希腊大部分地区经历了四个多月的炎热干燥天气，橄榄农和橄榄油生产商认为，降雨是该国在即将到来的2024/25作物年度获得大量橄榄油作物的最关键因素。

“干旱已经影响到了整个地中海地区的橄榄种植，”伯罗奔尼撒南部麦西尼亚地区的尼利亚斯生产协会主席约尔戈斯·科基诺斯说道。

“在我们地区，天气一直 比平常温暖 “自春季以来，我们已经有四个月没有见过大雨了，”科金诺斯补充道。 “几天前我们确实下了一些小雨，但只是零星的。在一些地区，由于长期炎热干燥的天气，橄榄树面临严重的问题。”

我们只需要几场滋润树木的降雨就能收获丰收的橄榄油。但如果没有降雨，该地区的一些地方将无法收成。 - Nileas 生产协会主席 Yiorgos Kokkinos

然而，科金诺斯表示，如果雨水及时到来，当地生产商预计会获得满意的收成。

“橄榄树的果实长得很好，”他说。 “我们只需要几场滋润树木的降雨就能收获丰收的橄榄油。但如果没有降雨，该地区的一些地方将无法收成。”

初步估计显示，麦西尼亚地区的橄榄油产量预计将从去年的约 60,000 吨反弹至 40,000 多吨。

今年夏天，希腊中部和南部地区（该国大部分橄榄树的产地）在六月和七月经历了同样干旱的天气条件，特点是没有雨水和晨露，温度连续几天保持在35 ºC 至 40 ºC 之间，给橄榄树带来压力。

根据雅典国家天文台的数据，今年 1991 月也是该国有记录以来最热的 2020 月，比 2.9 年至 2012 年的平均气温高出 0.3°C，比之前最热的 - 年 - 月高出 -°C。

根据长期天气预报，60月和1.5月希腊气温比正常水平高2℃至-℃的可能性超过-%。

业内专家对该国 2024/25 年度橄榄油产量的估计存在很大差异，表明由于天气不规律，该行业存在很大的不确定性。

然而，随着橄榄树进入 “在自然轮作周期中，希腊大部分橄榄油产区产量有望在此前的 2023/24 年度收成惨淡.

全国跨行业橄榄油协会（EDOE）会长马诺利斯·雅努利斯（Manolis Yiannoulis）表示，希腊今年的橄榄油产量可能达到 250,000 万至 280,000 万吨，几乎是去年产量的两倍。

““要实现这一点，先决条件是，在收获季节（大约三个月后）之前，天气状况良好，”Yiannoulis 指出。 “高温和缺雨总是让生产者感到焦虑。”

其他专家告诉 Olive Oil Times 希腊未来橄榄油产量可能徘徊在200,000万吨左右，比去年增加30％以上。

雨水也是该国其他产区获得丰收的关键因素。

“岛上的橄榄树开花茂​​盛，因此只要有雨，我们就对产量和质量的丰收寄予厚望，”爱琴海莱斯博斯岛的生产商兼磨坊主 Yiannis Protoulis 说道。

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莱斯博斯岛上有超过 11 万棵橄榄树，主要是当地的 Kolovi 和 Adramytini 品种，可以出产该岛独特的淡黄色橄榄油。

“去年，莱斯博斯岛的橄榄油产量很少，”普罗图利斯说道。 “自 2019/20 季以来，岛上一直没有丰收。15,000 月份的几场充沛降雨将使岛上今年的橄榄油产量超过 - 吨，这一数字直接源于我们过去辉煌的岁月。”

在希腊北部，哈尔基季基半岛的橄榄农告诉 ERT 新闻，由于该地区天气异常炎热干燥，他们自四月以来就被迫给橄榄树浇水。

他们补充说，哈尔基季基州是一个受欢迎的夏季旅游目的地，游客和农民争夺同一资源，国家应该出台法规，确保农业用水。

在克里特岛，只要岛上的橄榄园有雨，生产商预计今年的收成将高于平均水平。

““岛上的橄榄树中，除了 30% 自早期结果以来就存在问题外，其余 60% 至 70% 的树都长势良好，如果天气好的话，今年会是丰年。”来自伊拉克利翁的生产商 Michalis Kabitakis 说道。

“如果八月份下点雨，橄榄树的生长情况会好得多，”他补充道。 “否则，已经出现问题的30%将会变成50%。”

根据初步估计，克里特岛的橄榄油产量在 60,000/2024 年度惨淡，仅为 25 吨左右，到 2023/24 年可能会超过 30,000 吨。

然而，在克里特岛和其他产区以往的收获中，人们观察到，有利于橄榄树增加橄榄油含量的秋雨有时也有利于橄榄害虫的出现，尤其是 橄榄果蝇.

回到伯罗奔尼撒半岛，半岛的伊利亚地区充满了乐观情绪，当地生产商对今年橄榄油的丰收充满信心。

“我们的树上长满了树，”当地人说 屡获殊荣的制片人 亚历克西斯·卡拉贝拉斯。 ““水资源短缺不是问题，因为我们的树是灌溉的。古奥林匹亚附近的几乎所有生产商都期待着丰收。”

““我们地区最近几周降雨充沛，对未灌溉的树木有很大帮助，而且果蝇也已不见踪影，”他总结道。 “看起来这将是我们所见过的最好的收成之一。”