过去两个月来，以色列的橄榄种植者在充满挑战的条件下收获了果实。

虽然一些地区直接受到正在进行的军事行动的影响，但其他地区也面临冲突的间接后果，例如劳动力短缺、供应中断和基本服务受限。

自 7 年 2023 月 1,139 日武装分子从巴勒斯坦飞地越境进入以色列南部，造成 250 人死亡，- 名人质以来，以色列一直在加沙与哈马斯和伊斯兰圣战组织交战。

战争期间，即使遭受轰炸和袭击，我们仍继续种植和生产橄榄油。 - Nimrod Azulay，KeremZait 的共同所有人

不久之后，黎巴嫩武装组织真主党开始向以色列北部发射火箭弹。冲突一直持续到 9 月底，当时以色列开始加大对真主党的攻击，最终 入侵黎巴嫩南部.

加沙哈马斯控制的卫生部报告称，自冲突爆发以来，已有 46,000 人死亡。与此同时，黎巴嫩当局估计死亡人数已超过 3,000 人。以色列国防军表示，战争中已有 840 名士兵丧生。

“对于以色列来说，这是一个非常具有挑战性的时期，” 克雷姆扎伊特.

这款 屡获殊荣的制片人 坐落于以色列北部米什马尔哈亚尔登郊区，俯瞰约旦河，胡拉山谷南部边缘。

““与去年产量不佳的情况相比，本季的产量和质量都非常好，”阿祖莱说道。

他解释说，今年是 “橄榄树的自然结果周期是“年年有余”，这通常会带来更大的产量。

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

根据国际橄榄理事会的初步估计，以色列预计将在15,000/2024作物年度生产25公吨橄榄油。

在整个收获期间，持续的冲突使得大多数当地种植者无法依赖他们通常的季节性劳动力，包括巴勒斯坦劳工。

““对技术和机械的投资每个季节都证明了其价值，”阿祖莱说。 “今年尤其关键，它让我们能够种植、收获和生产橄榄油，而无需依赖额外的工人或服务，而在战争期间，这些工作很难获得。特别是在冲突最为激烈的北部地区。”

“对于凯雷姆扎伊特来说，毫无疑问：在战争期间，即使遭遇轰炸和袭击，我们仍继续种植和生产橄榄油，”他补充道。

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再往南，靠近耶路撒冷，战争也给橄榄种植者带来了严重影响。

“军事危机无疑影响了我们今年的运作方式，”屡获殊荣的 耶路撒冷橄榄油.

耶路撒冷橄榄油公司的共同所有人 Moosh 和 Hanzi Askenenazi 正在视察他们的橄榄油园。（图片：耶路撒冷橄榄油公司）

““虽然我们很幸运地避免了重大的物流和配送延误，但缺乏可用的工人是一个紧迫的挑战，”她补充道。 “由于危机，许多人无法工作，这给我们的团队在收获期间带来了额外的压力。”

阿什肯纳齐说，这场冲突对参与行动的每个人都产生了深远的情感影响，包括农民、工人及其家人。

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“然而，最让我印象深刻的是所有参与者坚定不移的乐观精神和团结精神，”她说。 “尽管情况困难，我们仍然比以前更加努力地工作，因为我们对所做的事情有着共同的信念，并且意识到将我们的劳动成果推向市场的重要性。”

与上一季相比，今年的产季在数量和质量上都取得了巨大的成功。

“早期收获的转化率较低，约为 10%，但当优先生产香气更浓郁、口感更复杂的葡萄酒时，这种情况很常见 特级初榨橄榄油”阿什肯纳齐说道。 “随着季节的推移和橄榄的成熟，转化率显著增加，根据品种不同，转化率在 16% 到 24% 之间。”

回到该国北部，背后的团队 加利利的辛迪安娜 解决了今年丰收挑战所带来的社会和商业复杂性。

尽管面临劳动力短缺的挑战，拉哈夫表示，许多以色列人还是购买了橄榄油来支持当地生产商。（图片：加利利的辛迪安娜）

“我们地区不断升级的冲突凸显了我们使命的紧迫性和重要性，” 屡获殊荣的非营利组织. “阿拉伯裔和犹太裔以色列公民之间持续存在的社会和政治紧张局势深深影响着我们的社区，特别是在我们努力为阿拉伯裔犹太人合作创造共同空间的时候。”

“许多以色列人正在寻求替代战争不可避免的信念，”她补充道。 “Sindyanna 为这些人树立了一个不同且更有希望的未来的典范。”

拉哈夫表示，尽管持续的冲突带来了诸多挑战，但以色列人之间仍然具有团结意识，特别是对当地企业而言。

““我们的本地市场需求翻了一番，以色列客户也重复订购了橄榄油，”拉哈夫说。

类似于 去年的收获拉哈夫称，与西岸边境的关闭使得雇佣足够的工人变得非常困难，尤其是对于传统农民而言。

“最紧迫的问题是由于限制巴勒斯坦工人从西岸进入以色列而导致的劳动力短缺，”她说。 “这尤其影响了小型压榨厂和拥有非灌溉果园的阿拉伯农民，他们传统上依靠手工采摘。”

“拉哈夫补充道：“前几年，约有 12,000 名季节工人在以色列协助橄榄采摘。自 7 年 2023 月 150,000 日起，他们以及其他行业的另外 - 名巴勒斯坦工人被禁止入境。” “这种情况不仅对以色列农民和工人本身来说是灾难性的，而且对巴勒斯坦经济来说也是如此，因为巴勒斯坦在西岸劳动力市场上缺乏足够的替代方案。”

Sindyanna 业务位于加利利的卡纳，靠近拿撒勒，距离黎巴嫩边境仅 50 公里。

“拉哈夫说：“以色列北部的战争发生在收获季节，给农民带来了危险的生活条件，火箭弹不断落在果园上。” “这常常导致我们无法进入田地，或造成严重的后勤障碍。”

即使在这种情况下，辛迪安娜仍设法按时收获，拉哈夫说，该非营利组织生产出了高品质的有机橄榄油。

“我们对有机农业、公平贸易和再生农业的承诺反映了我们对环境的尊重和对可持续农业的信念，”拉哈夫说。

Sindyanna 与当地以色列和巴勒斯坦农民合作，转向有机种植，并寻求国际认证，以增加其产品的价值。

“通过每年对橄榄园进行专业审核，我们确保避免使用化学农药和化肥，”拉哈夫说。 “这一过程促进了土壤和树木的健康，从而产出品质卓越的橄榄。它还加强了社区与土地之间的联系，培养了对自然的深深敬意。”

拉哈夫认为，这种可持续的方法，加上许多人的积极参与，是最新橄榄油运动成功的关键因素。

““这一成功体现了我们团队的非凡努力和决心，也体现了家人、朋友和志愿者的动员，他们齐心协力，在困难时期提供帮助。”拉哈夫说道。

“即使在当前充满挑战的情况下，Sindyanna 仍然坚定不移地履行促进和平、合作和可持续发展的使命，”她总结道。