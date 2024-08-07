哈扎拉的橄榄油繁荣为巴基斯坦橄榄油行业奠定了发展路线图

巴基斯坦西北部的哈扎拉地区已成为国家橄榄油行业的试验场。

官员和生产商对早期成果感到鼓舞，他们相信该地区为巴基斯坦其他地区提供了路线图，并为大规模出口打开了大门。

哈扎拉州的橄榄油产量从 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的两吨以上，为农民带来了可观的经济效益。 - PARC 橄榄专家 Saeed Ur Rahman

“数百名农民被吸引到一种名为 Kaho 的当地品种上嫁接橄榄树，”国家茶叶和高价值作物研究所（NTHRI）高级主任 Basharat Hussain Shah 说道。

““种植两到三年后，树木就开始产果，而且每年的产量都在增加，”他补充道。 “哈扎拉州有超过 1,000 公顷的土地用于种植橄榄树，而且这一面积每年都在增加。”

萨比尔·苏丹 (Sabir Sultan) 是哈扎拉族种植橄榄的先驱之一，他于 2010 年为 Zaitoon 家族基金会种植了第一批橄榄树。

在过去的14年里，苏丹通过嫁接技术培育了大约5,000棵橄榄树，其中一半已经开始结果。

““哈扎拉的气候非常适合种植橄榄，”他说。 “这里土地面积广阔，更容易种植大量橄榄树。”

土地供应充足，橄榄种植条件适宜，这些条件使哈扎拉族成为建立较大规模橄榄农场的候选地，有助于降低农艺和收获成本。

此外，苏丹坚称该地区在质量方面已经处于领先地位。

““巴基斯坦进行了官方分析，评估了不同地区的橄榄油质量，结果发现哈扎拉地区出产的橄榄油是巴基斯坦品质最高的，”他说道。

除了 Arbequina 和 Leccino 以外，Sultan 还种植了两种专门针对哈扎拉气候和土壤条件培育的品种：BARI Zaitoon-1 和 BARI Zaitoon-2。

“鉴于土地的肥沃和适宜性，如果能够有效地进行橄榄种植，我们不仅可以停止橄榄产品的进口，还可以将其出口到全球，”苏丹说。

萨比尔·苏丹 (Sabir Sultan) 是哈扎拉地区橄榄种植的先驱，该地区的橄榄油产量正在增长。（照片：萨比尔·苏丹）

““橄榄种植面积的增加对巴基斯坦来说非常有利，”他补充道。 “通过减少橄榄油进口，可以极大地促进经济发展，橄榄油和茶叶是巴基斯坦最大的进口产品之一。”

侯赛因表示，橄榄种植要想在南亚国家推广并最终取得成功，政府的支持必不可少，但他补充说 “机会是无限的。”

哈扎拉区位于 凯伯Pakhtunkhwa 哈扎拉省是巴基斯坦整个工业领域的一个缩影。侯赛因认为，哈扎拉省的机遇和挑战在全国范围内都有体现。

“巴基斯坦的气候和土壤条件适合种植橄榄，特别是在开伯尔-普什图省和 旁遮普“他说。 “该国在橄榄种植方面取得了重大进展，许多农民采用了现代化的种植方法和灌溉系统。”

广告

广告

尽管取得了进展，但侯赛因警告称，仍有几个障碍阻碍其充分发挥潜力。

““巴基斯坦的橄榄产量在几个关键领域仍然落后于全球标准，”他说。 “该国每公顷的平均产量明显低于西班牙、意大利和希腊等主要橄榄生产国。”

“此外，由于加工和储存设施不足，巴基斯坦橄榄油的质量往往不符合国际标准，”侯赛因补充道。 “此外，巴基斯坦的橄榄产业主要集中在几个受欢迎的品种，而国际市场则需要更广泛的品种。”

“为了解决这些问题并达到预期水平，巴基斯坦必须 投资研究 提高产量和质量，改进农民能力建设和培训计划，发展现代化加工和仓储基础设施，探索新市场和出口机会，并鼓励 采用可持续发展 以及精准农业实践，”他继续说道。

目前，已有多项举措正在实施中，以解决这些问题，其中包括一项促进商业化橄榄种植的项目，该项目主要由国家粮食安全和研究部资助和支持。

Saeed Ur Rahman（右）是致力于在巴基斯坦西北部发展橄榄种植业的专家之一。（图片：Saeed Ur Rahman）

““这个雄心勃勃的项目旨在全国 75,000 英亩（30,000 公顷）的土地上种植橄榄，以实现橄榄油生产的自给自足，”他说。 “此外，政府还提供 67% 的补贴，其中农民承担 33%，用于购买新的橄榄树苗和协助农民为橄榄园安装滴灌系统。”

侯赛因对橄榄研究和培训卓越中心 (Cefort)、BARI Chakwal 和 ARI Tarnab 为当地橄榄种植者和磨坊主提供建议的工作表示赞赏。

“此外，该计划还包括嫁接三百万棵野生橄榄树，每年培训约 2,800 名农民和橄榄利益相关者，”他说。

哈扎拉人是这些努力的核心。

“政府正在将农民与 私营部门供应商 用于橄榄产品的加工、增值、营销和品牌推广，”巴基斯坦农业研究委员会 (PARC) 驻哈扎拉人的橄榄专家赛义德·乌尔·拉赫曼 (Saeed Ur Rahman) 说。 “加工单位的建立也正在进行中，有可能创造就业机会。”

“在哈扎拉和其他地区，五百万棵野生橄榄树被嫁接到高产的果树上，”他补充道。

侯赛因说，在哈扎拉建造一座每小时 200 公斤的工厂有助于提高产量和质量；开伯尔-普什图省还建造了四座工厂。

“48.5 公斤橄榄果可产出 7.5 升优质葡萄酒 特级初榨橄榄油”侯赛因说道。

农学家正在帮助农民嫁接哈扎拉各地特有的野生橄榄树。（图片：Wasim Shahzad）

““哈扎拉州的橄榄油产量已从 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的 - 吨以上，为农民带来了可观的经济效益，”他补充道。

据赛义德称，巴基斯坦在 86/2022 作物年度生产了 23 吨橄榄油，其中大部分是 处女 和 特级初榨.

““该国已在 25,000 公顷土地上种植了约 1,400 万棵橄榄树，这些已种植的橄榄树的潜在产量预计每年将达到 - 吨，”他说道。 “到 2027 年，预计年产量将超过 10,000 吨。”

““2022/23 财年，生产了约 110 吨橄榄油，增值水果 40 吨，创造了价值 300 亿巴基斯坦卢比（990,000 欧元）的经济活动，”赛义德补充道。 “这一发展为资源贫乏的农村地区创造了就业机会，凸显了橄榄种植对当地经济的重大影响。”

哈扎拉人如今为巴基斯坦的橄榄总产量做出了巨大贡献。

“该地区拥有巨大的潜力，可以提高巴基斯坦的整体橄榄产量，数十万棵卡霍树（野生橄榄树）推动了经济和农业繁荣，”侯赛因说。

巴基斯坦官员相信，通过扩大生产的努力，该国很快将实现自给自足，甚至可能有能力出口橄榄油。

“巴基斯坦未来将成为特级初榨橄榄油的重要出口国，”侯赛因说。 “2022 年，该国向 1.9 个国家出口了价值超过 1.8 万美元（- 万美元）的初榨和特级初榨橄榄油，其中大部分出口到莫桑比克和加拿大。”

“作为其战略目标的一部分 减少贸易逆差“，巴基斯坦正在积极推动特级初榨橄榄油出口，”他补充道。 “一些巴基斯坦公司已经开始向包括中国和美国在内的全球市场出口。”