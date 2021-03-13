希腊收割遭遇早期问题

希腊橄榄油生产商对 2024/25 作物年度丰收寄予厚望

因长期干旱和 缺乏实质性 希腊南部的秋季降雨。

伯罗奔尼撒半岛是该国橄榄油产业的中心，2024 年全年天气干燥且比往常炎热。

气候变化的影响比以往任何时候都更加明显。这个冬天将是关键的；我们需要寒冷多雨的天气来让我们的树木生存下去。 - Maria Sgourou，Skoutari 橄榄油共同所有人

因此，半岛某些产区的橄榄收获被推迟，农民们等待天气转凉、潮湿，希望能积累更多的橄榄油。

干旱天气严重影响了橄榄树，特别是伯罗奔尼撒南部麦西尼亚的橄榄树，导致橄榄油产量低。

“在许多情况下，我们地区 100% 的产出都遭到破坏，”西麦西尼亚钱德里诺斯农业协会在一份声明中表示。 “随着干旱和高温持续，情况将会更加糟糕。”

该协会还呼吁希腊政府对该地区受灾的橄榄农进行赔偿。

麦西尼亚是该国最丰富的橄榄油产区之一，今年，更多的农民和磨坊主面临着干旱天气和高温的影响。

““由于过去六个月该地区的气温很高，收获的橄榄在运输过程中出现不规则开裂，”来自该地区西海岸菲利亚特拉镇的橄榄农兼磨坊老板 Yiannis Panagopoulos 告诉记者。 Olive Oil Times.

“因此，当地农民已经停止收割，直到寒冷天气到来，使橄榄温度降至正常水平，”他补充道。

该地区的一些橄榄农还报告说，由于树中缺乏树液，橄榄树枝在收获时容易开裂。

在邻近的拉科尼亚地区，由于橄榄产油量极低，一些地区的收成也已停止。

炎热干燥的天气也影响了伯罗奔尼撒半岛西部阿该亚地区的橄榄油生产。

“橄榄非常薄，而且起皱，”当地农民 Yiannis Bodiotis 说道。 “收获计划于 15 月 - 日之后开始th，我们希望在那之前能下点雨。产量下降了 50%，但没有什么比 去年的灾难性作物设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

在爱琴海对岸的莱斯博斯岛（该国第三大岛，也是希腊另一个传统的橄榄油产区）上，部分地区的橄榄收获和研磨也已暂停。

“我们预计今年的橄榄油产量将比去年增加六倍，与 20 年前的产量差不多，”来自东部莫里亚村的农民兼磨坊主 Vasilios Kokkinoforos 向国有 ERT 频道表示。 “然而，我们地区最近几个月缺少降雨，极大地影响了本季橄榄油的产量。”

““由于我们岛上的地形是半山区，所以在我们地区给橄榄树浇水很困难，”他补充道。

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在克里特岛，位于岛东部的橄榄树也受到长期干旱气候的严重影响。

“我们地区已经快一年没有下雨了，”屡获殊荣的 斯考塔里橄榄油 来自锡蒂亚。 “我们的橄榄园有灌溉，但我们仍然需要加倍努力才能获得我们今年所追求的橄榄油品质。”

“然而，我们地区的大多数橄榄树都没有灌溉，尽管它们天生具有耐旱能力，但却很难应对长期干旱的天气，”她补充道。 “在我们家乡克里察 (Kritsa) ，情况要好一些，但是当我们向卡沃西 (Kavoussi) 村移动时，情况变得更糟，那里的树木几乎被毁坏了。”

“气候变化 现在，它的存在感比以往任何时候都更加强烈，”Sgourou 指出。 “这个冬天很关键；我们需要寒冷多雨的天气才能让我们的树木生存下来。”

据克里特岛橄榄市政协会 (SEDIK) 称，该岛西部哈尼亚附近地区的情况较好，9 月份那里有一些降雨。

然而，在克里特岛中部，伊拉克利翁地方当局宣布，由于持续干旱，预计本季橄榄油产量将低于最初的预期。

同时，因干旱导致橄榄树产量减少的，不具备获得希腊农业保险组织 ELGA 赔偿的资格。来自全国各地的橄榄农和橄榄油生产商正在要求该组织修改其规定，将干旱造成的损失纳入赔偿范围。