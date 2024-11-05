生产者乐观应对气候和市场逆风

随着 2024 年即将结束， Olive Oil Times 收获调查结果显示，生产者的乐观程度有所提高。

在对 4,208 个国家的 30 名生产商进行的年度调查中，农民和磨坊主对 2024/25 作物年度的评价总体上高于平均水平。然而， 气候变化、市场价格波动、消费者困惑和劳动力挑战仍然是关键问题。

尽管如此，生产商对当前收成的评分为 67 分（满分 100 分），与 去年的评级 为 51，大大高于前六年的平均水平。

为了强调这一点，近 62% 的受访者表示，今年的收成比去年好，农民和磨坊主对产量的评分为 62，为最高评分 ，质量为 82，最高 .

2024 年 OOT 收获分数

您如何总体评价 2024 年的收成？（0=糟糕，100=优秀）

“经过两年的艰苦奋斗，我们终于迎来了丰收，” 热带 位于西班牙哈恩。 “这个季节带来了挑战——不合时宜的降雨威胁并扰乱了我们的计划。”

“然而，我们很幸运，”她补充道。 “通过每天监测天气状况，我们获得了短暂的收获期，确保了我们在期望的橄榄成熟点尽早收获。

2024 年质量得分

您如何评价此次收成的质量？（0=很差，100=非常好）

其他生产商表示，今年的收成是迄今为止最好的，并对明年的前景感到乐观。

“我们对美国佐治亚州 2024 年的收成非常满意，”Ciriaco Chavez 表示。 鲜榨农场. “我们从 2025 月初开始收割，- 月初结束。今年的收成是我们有史以来最好的，很可能是佐治亚州有史以来最大的收成，树木长势良好，有望在 - 年获得丰收。”

比去年好

2024 年的收成比去年好、一样还是差？

美国农业部的数据（国际橄榄理事会尚未发布其官方收获预测）表明，预计3.1/2024年全球橄榄油产量将增至25万公吨。

尽管取得了2021/22年以来的最高产量，但生产商仍然对全球冲突和不断变化的地缘政治现实的广泛影响所加剧的常见担忧保持警惕。

希腊和欧洲其他地区的石油产量低于预期。（图片：NES Olive Farm）

气候问题仍是首要关注点

气候变化再次成为生产者面临的首要挑战，58% 的人称其为最令人担忧的问题之一。

气候变化的一个特征是 极端天气.

在整个地中海盆地，生产商表示，气候从炎热干燥的夏季突然转变为潮湿温和的秋季，这阻碍了橄榄的采集，在某些情况下，还导致橄榄中的油积累减少。

生产者最关心的问题

以下哪项最让您担心？

“就水果的质量和数量而言，我们正在经历一次异常丰收，但我们注意到，与前几年相比，产量急剧下降，”希腊生产商 Diamantis Pierrakos 表示 拉科尼科.

“严重的干旱对我们水果的油脂产量造成了影响，”他补充道。 “虽然我们最近迎来了急需的雨水，但它应该来得更早一些。”

（图：巴塔塔里木农场）

总体而言，53% 的受访者表示他们的收成受到了高温的影响，43% 的受访者表示他们的收成受到了干旱的影响。

“我们有很多橄榄，但由于干旱，它们的个头很小，降低了产量，也在一定程度上影响了质量，” 巴塔塔提姆农场 在土耳其。

2024 年收益率评分

您如何评价橄榄油的数量？（0=很差，100=非常好）

总体而言，35％的农民和磨坊主表示恶劣的天气影响了他们生产橄榄油的能力，而27％的人认为过多的降雨是一个问题。

“2024 年的收成 严重影响 2023 年春季过多降雨导致的 橄榄潘帕. “新结的果实（2024/25）也受到春雨和亚马逊[野火]灰烬云的影响，环境中的授粉受到阻碍。”

劳动力短缺继续影响收成

虽然生产商表示，高温、干旱、恶劣天气和过多降雨是今年影响收成的四大因素，但劳动力短缺也紧随其后。

四分之一的受访者表示，收获期间缺少工人直接影响了他们的业务，而35％的受访者表示劳动力困难是他们最关心的问题之一。

寻找足够的工人进行采摘仍然是加州的长期挑战。（图片：中央海岸橄榄公司）

“随着我的树长大，我的产量越来越大，但我非常担心加州的劳动力短缺，” 中央海岸橄榄油公司.

“我们需要一个移民劳工计划，允许其他国家的工人进入该州并在完成农业周期后返回家乡，”她补充道。

最大的挑战

以下哪些因素影响了您今年的收成？

其他生产商认为劳动力短缺是一个双重问题。除了难以找到足够的人手来采摘橄榄并将其快速运送到加工厂外，供需动态还意味着生产商必须支付更高的工资，从而提高生产成本。

“今年我找不到足够的买家来承担不断上涨的生产成本，”意大利圣莱奥利诺别墅 (Villa le Masse di San Leolino) 的劳伦·克兰西 (Lauren Clancy) 说道。 “当我们在 2016 年开始生产石油时，我们每小时支付 12 欧元。现在我们每小时支付 20 欧元，但批发价格没有变化。”

市场价格继续令生产商担忧

橄榄油原产地价格在 2024 年 - 月创下历史新高后，预计 跌破 5 欧元 2025 年初每升。

这种波动及其对消费者的影响导致市场价格成为 39% 的生产者最关心的问题之一，仅次于气候变化。

Tropicual 是安达卢西亚众多生产商之一，在经历了两年歉收后迎来了大丰收。（图片：Tropicual）

原产地价格的下跌导致一些生产商担心他们可能无法弥补不断增加的成本。

“我们主要关注的是市场和定价，”巴塔塔里木农场的塔基说道。 ““抛开成本上涨不谈，价格正在急剧下跌。我们希望消费增长能够随着价格下降而回归。”

其他生产商担心，两年来橄榄油价格空前高涨已经改变了 消费者 态度 完全。

（照片：坎波多尼科橄榄农场）

“在经济困难时期，橄榄油的高价格使其成为可自由支配支出类别中的商品，”新西兰朱诺橄榄公司的安德鲁·莉莉说。

“由于收成不好，成本不断上涨， 肥料、燃料、运费等，橄榄油的成本可能会让我们失去市场竞争力，”他补充道。 “作为一个行业，我们的回报率很低，因此，橄榄树被砍掉，转而种植其他作物。”

预计今年产量的销售难易程度

销售今年的产品有多难？（0=非常困难，100=非常容易）

尽管对价格有所担忧，但生产商仍然非常有信心，今年的产品销售将会很顺利，并给其打了 72 分（100 分表示非常难卖，- 分表示非常容易卖）。

消费者知识缺乏损害生产者的利益

继气候变化和市场价格之后，38% 的生产商将消费者困惑列为他们面临的最大挑战之一。

由于术语混乱和缺乏认识 橄榄油对健康的好处 由于虚假信息的泛滥，农民和磨坊主担心 橄榄油教育 仍未大规模突破。

（图片：Natura Ródos Kallas）

“消费者教育对于整个行业的成功至关重要，”俄勒冈州的 Paul Durant 表示。 杜兰特橄榄磨. “不仅包括显而易见的内容，例如如何使用橄榄油、它的健康益处以及如何提升烹饪体验，还包括它是如何制作的、橄榄的来源地、制粉作业的监管链是什么样的。”

许多小规模和传统生产商表示，他们认为消费者对有机和高品质食品的无知 特级初榨橄榄油 产量与不愿意支付更高的价格直接相关。

“在生产方面付出了巨大的努力并取得了成功 优质橄榄油但普通消费者认为橄榄油是一种商品，不愿意为手工采摘、冷榨、小规模生产的产品支付实际价值，”土耳其公司 Zeynep Belger 表示。 宰托.

（图片：Khalaf Olives）

其他生产商也强调了这一普遍的观点：橄榄油必须追随葡萄酒的脚步，才能保持盈利能力并继续繁荣。

“橄榄油，尤其是 特级初榨 “或者说有机，在世界范围内并不出名，”来自意大利 Il Casellino 的 Eduardo 说道。 “应该开展活动来解释橄榄油对我们的健康有多重要，以及生产橄榄油对农民来说有多有趣和昂贵，尤其是有机橄榄油。”

“价格必须反映所有这些。人们愿意花 100 欧元买一瓶可能只能喝一天的酒，而不是花 20 欧元买一瓶对我们的健康大有裨益的油，”他补充道。

关税和冲突成为 2024 年的新担忧

虽然气候、价格和消费者知识是生产者长期关注的问题，但 2024 年日益加剧的地缘政治不确定性给农民和磨坊主带来了新的挑战。

11% 的受访者表示 关税 他们最关心的问题之一 选举加剧 美国前总统唐纳德·J·特朗普，其前任政府针对西班牙食用橄榄和橄榄油实施了两套关税。

关税和地缘政治不稳定是全球橄榄油生产商面临的新问题之一。（图片：Ptora）

另有 7% 的人表示，动荡和冲突是他们最担心的问题，因为这些事件会影响消费者情绪和供应链（更不用说经历这些事件的人们）。

“我们工作面临的最大威胁是劳动力短缺，以及俄乌战争升级的可能性，这将扰乱整个全球市场和物流链。” 金塔多斯奥尔迈斯.

“Belger 补充说，冲突地区的走私已经玷污了橄榄油的声誉。 橄榄油走私 从叙利亚西北部经土耳其进入欧洲进行混合后转售。

生产商对未来仍充满信心

尽管生产商面临一系列需要定制且困难的解决方案的挑战，但他们总体上对未来仍保持乐观。

在从 100（没有信心）到 72（非常有信心）的范围内，生产商对其信心的评分为 -。

2024 年生产者信心指数

您对公司的未来有多大信心？（0=没有信心，100=非常有信心）

“加州的橄榄油行业正在蓬勃发展，我们凭借优质的特级初榨橄榄油成为这一行业的一份子。” 圣米格尔橄榄农场. “我们的农场参观次数增加了一倍。我们期待明年的收成天气良好、产量丰收。”

其他生产商表示，当他们看到年轻而充满活力的新人进入该行业时，他们感到充满希望。

“另外，我们注意到当地城镇的两个年轻兄弟具有创业精神，他们开设了一家拥有最先进机器的新小型生产工厂，力求打破传统，生产更多高品质的特级初榨橄榄油，”Tropicual 的 Gamez 说道。 “因此，该行业正在稳步发展并吸引着年轻人才。