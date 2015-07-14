五年后，加州大学戴维斯分校的报告仍然发出冲击波

五年前的今天，加利福尼亚大学戴维斯分校橄榄中心发布了一份有关该地区一些超市的橄榄油质量研究报告。 重磅炸弹的报告将证明是改变游戏规则的人，无数次被引用来说明不道德生产者的利用。

这项研究部分由加利福尼亚州生产商资助，规模虽小，但是却大有作为： “69％的进口橄榄油被标记为特级初榨橄榄油，” 报告 宣称， “换句话说，大多数进口的特级初榨橄榄油根本不是特级初榨橄榄油。

那种简单的说法对主流媒体来说是无法抗拒的，从那以后，戴维斯的报告就被引用和引用了。

该文件成为 集体诉讼 和 贸易委员会听证会。 这将是一场集会的呐喊 努力 建立销售订单， 实施进口管制 在联邦农业法案中， 加州橄榄油委员会 以及最近的采用 新质量标准 在加州。

“当时看来，这很有新闻价值。”加州大学戴维斯分校橄榄中心的执行董事丹·弗林说， “但我真的不知道它会变成多大，而且会一直回荡。” 对该报告的回应不知所措，弗林听说有-多家新闻媒体在新闻发布后的几天内就接受了这个故事。 “这是我对现代时代的介绍以及新闻的传播方式，”弗林说。

尽管做出了这样的回应，但这项研究及其方法并非没有受到批评，但弗林坚定地支持了该报告。 “我们正在阐明存在的问题，”他说。 “五年过去了，所有事情都发生了，我对我们所做的事情感到满意。”

A 谷歌搜索 揭示了橄榄中心的报告多年来被引用的频率，但没有一个引用像臭名昭著的报告那样高调和不准确 纽约时报信息图 宣布所有进口橄榄油中的69％为 “博士。 更正的 文章，损坏已经完成，还有更多 指控飞了 来回穿越大西洋。

戴维斯报告在提高人们对各种形式橄榄油的怀疑方面的有效性，使各地的橄榄油生产商为之震惊。 世界各地的消费者杂志和倡导组织开始进行自己的通常为伪科学的质量测试，这些测试牵涉到某些油类，但也使橄榄油业务及其中的每个人蒙上了一层阴影。

错误的信息越来越猖and，每个人都想知道厨房里的橄榄油是否好。 利用混乱，流行的电视咨询大师奥兹博士 告诉他的3万观众 为了检查油是否是特级初榨油，我们只需将其放入冰箱中看看它是否胶凝——奥兹说这种方法对他很有效，但事实证明， 实际上没有依据.

自《戴维斯报告》发表以来，随后的辩论双方的生产商都加大了努力，通过其原产地名称，比赛奖项和质量标志来提高其产品质量并区分品牌。 慢慢地，人们回到了谈论 橄榄油的健康益处 再说一遍，以及它如何提高菜肴的口味。

但是，上个月，代表许多橄榄油进口商的小组（作为2010年研究的目标）回击了 自己的报告 他们说，这表明了加利福尼亚新标准的不足。 评论家称该报告 存在严重缺陷，辩论仍在继续。