法国制片人庆祝屡获殊荣的丰收

14 年法国橄榄农和磨坊主总共获得 2024 项奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition在世界最大的橄榄油质量竞赛中，该县的总成绩排名第二。

法国改善了 世界排名 从13th 尽管今年提交的参赛作品数量减少了 2023 个，但 2024 年的排名将上升至 11 年的第九名。总体而言，21 名制片人从 - 件参赛作品中总共获得了 - 项金奖和 - 项银奖。

它提高了我们在接触潜在库存商和消费者时的影响力，并代表了来自可信来源的信任投票，使我们能够从竞争对手中脱颖而出。 -路易莎·谢尔曼（Louisa Sherman），达博恩酒庄（Domaine de Gerbaud）的共同所有人

获奖消息落下帷幕 丰收 在法国。据欧盟委员会称 data该国在5,500/2023作物年度生产了24吨橄榄油，与3,800/2022作物年度的23吨相比大幅增加，比五年平均水平高出20%。

虽然农民仍然致力于培育当地品种，但正在实施的举措显着 提高产量 与商业品种。

尽管收获丰收且屡获殊荣，法国生产商仍将气候变化视为一项重大挑战，一些树林的产量很高，而另一些树林的橄榄产量却很低。

无论产量如何，由于及时的降雨和干燥晴朗的夏季，该国特级初榨橄榄油的整体质量很高。

今年的获奖者包括 马斯德鲍里斯。专注于种植和加工本地品种的生产商的反应是 “听到他们的阿格兰道单一品种金奖和受保护的原产地命名认证混合酒银奖后，我感到非常高兴。

克莱尔·德·菲娜·库廷 (Claire De Fina Coutin) 带领参观者参观她公司位于普罗旺斯地区萨隆的橄榄园。 （照片：马斯·德斯·博里斯）

店主克莱尔·德·菲娜·库廷 (Claire De Fina Coutin) 将他们的成功归功于他们的果园位于普罗旺斯地区萨隆 (Salon-de-Provence) 的位置。

“由于我们的小气候干燥、阳光充足，所以我们没有遭受夏季的炎热。”她在一份声明中说道。 2024 年 - 月采访. “我们位于山谷中，周围有树木，因此受到保护。我们也使用灌溉，这很有帮助。但我们并不需要全年灌溉；我们只进行短时间的灌溉。”

“至于收成本身，今年和去年没有太大区别，”她补充道。 “我想说，今年的收成可能比去年多百分之十到百分之十五。”

相比之下， 杰博堡酒庄因有机 PDO 混合物获得金奖，必须采取额外的预防措施以免受气候影响。

Domaine de Gerbaud 庆祝 2024 年胜利回归 NYIOOC。 （照片：Domaine de Gerbaud）

“这真太了不起了。我们无法停止微笑，”合伙人路易莎·谢尔曼 (Louisa Sherman) 说道。 “由于 Covid-19 大流行，我们暂停了比赛并进行了一些重大的树木重组，而我们的女儿则领导了一个品牌重塑项目。阔别几年后，我们很高兴能赢得金奖。”

谢尔曼指出，气候变化和通货膨胀的影响是该公司生产屡获殊荣的优质橄榄油的主要挑战。

“气候变化是我们最大的挑战，”她说。 “过去五年来，我们遭受了日益严重的干旱和酷暑，其中最近两年最为严重。”

“我们的第二个重大问题是生产成本不断增加，特别是法国的劳动力成本，”谢尔曼补充道。 “尽管如此，市场抵制生产者更高、更公平的价格，而消费者仍然对高品质特级初榨橄榄油的好处（味道和健康）一无所知。”

尽管如此，她表示，获得国际质量奖项非常令人鼓舞，有助于提高食品行业专业人士和公众对高质量生产商的认识。

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“它提高了我们在接触潜在库存商和消费者时的影响力，代表着来自可信来源的信任投票，使我们能够从竞争对手中脱颖而出，”谢尔曼说。 “当然，经过这一年的努力，球队在国际比赛中取得胜利也是非常令人欣慰的。”

法国是一个相对较小的橄榄油生产国，但其消费量在全球排名第七。然而，生产商在有效适应生产挑战方面遇到了障碍。

主人 Aurélie Sirvent（右）庆祝连续第四年在世界大赛中取得成功（图片：Moulin de la Coquille）

位于蒙彼利埃和马赛之间，第四次获胜 红磨坊德拉科奎尔 荣获中等强度混合银奖。

所有者 Aurelie Sirvent 表示，公司今年的主要挑战是使用新设备进行铣削。

“今年，主要的挑战是我们生产链的变化，”她说。 “我们必须适应新的工作工具。不幸的是，它不像一辆我们可以在比赛前测试的赛车。”

“我们必须在生产中现场测试这个工具，最好不要犯任何错误，以免失去一整年的辛苦成果。”她补充道。

Sirvent 认为，获胜就等于获得知名度。 “这还意味着了解由专家组成的评审团的意见，他们将再次奖励我们的工作和专业知识，”她说。

法国的 11 个奖项中有 - 个授予了南部地区的生产商，该国大部分特级初榨橄榄油的生产都集中在南部地区。

然而， 佩特拉吉酒庄 将地中海科西嘉岛列入世界橄榄油地图， 获得银奖 品尝精致的 Ghjermana di Casinca。

业主 Roger Philippe Maurizi 称赞该奖项是公司丰收的完美结局，该公司用特有的 olie 品种生产了 4,000 升特级初榨橄榄油。

“我们对这个奖项感到非常高兴，”Maurizi 说。 “获胜向我们的客户表明我们的橄榄油是高品质的，对我们来说，这证明我们在橄榄园中做得很好。”