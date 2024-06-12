韧性和热情如何推动加州精品生产商的发展

在短短四年的时间里， 卢兹城堡 将一小片橄榄园改造成屡获殊荣的橄榄油品牌。

位于加利福尼亚州阳光充沛的德卢兹的一家小规模生产商， 获得两项金奖 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

从外表看，它可能看起来很迷人，但（橄榄种植）是一项艰苦的事业，需要奉献精神和韧性。 - Chateau de Luz 业主 Sandra Austoni

“我们是一家精品橄榄园，成立于 2021 年，”园主桑德拉·奥斯托尼 (Sandra Austoni) 说道。 “我们于 2020 年购买了这片树林，之前的主人于 2007 年种植了这些树，因此我们的树还很年轻。”

“我们提供两种混合橄榄：早熟的雅典娜橄榄，主要由未成熟的橄榄组成；常规混合的维纳斯橄榄，50％ 是成熟橄榄，50％ 是未成熟的橄榄，”她补充道。 “今年我们还 推出了 Olio Nuovo 我们的雅典娜一经推出便大获成功。”

奥斯托尼来自法国普罗旺斯，她说公司的名字灵感来源于她的过去和现在。 “我还想用一个我们的市场受众容易理解的名字来强调我的法国血统，”她说。

“我的家人在普罗旺斯种植橄榄已经有一个多世纪了，”奥斯托尼补充道。 “我从来没有想过自己种植橄榄树，但当我们在寻找新家时发现这片土地时，我就爱上了它。所以，这不是一个有计划的事件。这只是偶然发生的事情。”

从一开始，Austoni 就表示目标就是生产高品质 特级初榨橄榄油 与该公司 600 棵树的树林相比，规模较小。

“我们有五种意大利品种：Frantoio、Leccino、Maurino、Moraiolo 和 Pendolino，以及几种卡拉马塔树，我们也将它们加入到混合树中，”她说。

“积极的一面是，我们可以在采收后数小时内进行加工。我们还可以全年持续监测我们的树木，”Austoni 补充道。 “生活在这些美丽的树木之中也是一种乐趣。”

由于公司规模较小，Chateau de Luz 专注于高品质的小批量生产。

2020 年，奥斯托尼和她的丈夫购买了一片 600 棵树的橄榄园，园内有 Frantoio、Leccino、Maurino、Moraiolo、Pendolino 和 Kalamata 橄榄树。（图片：Chateau de Luz）

“我们希望注重质量而不是数量，并通过不断的教育和学习经验，每年不断提高我们橄榄油的质量。”奥斯托尼说。

她将公司的成功归功于 NYIOOC 奥斯托尼和她的丈夫每年秋天采摘和研磨橄榄的速度和效率。

“水果在采摘后就会开始变质，因此尽快加工至关重要，”奥斯托尼说。 “我们通常会提早开始收割，只要有足够的光线让我们的团队可以安全收割。我们在收割后几小时内就开始加工。我们的目标是当天完成加工。”

“我们每次只加工 250 公斤水果，因此我们的加工过程确实是工匠式的，”她补充道。 “我们注重质量而非数量，即使这意味着我们要牺牲我们的利润。我们希望我们的客户、家人和朋友在品尝我们的橄榄油时能体验到最好的体验。”

虽然 2023/24 年度整个加州的农作物均获丰收，但奥斯托尼表示，丰收也伴随着自身的障碍，也凸显了该公司面临的一些长期挑战。

“2023年的收成极具挑战性，”她说。 “和加利福尼亚州的其他人一样，我们的水果过剩了，但收获的可能只有树上的十分之一。”

雇佣工人收割葡萄仍然是该公司面临的挑战之一。（图片：Chateau de Luz）

“我们在铣削过程中遇到了几个机械问题，这迫使我们暂停了好几次，”Austoni 补充道。 “我们还遇到了工作人员问题，因为收割工作持续了好几周。这是迄今为止我们经历过的最具挑战性的一次收割。”

总体而言，她认为公司将继续面临的两个主要挑战是 气候变化 并在收获期间持续找到足够的工人。

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“气候模式的变化影响着橄榄的生产，每年的产量都有很大差异，对此我们除了适应之外别无他法，”奥斯托尼说。

“另一个主要挑战是寻找和留住高素质的工作人员，尤其是在收获季节，”她补充道。 “由于缺少工人，许多种植者上个季节无法收获。找到愿意与我们一起学习和成长的优秀承包商需要时间。我们希望为我们的主要承包商提供培训和有偿教育，以留住他。”

该公司面临的另一个持续挑战是采用有机方法控制虫害。

“我们确实遭受 橄榄果蝇 在南加州，”奥斯托尼说。 “制定适当的计划来控制它们并保护果实至关重要。没有健康、优质的橄榄，就没有优质的橄榄油。我们使用高岭土来保护我们的树木和橄榄，这是一种经批准用于有机农业的天然产品。”

除了这些长期存在的挑战之外，Chateau de Luz 还必须克服 生产成本上升 在最新的收获中。

“所有东西都变得越来越贵了，”奥斯托尼说道。 “我们是一家规模很小的生产商，因此尚未盈利，至少目前还没有。由于我们注重质量而非数量，所以我们的定价更偏向高端。我们还确保我们的包装和标签能够反映出我们的高端定位。”

尽管在加州种植橄榄非常辛苦，而且面临诸多挑战，但奥斯托尼表示，在世界大赛和其他当地橄榄油质量大赛中获奖是一项很有意义的奖励，有助于公司打造品牌。

该公司努力推销其精品特级初榨橄榄油，其精美的包装功不可没。（图片：Chateau de Luz）

“能够获得如此知名组织的认可，我们感到非常荣幸，尤其是对于刚刚进入这个领域的我们来说，”她说道。

“目前很难评估其影响，但它确实有助于我们树立品牌。我们还能够在刚刚结束的 2024 年洛杉矶县博览会上销售我们的橄榄油，”奥斯托尼补充道。 “我们的库存在几天之内就销售一空，这对于我们的品牌曝光来说是一次很棒的经历。”

虽然 Austoni 还没有种植自己的树，但她表示，公司利用以前的种植者的努力来生产富含 多酚这对橄榄油的贡献很大 对健康的益处 和风味特征。

“如果我要种植新的果园，我可能会选择法国品种，”她说。 “我们从前任主人那里得到的信息是，他们被选中进行异花授粉，同时也是为了在混合物中获得最大量的多酚。”

要充分利用这些富含多酚的橄榄品种，需要在橄榄还绿色时采摘并迅速将其送至磨坊。

“我负责收割和分类，”奥斯托尼说道。 “我们在研磨前对橄榄进行手工分类，去除 ““我们不会把‘坏’的油排除在外。如果手动操作，这个过程会很繁琐，但它能保证我们能得到高品质的油。”

“我们还会持续监测搅拌和分离过程中的温度，”她补充道。 “我的丈夫艾伦负责研磨和操作设备。他有机械学背景，一直在食品行业工作，所以这很自然。”

Austoni 的丈夫 Alan 负责管理磨坊，而她则负责监督橄榄的收割。（图片：Chateau de Luz）

收获完成后，Austoni 会将特级初榨橄榄油样品送至独立实验室进行认证。

“它体现了可信度，被认为是最佳实践，”奥斯托尼说。 “认证还可以帮助教育消费者，让他们知道在购买高品质特级初榨橄榄油时要注意什么。”

除了通过认证建立信誉之外，她认为教育消费者了解高品质特级初榨橄榄油和可持续农业实践也是当务之急。

“通过社交媒体帖子和我们网站上的各种文章，我们的目标是传递信息和教育。”她说。

虽然对于小农户来说工作永无止境，但奥斯托尼表示，重新发现对特级初榨橄榄油生产的热情会带来无形的回报。

“问题在于工作和个人生活之间没有界限，我相信很多农民也有同样的感受，”她说道。

““要有耐心。就像任何农业企业一样，这不是一项快速致富的活动，”奥斯托尼总结道。 ““从外表看，这似乎很光鲜，但其实这是一项艰苦的事业，需要奉献和坚韧。激情对于经受住起起伏伏非常重要，”她说。