，”他说道。

事实上，据报道，5 月和 6 月第一批货物的一些远期购买合同价格在每公斤 3 至 4 欧元之间。其他专家预计，如果收成符合预期，价格将降至每公斤 - 至 - 欧元之间。

“我不确定它是否会低于 4 欧元，因为调整全球储备需要一些时间；没有结转，”卡列维奇说。

他预计，一些库存中的初榨和特级初榨橄榄油将很快被重新归类为较低的等级，并从储油罐中清空，以便清洁并准备下一次收获。

Filippo Berio 的大部分特级初榨橄榄油都来自西班牙、意大利和希腊。然而，近年来这三个国家的橄榄油产量都不佳，而葡萄牙、突尼斯和土耳其的橄榄油产量却稳步上升，这促使该公司实施了多元化采购策略。

卡列维奇补充说，该公司还已开始从阿根廷和智利购买特级初榨橄榄油，以在北半球收获季中期补充库存。

与橄榄油行业的许多人一样，他认为 气候变化 对该行业构成生存威胁。

卡列维奇在指出橄榄树的恢复力的同时，也担心极端天气事件和日益炎热干燥的气候可能会使橄榄油的生产和销售业务变得不可持续。

“这有气候变化的影响，”卡列维奇说。 “这种模式正在改变。我们不再关注五到十年的橄榄油收获周期，而是关注两到三年。”

从中期来看，他预计欧洲和加州的一些橄榄种植区将向北扩展。来自意大利的报告显示，橄榄园和橄榄油生产商的数量正在 北部地区 而在南部，这一数字保持稳定或下降。

Kaljevic 认为，企业必须通过以下方式适应不断变化的气候： 研究新的橄榄品种 以及橄榄基因组。他还呼吁加大对新技术的开发投入，以提高产量并优化农艺实践。

“我们必须对技术进行投资，这意味着要通过微过滤技术将水输送到橄榄树需要的确切地块和行列中，”卡尔耶维奇说。 “同时，我们必须投资种植新的超高强度橄榄树品种。”

为此，Filippo Berio 正在意大利的露天实验室研究 50 种不同的栽培品种，其中包括一些不再商业种植的品种。

“这 50 人中有 - 人对 橄榄果蝇 和 木质小球藻”卡列维奇说道。 “它们需要的水也更少了。”

虽然卡列维奇花了很多时间思考橄榄油业务的供应方，但他在菲利波贝里奥北美公司的目标是提高世界第三人口大国和最大经济体的家庭普及率和人均消费量。

“当我们谈论美国时，我们谈论的是一个大陆，而不是一个国家，”他说。 “佛罗里达州的消费者和北达科他州的消费者对橄榄油的看法完全不同。”

卡列维奇表示，美国市场面积巨大、气候迥异、收入差距大、文化多元，因此大规模渗透尤其具有挑战性。

“我们有一个扩大家庭普及率的计划，”他说。 “如今，这一比例已达到 45%；美国每 55 个家庭中，就有 100 个根本不使用橄榄油。”

“45% 消费橄榄油的家庭收入高于平均水平，并且对产品的了解也更多，”Kaljevic 补充道。 “美国消费者愿意支付的价格比世界其他地区的消费者略高一些。”

他认为，增加供应、保持对客户和消费者的公平价格以及通过教育增加需求对于该行业的长期成功至关重要。

“我们需要让这种产品对世界各地的消费者来说更容易获得、更实惠、更容易理解。”他说。 “不增加需求就无法增加生产能力。”