希腊生产商庆祝成功结束历史低收成

希腊今年令人失望的收成并没有阻止该国的橄榄种植者和磨坊主制作一些橄榄 世界上最好的特级初榨橄榄油.

希腊制片人克服困难，挺身而出，在 56 年的 26 个参赛作品中赢得了 30 个奖项（108 个金奖和 2024 个银奖） NYIOOC World Olive Oil Competition.

希腊橄榄油产量下降 150,000万吨以下 2023/24作物年度产量创历史新低，不到去年340,000万吨的一半。

农民和磨坊主表示，不稳定的天气扰乱了该国既定的橄榄种植模式，并导致大范围的橄榄种植 橄榄果蝇 虫害是数量下降（有时甚至是质量下降）的主要原因。

“过去的一年是我们面临的最具挑战性的一年，”克里特岛制片人 Panagiotis Tsiriotakis 说道。 卫城有机物，该产品为 Koroneiki 单一品种赢得了两项金奖。

“与我祖父那一代不同，当天气可靠且稳定时，我们一直在应对天气模式的变化，这是前所未有的，”他补充道。

来自克里特岛和伯罗奔尼撒半岛（希腊橄榄油行业的支柱）的生产商在今年的橄榄油博览会上获得了最大的荣誉 NYIOOC 荣获32个奖项。

AMG 卡拉贝拉斯 来自半岛伊利亚地区的选手克服了今年该地区的恶劣天气，在世界文字比赛中庆祝了两项金奖和一项银奖。

春季的高温和整个收获季节的潮湿天气是 AMG Karabelas 实现屡获殊荣的品质所面临的挑战之一。 （照片：AMG 卡拉贝拉斯）

亚历克西斯·卡拉贝拉斯 (Alexis Karabelas) 表示，不规则的天气条件，包括春季降雨过多和收获季节的温暖天气，迫使该公司改变策略，再次达到高质量标准。

“我们必须进行频繁的测试才能达到预期的结果，”他说。 “今年做到了这一点，我们相信我们也能够在未来几年取得胜利。”

这家伯罗奔尼撒生产商凭借 Laurel & Flame Fresh（一种 Tsabidoelia 单品种）及其 Olympia PGI 混合物连续第三年荣获两项金奖。该公司的《奥林匹亚神话》也获奖。

“我们也很高兴，因为我们向奥林匹亚神话提交了一种 Koroneiki 特级初榨橄榄油 NYIOOC 第一次在比赛中获得银奖，”卡拉贝拉斯说。

在克里特岛，岛上一些产区的橄榄油产量大幅下降了 60％ 至 70％，返回的进入者 斯科塔里 和 克里特岛收获 克服艰辛的收获，在今年的颁奖典礼上获奖 NYIOOC.

位于岛的两侧——东侧靠近拉西锡的 Skoutari 和西侧靠近干尼亚的 Cretan Harvest——两家生产商都在收获期间应对岛上的干燥天气和橄榄害虫。

在经历了充满挑战的 2023/24 作物年度之后，生产商表示，2024/25 作物年度之前的情况看起来更有希望。 （照片：克里特岛收获）

“天气变得难以预测，四月和五月的大风和温暖天气严重影响了橄榄坐果过程，”Skoutari 的 Maria Sgourou 说。 “除了果蝇的表现外，2023/24 作物年也非常干燥。干旱是我们克里特岛东部的主要担忧之一。”

然而，斯库塔里获得的金奖却是 连续第四次 今年极大地帮助减轻了具有挑战性的收成的负担。

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“赢得该奖项让我们对充满活力的路线感到自豪，同时也对我们的同行者充满感激之情，”斯古鲁说。 “我们将恪守提供最高品质的承诺，以更大的毅力继续努力。”

就 Cretan Harvest 而言，尽管面临 2023/24 作物年的一些挑战，但克里特收获在精致的 Koroneiki 特级初榨橄榄油竞赛中荣获银奖。

“这个季节的要求非常高，果蝇和炭疽病影响了克里特岛橄榄油的数量和质量，”业主斯塔马蒂斯·马达里奥塔基斯(Stamatis Madariotakis)说。 “然而，本 NYIOOC 该奖项认可了我们为维持橄榄油生产高标准所做的努力。”

Madariotakis 补充说，2024/25 年的收成看起来很有希望，橄榄树的花朵发育良好。

其他专家预计，如果橄榄坐果继续畅通无阻，2024/25年度希腊的橄榄油产量将有所提高。

“全国各地的橄榄树上都清晰可见结出的果实，下一季的橄榄油产量将达到 200,000 至 220,000 吨。”橄榄油品尝师兼质量顾问 Vasilios Frantzolas 说道。

“然而，由于严重干旱，加之缺乏降雨，一些地区的橄榄花枯萎了。 所需的冷却时间 去年冬天，应该让我们谨慎，”他补充道。到六月中旬，我们应该对下一个橄榄油作物有更好的了解。”

在希腊第三大岛莱斯博斯岛，也是该国另一个传统橄榄油产区之一，本季产量从 3,000/10,000 年的 2022 多吨骤降至 23 吨。

Falcon 在莱斯博斯岛上照料着 40,000 个品种的 12 棵橄榄树。 （照片：猎鹰）

尽管岛上的农作物歉收， 鹘 来自该岛西海岸锡格里的团队荣获三项金奖，延续了去年在世界大赛上的成功。

“经过如此艰难的一年，在享有盛誉的纽约比赛中获奖非常重要，”该公司橄榄油部门负责人 Nana Kanakaki 说道。 “2024年三项金奖 NYIOOC 是猎鹰去年获得的奖项的自然延续。”

该公司将以前荒芜的地区改造成一片拥有 40,000 棵橄榄树的广阔树林，种植着至少 12 个不同的橄榄品种，包括本土的 Adramytini 和 Kolovi 品种。

Falcon 凭借来自卡拉蒙 (Kalamon)、科洛维 (Kolovi) 和阿德拉米蒂尼 (Adramytini) 的三种单一品种橄榄赢得了世界竞赛奖。

卡纳卡基说，温和的冬季和果蝇很早就在岛上出现了，因此需要采用非常规的橄榄油生产方法。

“为了避免对我们的橄榄油造成任何严重影响，我们于八月下旬开始收获，以制作早期收获的高多酚特级初榨橄榄油，”她说。 “我们不断努力在质量和可持续性方面通过不同的方法来推广我们的橄榄油，例如尽量减少水的使用以及在生产过程中排除大气中的氧气，以达到最高的质量。”

“我们很高兴我们的努力和辛勤工作随着时间的推移得到了认可。”卡纳卡基总结道。