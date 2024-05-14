创新和可持续发展为阿普利亚生产商带来了辉煌的成果

能够充分发挥本土 Coratina 橄榄品种的精华是其核心 恒河 和的成功。

这家年轻的公司成立于普利亚巴里，旨在生产高品质的单一品种。它的努力再次得到了回报 金奖 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition，该公司连续第六次获此殊荣。

人们越来越认识到，优质产品不仅仅是商品，而是对领土和社区的关怀、关注和尊重的成果。 - Vito Girone，GangaLupo 创始人

“我们关心的许多树木都是我的曾祖父和祖父种植的，”创始人维托·吉罗内 (Vito Girone) 说。 “事实上，我们的公司是最近才成立的，但我的家族几代人都致力于橄榄种植。”

“他们过去常常将橄榄出售给当地的工厂，一小部分水果用于生产供国内消费的橄榄油，”他补充道。 “然后，农场的管理权（也生产蔬菜）就移交给了我们的父母，他们支持我和我的兄弟开展我们以质量为导向的项目。”

直到公司创建前不久，这位阿普利亚农民的职业生涯才走上了一条不同的道路。

高中毕业后，吉罗内搬到了意大利北部皮埃蒙特地区的都灵。在那里，他毕业并开始在一家工程公司工作。这种情况持续了几年，直到内心的声音促使他搬回来。

“这是一份非常好的工作，但随着时间的推移，我意识到我需要改变，特别是因为我对橄榄油的热情已经显现出来，”他说。 “因此，我向毕业于林业和环境科学专业并已在家族企业工作的弟弟 Luigi 提议，自己生产 特级初榨橄榄油设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

“他热切地接受了，我们开始重新安排公司组织，”吉罗内补充道。 “由于我们只有如何制作橄榄油的基本知识，因此我们求助于外部顾问阿尔弗雷多·马拉斯丘洛（Alfredo Marasciulo），他是优质生产方面的专家。看到我们对该项目的坚定信念，他同意支持我们，我们从 2017/18 作物年度开始。”

如今，该农场位于阿普利亚首都最北端的圣斯皮里托区，占地 25 公顷。那里距离亚得里亚海不到一公里的平坦土地上生长着 5,500 棵橄榄树。

这些果园位于一个名为 Ganga di Lupo 的小村庄，该公司的名称也由此而来。超过一半的树木已有数百年历史，仍然保留着传统的种植模式，间距至少为六乘七米。一些地区种植了较年轻的树木，以增厚果园。

“在橄榄园里，我们安装了两个天气控制装置来检测空气和土壤湿度，”吉罗内说。 “我们还添加了叶子传感器，使我们能够监测叶子的生长，避免植物的热和水压力。”

该农业 4.0 系统有助于优化资源和工作负载。吉罗内和他的兄弟计划安装地下灌溉系统以节省水和能源，取代果园的滴灌系统。

“可持续发展是我们的核心价值观之一，因此，我们严格关注资源的有效利用，”吉罗内说。 “研究表明，通过滴灌，蒸发损失的水量可达 40% 至 50%。”

“地下灌溉不会发生这种情况，地下灌溉降低了水消耗，从而降低了能源消耗，因为增压泵必须在更短的时间内从井中抽出更少的水，”他补充道。 “到下一次橄榄收获时，该系统应该会在一些果园投入运行。”

吉罗内认为，他的公司和橄榄油行业不能再继续使用不可持续的耕作方式。

“要生产优质产品，您需要水，但是 气候变化 减少了其可用性，”他说。 “由于降雨减少和含水层水位下降，农民必须小心用水和管理。否则，这种宝贵资源将面临无法再用于农业的风险。”

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干旱威胁 去年的产量。春季多雨之后，六月至十一月持续干旱，需要更多的水和能量输入。

尽管如此，额外的努力得到了回报，橄榄产量令人满意。 Coratina 是晚熟品种，但 Girone 进行提早收获，通常在 11 月初开始，到 12 月中旬结束。

“为了实现这样的结果，我们依靠该地区最好的工厂之一，”Girone 说。 “Donato Conserva 在他位于莫杜尼奥的工厂中，也被称为 米米，为我们提供了当今最好的技术。我们计划在几年内建立我们自己的公司工厂，但我们现在将一步一步地继续与这些伟大的专业人士合作。”

GangaLupo 的优势源自每位家庭成员及其合作者所拥有的互补技能。 （照片：GangaLupo）

Girone 将公司的成功归功于他、他的兄弟和父母所拥有的互补技能。

“在创建我们公司的过程中，我结合了我们所有的专业知识，即我父母在该国的一生经验、我兄弟的农业知识和我的工程技能，特别是在实施精准农业模式方面，以及我们合作者的能力，”他说。即使对于小公司来说，团队合作也可能是一个成功的选择。”

Girone 将这一业务战略归功于公司多年来取得的屡获殊荣的成果。

“获得的奖项让我们感到最大的满足。”他说。 “它们不仅表明我们做得很好，而且还提升了我们的形象。尽管近年来像我们这样的所有农民都遇到了困难，但我们还是取得了成功，因为越来越频繁的 极端天气事件 到 生产成本增加设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

吉罗内透露，在销售旺季开始时，他担心 橄榄油价格上涨 可能会吓到消费者。然而，他意识到，他们中的很大一部分人真正理解优质产品的价值，并且尽管成本增加，仍继续购买和使用它们。

“事实上，不合格产品的价格也上涨了，”他说。 “实质上，优质产品和劣质产品的价格差异已经缩小了很多，消费者开始明白，在这种情况下，购买优质特级初榨橄榄油是值得的。”

吉罗内指出，橄榄油专业人士的良好沟通也让人们意识到优质生产背后的原因及其诸多好处。

“越来越多的消费者知道，高质量的产品无论是在餐桌上还是在生活中都会带来巨大的变化。 对健康的益处“他说。 “我们看到越来越多的人发现这个优质世界。”

“与过去相比，人们更加认识到优质产品不仅仅是一种商品，而是对领土和社区的关怀、关注和尊重的成果。”吉罗内补充道。 “事实上，这可能是该行业的一个关键时刻，我们可以让很多人意识到高质量产品和低质量产品之间的差异。”

这位阿普利亚农民说，他无法想象由于特级初榨橄榄油而过的生活会与他现在的生活有所不同。他补充说，他致力于改进和利用当今的创新，以提高质量和可持续性。

“我相信，在我们的工作中，我们必须牢记一些基本要点，其中之一就是尊重环境，”吉罗内说。 “当然，今天的创新帮助我们达到最高质量水平并提高生产力，但我认为我们不应该做得太过分。我们必须始终非常小心地对待为我们提供这种非凡产品的环境和领土。”

“通过减少排放和有效利用资源，我们可以在各个方面成为一家可持续发展的公司，并且仍然以最高的质量标准为目标。”他总结道。