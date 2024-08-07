哈扎拉的橄榄油繁荣为巴基斯坦橄榄油行业奠定了发展路线图

巴基斯坦西北部的哈扎拉地区已成为国家橄榄油行业的试验场。
官员和生产商对早期成果感到鼓舞，他们相信该地区为巴基斯坦其他地区提供了路线图，并为大规模出口打开了大门。
哈扎拉州的橄榄油产量从 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的两吨以上，为农民带来了可观的经济效益。
“数百名农民被吸引到一种名为 Kaho 的当地品种上嫁接橄榄树，”国家茶叶和高价值作物研究所（NTHRI）高级主任 Basharat Hussain Shah 说道。
““种植两到三年后，树木就开始产果，而且每年的产量都在增加，”他补充道。 “哈扎拉州有超过 1,000 公顷的土地用于种植橄榄树，而且这一面积每年都在增加。”另见：节日、会议为巴基斯坦橄榄油行业注入新动力
萨比尔·苏丹 (Sabir Sultan) 是哈扎拉族种植橄榄的先驱之一，他于 2010 年为 Zaitoon 家族基金会种植了第一批橄榄树。
在过去的14年里，苏丹通过嫁接技术培育了大约5,000棵橄榄树，其中一半已经开始结果。
““哈扎拉的气候非常适合种植橄榄，”他说。 “这里土地面积广阔，更容易种植大量橄榄树。”
土地供应充足，橄榄种植条件适宜，这些条件使哈扎拉族成为建立较大规模橄榄农场的候选地，有助于降低农艺和收获成本。
此外，苏丹坚称该地区在质量方面已经处于领先地位。
““巴基斯坦进行了官方分析，评估了不同地区的橄榄油质量，结果发现哈扎拉地区出产的橄榄油是巴基斯坦品质最高的，”他说道。
除了 Arbequina 和 Leccino 以外，Sultan 还种植了两种专门针对哈扎拉气候和土壤条件培育的品种：BARI Zaitoon-1 和 BARI Zaitoon-2。
“鉴于土地的肥沃和适宜性，如果能够有效地进行橄榄种植，我们不仅可以停止橄榄产品的进口，还可以将其出口到全球，”苏丹说。
““橄榄种植面积的增加对巴基斯坦来说非常有利，”他补充道。 “通过减少橄榄油进口，可以极大地促进经济发展，橄榄油和茶叶是巴基斯坦最大的进口产品之一。”
侯赛因表示，橄榄种植要想在南亚国家推广并最终取得成功，政府的支持必不可少，但他补充说 “机会是无限的。”
哈扎拉区位于 凯伯Pakhtunkhwa 哈扎拉省是巴基斯坦整个工业领域的一个缩影。侯赛因认为，哈扎拉省的机遇和挑战在全国范围内都有体现。
“巴基斯坦的气候和土壤条件适合种植橄榄，特别是在开伯尔-普什图省和 旁遮普“他说。 “该国在橄榄种植方面取得了重大进展，许多农民采用了现代化的种植方法和灌溉系统。”
尽管取得了进展，但侯赛因警告称，仍有几个障碍阻碍其充分发挥潜力。
““巴基斯坦的橄榄产量在几个关键领域仍然落后于全球标准，”他说。 “该国每公顷的平均产量明显低于西班牙、意大利和希腊等主要橄榄生产国。”
“此外，由于加工和储存设施不足，巴基斯坦橄榄油的质量往往不符合国际标准，”侯赛因补充道。 “此外，巴基斯坦的橄榄产业主要集中在几个受欢迎的品种，而国际市场则需要更广泛的品种。”
“为了解决这些问题并达到预期水平，巴基斯坦必须 投资研究 提高产量和质量，改进农民能力建设和培训计划，发展现代化加工和仓储基础设施，探索新市场和出口机会，并鼓励 采用可持续发展 以及精准农业实践，”他继续说道。
目前，已有多项举措正在实施中，以解决这些问题，其中包括一项促进商业化橄榄种植的项目，该项目主要由国家粮食安全和研究部资助和支持。
““这个雄心勃勃的项目旨在全国 75,000 英亩（30,000 公顷）的土地上种植橄榄，以实现橄榄油生产的自给自足，”他说。 “此外，政府还提供 67% 的补贴，其中农民承担 33%，用于购买新的橄榄树苗和协助农民为橄榄园安装滴灌系统。”
侯赛因对橄榄研究和培训卓越中心 (Cefort)、BARI Chakwal 和 ARI Tarnab 为当地橄榄种植者和磨坊主提供建议的工作表示赞赏。
“此外，该计划还包括嫁接三百万棵野生橄榄树，每年培训约 2,800 名农民和橄榄利益相关者，”他说。
哈扎拉人是这些努力的核心。
“政府正在将农民与 私营部门供应商 用于橄榄产品的加工、增值、营销和品牌推广，”巴基斯坦农业研究委员会 (PARC) 驻哈扎拉人的橄榄专家赛义德·乌尔·拉赫曼 (Saeed Ur Rahman) 说。 “加工单位的建立也正在进行中，有可能创造就业机会。”
“在哈扎拉和其他地区，五百万棵野生橄榄树被嫁接到高产的果树上，”他补充道。
侯赛因说，在哈扎拉建造一座每小时 200 公斤的工厂有助于提高产量和质量；开伯尔-普什图省还建造了四座工厂。
“48.5 公斤橄榄果可产出 7.5 升优质葡萄酒 特级初榨橄榄油”侯赛因说道。
““哈扎拉州的橄榄油产量已从 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的 - 吨以上，为农民带来了可观的经济效益，”他补充道。
据赛义德称，巴基斯坦在 86/2022 作物年度生产了 23 吨橄榄油，其中大部分是 处女 和 特级初榨.
““该国已在 25,000 公顷土地上种植了约 1,400 万棵橄榄树，这些已种植的橄榄树的潜在产量预计每年将达到 - 吨，”他说道。 “到 2027 年，预计年产量将超过 10,000 吨。”
““2022/23 财年，生产了约 110 吨橄榄油，增值水果 40 吨，创造了价值 300 亿巴基斯坦卢比（990,000 欧元）的经济活动，”赛义德补充道。 “这一发展为资源贫乏的农村地区创造了就业机会，凸显了橄榄种植对当地经济的重大影响。”
哈扎拉人如今为巴基斯坦的橄榄总产量做出了巨大贡献。
“该地区拥有巨大的潜力，可以提高巴基斯坦的整体橄榄产量，数十万棵卡霍树（野生橄榄树）推动了经济和农业繁荣，”侯赛因说。
巴基斯坦官员相信，通过扩大生产的努力，该国很快将实现自给自足，甚至可能有能力出口橄榄油。
“巴基斯坦未来将成为特级初榨橄榄油的重要出口国，”侯赛因说。 “2022 年，该国向 1.9 个国家出口了价值超过 1.8 万美元（- 万美元）的初榨和特级初榨橄榄油，其中大部分出口到莫桑比克和加拿大。”
“作为其战略目标的一部分 减少贸易逆差“，巴基斯坦正在积极推动特级初榨橄榄油出口，”他补充道。 “一些巴基斯坦公司已经开始向包括中国和美国在内的全球市场出口。”