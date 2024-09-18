意大利种植者面临令人失望的产量

随着收获季节的到来，意大利半岛各地的种植者报告称，橄榄油产量低于预期。

在某些情况下，大量的橄榄无法达到通常的产量，而在其他情况下，较少的橄榄却能达到正常的产量。

该国北部的生产商哀叹转化产量远低于平均水平。

十月底的降雨推迟了收获并导致产量较低......这必然会影响价格，而且很难向客户解释。 - Alessandro Melchiorri，Melchiorri Olio 所有者

“今年，我北部橄榄园收获的橄榄比南部橄榄园多得多。”Pietro Polizzi 说道。 Olio Enotre 的老板，其果园分布在北部的威尼托和南部的卡拉布里亚。

由于意大利大部分地区的橄榄油产量下降，意大利的橄榄油产量可能会低于最初的预期。 （照片：Marina Colonna）

“橄榄很健康，没有 橄榄果蝇，“他补充说。 “然而，问题在于转化率异常低——大约只有 7% 到 8%。”

转化率是指从 100 公斤橄榄中提取出的橄榄油量。100% 的转化率意味着从 - 公斤橄榄中可以得到 - 公斤橄榄油。

““这些低转化率必然会影响最终产品价格。但好的一面是，质量仍然很高，”波利齐说。

塞伊尔·弗里德曼 Erminio Cordioli 的共同拥有者 威尼托大区维罗纳地区的一位农民也抱怨其收成低于预期。

Ceil Friedman 表示，降雨中断了收割，也导致油产量下降。（照片：Erminio Cordioli）

“橄榄很漂亮，我们对油的品质也很满意，”她说道。 ““这是一项艰苦的工作，尤其是降雨频繁中断收割。然而，产量低于预期让我们措手不及。”

“我可以向你保证，这个问题影响到了该地区的所有生产商，”弗里德曼补充道。 “像当地的格里尼亚诺这样的品种通常产量约为 10%，但这次达到了 6%。

Furio Battelini，技术总监 阿格拉里亚·里瓦·德尔·加尔达，其果园位于加尔达湖上方，其产量也出人意料地低。

““今年我们的橄榄产量相当丰富，因为春季以来的条件很好，”他说。 “橄榄果蝇还没有从八月份的酷暑中恢复过来，因此无法造成损害。”

“然而，我们发现工厂的产量非常低，降至 14％，而我们通常预计产量在 15％ 至 -％ 之间，”他补充道。

巴泰里尼将此现象归因于九月份以来的天气模式，那时晴天变得稀少。 “他说道：“缺乏阳光可能会影响橄榄的成熟，使其无法完全成熟。”

巴泰里尼表示，注重品质的生产商在这种情况下仍应选择早期收获，因为等待会降低油中的酚含量。

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“我们还遭遇了强降雨，导致橄榄过早从树上掉落，”他说道。 “那些没有提早收获的人可能会损失大量果实。”

“低产量给许多人原本快乐的收获季节带来了影响，”巴泰里尼补充道。 “橄榄油的质量依然出色，口感非常优雅和纯净。不过，遗憾的是，今年我们的储油罐无法装满。”

由于夏季至秋季气候异常，意大利北部部分地区的石油产量比平均水平低 50%。（图片：Agraria Riva del Garda）

据报道，在意大利中部，产量令人满意，但转化率较低让种植者感到困惑，因为个头大、健康的橄榄会保留大量水分。压榨后，油产量低于预期。

该地区的生产商将此归因于炎热干燥的夏季之后初秋的充沛而持久的降雨。

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““我们的早期收获通常会导致产量较低，但今年，产量只剩下往年的一半，”位于拉齐奥罗马萨比纳中心莫里科内的 DueNoveSei 公司的马可·普罗塞达 (Marco Prosseda) 说道。

““在经历了一个丰收的夏天之后，九月和十月又迎来了持续的降雨，橄榄树因吸水而膨胀，”他补充道。 “具有讽刺意味的是，尽管水果产量丰富，比去年增加了 30％，但我们生产的油几乎与去年一样多，但橄榄的产量却明显更多。”

普罗塞达表示，收获过程中出现了明显的趋势。

“首先，橄榄园里结满了美丽、健康的橄榄；其次，我们生产出的产品品质很高，具有极佳的感官和营养价值；第三，从 100 公斤果实中，我们只能提取 15 升油，产量为 -%，而通常我们的产量可达 -% 左右。”

在另一个罗马萨比纳小镇蒙特利布雷蒂也出现了类似的情况，安东尼奥·曼奇尼 (Antonio Mancini) 在此共同管理 Marcoaldi Roberta 农场。

“收获进展顺利，树上有很多健康的橄榄，”曼奇尼说。 “我们预计这将是近年来最好的收成之一。”

“然而，十天前的强降雨袭击了长势最好的橄榄树，导致橄榄树膨胀，”他补充道。 “经过数月的干旱，它们的体积仅在 12 到 24 小时内就增加了一倍，而且由于吸收了水分，它们的重量也增加了。”

在 Tuscia 地区更北的地方，Pietro Re， Tamìa 的创始人，培育了几种橄榄品种，虽然产量较低，但收成丰硕且品质最佳。

皮埃特罗·雷表示，拉齐奥的橄榄收成丰收，但油产量低于平均水平。（照片：Tamìa）

“每个橄榄油季节都有自己的故事，每年都会面临新的挑战，这个季节也不例外，”Re说。

在托斯卡纳，阿雷佐地区 Le Fontacce 酒庄的西蒙尼·博蒂将低产量归咎于干旱。

“我们于 16 月 - 日开始收获早熟品种 Leccinoth，获得 6% 的收益率，”他说道。 “现在，当我们将 Moraiolo、Leccino 和 Frantoio 混合在一起时，我们的产量达到了 8.5% 到 13%，而之前的平均产量为 -%。”

Botti 表示，夏季频繁且严重的干旱影响了产量。他认为，干燥的夏季影响了果实的发育，导致果核和果肉的比例不均衡，果核多而果肉少。

“由于夏季干燥，石油聚集现象没有在正确的时间出现，”他解释道。 “当雨终于到来时，已经太迟了。”

Massimo Ragno，小组负责人兼采购经理 Monini指出，意大利中部地区产量低于预期的原因是大量降雨，加上气温升高，减缓了干燥过程，增加了橄榄的水分含量。

莫尼尼预计，由于降雨量大且气温升高，意大利中部地区的产量将下降。（图片：莫尼尼）

““今年橄榄的数量和质量都很棒，没有果蝇，”翁布里亚斯波莱托 Melchiorri Olio 的老板 Alessandro Melchiorri 补充道。 “然而，11 月底的降雨推迟了收割，产量也保持在 -% 到 -% 的低水平。这必然会影响价格，而且很难向客户解释。”

“与去年相比，我们的橄榄产量明显增加，但鉴于产量较低，仍然很难预测本季的总体产量，”他说。

拉格诺强调了收获前和收获期间强降雨的影响。

““橄榄油形成于八月至九月之间。在此之后，变化的主要是水分含量，”他说。 “下雨时，橄榄树可以有效利用水，从而获得丰收。”

“然而，如果收获前突然下起大雨，就像在几个地区出现的情况一样，这个过程就会被打乱，水最终会浸透果实，”拉格诺补充道。 “在某些情况下，产量较低，因为橄榄含有的水分比平常多得多。”

““中北部地区的葡萄酒产量，尤其是托斯卡纳和拉齐奥的葡萄酒产量，在质量和数量方面仍然进展良好，”他指出。

中南部也传来令人欣慰的消息 莫利塞大区.

玛丽娜·科隆纳 (Marina Colonna) 认为天气状况导致莫利塞中南部地区的橄榄产量下降。 （图片：玛丽娜·科隆纳）

“收割进展顺利，尽管产量与最佳季节相比略有下降，这主要是由于天气条件，”玛丽娜·科隆纳说， 科隆纳农场的主人.

“产量一般，但品质非常好，”她说道。 “这些橄榄保留了强烈的感官特性，产出的橄榄油具有丰富、复杂的芳香特征。今年的橄榄油具有更明显的绿色香调和持久的辛辣味。”

在南部地区，该国大部分橄榄油传统产地，种植者在整个产季都面临着炎热和干燥的天气条件带来的挑战。此外，今年是 “橄榄树的轮作周期中出现了“小年”，导致果实较少。

繁荣与衰落之年 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

在意大利最重要的橄榄油产区普利亚，橄榄油的转化率在 12% 到 16% 之间。然而，橄榄油产量的减少影响了整体产量。

“我们估计普利亚的产量将不到正常产量的一半，”拉格诺说。 “交替结果周期、开花期间的不利条件以及极其干旱的季节相结合，严重影响了产量。”

尽管面临这些挑战，一些优质种植者还是成功适应了。

“由于密集的农艺实践，我们在质量和数量方面取得了良好的成果，” 萨纳丽卡农场.

“预测系统和环境传感器的使用使我们能够保持与往年一致的生产水平，”他补充道，强调了技术在适应气候不可预测性方面的关键作用。

““整个物候期的高温是我们面临的一大挑战，甚至影响了收获，因为我们的收获比平时提前了 30 天，导致产量下降，”Sanarica 解释说。 “尽管如此，我们还是成功生产出了富含 多酚设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

虽然普利亚的油产量徘徊在平均水平附近，但水果产量低于去年。（图片：Sanarica 农场）

意大利第二大橄榄油产区卡拉布里亚南部地区的种植者也遇到了类似的困难。

“在我们地区，橄榄产量大幅下降，降至预期的 10% 左右。幸运的是，质量仍然很好，”Diego Fazio 说道，他是 特雷·奥利弗.

值得庆幸的是，转化产量比上一季更高。 “这使我们能够保持非常高的质量标准 特级初榨橄榄油，即使数量有限，”法齐奥补充道。

“夏季的干旱迫使我们实施紧急灌溉，特别是针对较小的树木，”Podere d'Ippolito 酒庄的老板玛丽亚·克里斯蒂娜·迪乔瓦尼 (Maria Cristina Di Giovanni) 补充道。

尽管橄榄数量大幅减少，但拉梅齐亚平原的大多数生产商都报告了不错的产量。

“迪乔瓦尼表示：“十月底的洪水和强降雨给我们的一些农场造成了相当大的破坏，这对我们种植者在橄榄油产季的适应力进行了严峻的考验。”

“我们的种植者还必须处理溢出的溪水和阻塞通道的山体滑坡，”她补充道。 “我们目前正在完成收获和加工操作，以确保我们的客户继续收到最高品质的特级初榨橄榄油。”