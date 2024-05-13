意大利制片人揭示他们在世界竞争中的制胜策略

意大利语 特级初榨橄榄油 生产商在 2024 年引领潮流 NYIOOC World Olive Oil Competition，获得 97 个金奖和 50 个银奖，超过任何其他参赛国家。评委们对参赛的 68 个意大利品牌中的 217% 给予了奖励。

尽管这些结果强调 意大利特级初榨橄榄油的品质，适度的成功率并不令人意外，因为获胜的生产者应对了非常具有挑战性的收成。

2023/24作物年度 包括从北到南的极端天气事件，包括长期干旱、夏季酷暑热浪、强风和冰雹。

虽然意大利南部表现强劲，整体产量有所提高，但北部和中部地区却经历了灾难性的生产活动。

“这是我记忆中最艰难的季节之一，受到恶劣天气和持续性天气的困扰。 橄榄果蝇 金奖得主亚历山德拉·尼古拉 (Alessandra Nicolai) 表示： 千年世纪 80 在意大利中部。

Millenovecento 80 坐落在罗马北部 Latium 伊特鲁里亚地区的中心地带，拥有百年的橄榄种植传统。

“幸运的是，我们博尔塞纳湖地区的几个橄榄园仍然保持生产力，使我们能够实现生产目标，”尼古拉说。 “然而，在我们地区，我亲眼目睹许多果园完全没有橄榄。”

亚历山德拉·尼古拉 (Alessandra Nicolai) 在克服害虫和极端天气事件后庆祝了一个成功的季节。 （照片：Millenovecento 80）

她强调，提高意大利高品质特级初榨橄榄油的生产取决于落实支持政策和提高消费者意识。

“为了吸引消费者，我们举办了橄榄油品尝指导活动，展示了我们对非凡橄榄油世界的独特方法，”尼古拉说。

“我们对金奖感到非常兴奋，”她补充道。 “这是多年努力、牺牲和持续改进的结晶。我们每年都努力加强我们的活动并取得更好的成果。”

尽管经历了一些挫折 季末冰雹位于意大利南部脚跟的普利亚的大多数橄榄油生产商都报告了一个成功的产季。

NYIOOC 金奖并不让 Vieste 兄弟感到惊讶，他们是 Pasquale、Vincenzo、Giacomo 和 Raffaele，他们管理着 奥莱菲西奥·弗拉泰利·维耶斯泰 在普利亚大区。

帕斯夸莱、文森佐、贾科莫和拉斐尔·维耶斯特（照片：Oleificio Fratelli Vieste）

“我们正在寻找这个结果。我们在管理这片树林和整个生产阶段都非常用心。”Raffaele Vieste 说道。 “在纽约获胜对我们来说意义重大，因为它告诉我们我们走在正确的道路上。”

“种植健康水果变得比过去更具挑战性，主要是因为气候的不可预测性，”他补充道。 “这还意味着仔细监测植被后的每个阶段，采用更可持续和天然的产品，并用诱捕器对抗橄榄果蝇。”

屡获殊荣的 Cristalda e Pizzomunno 特级初榨橄榄油得名于当地的一个传说，讲述的是两个恋人被嫉妒的海妖阻挠的故事。

在抵制住塞壬的诱惑后，这对恋人发生了转变——男人变成了岩石，女人变成了塞壬。传说在海神的恩典下，他们每100年就会重聚一次。

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“我们的目标是分享这个代代相传的珍贵传奇。”维斯特说。 “顾客被当地艺术家 Raffaele Montemorra 的故事和独特的瓶子设计所吸引。”

“我们的旗舰产品在感官上和叙事媒介上都表现出色。我们对其成功感到非常自豪，”他补充道。

另一位阿普利亚冠军阿奇达莫三世也 荣获金奖 在纽约。 阿奇达莫三世 获得第四个 NYIOOC 连续获奖。

虽然阿奇达莫 III 靠近叶缘焦枯病菌的缓冲区，但这并没有阻止生产商扩大其果园。 （照片：阿奇达莫三世）

“这些胜利告诉我们、我们的客户和全世界，即使在这个充满挑战的时期，阿普利亚的高品质橄榄油仍然是世界一流的，”业主埃内斯托·玛丽亚·布翁多诺 (Ernesto Maria Buondonno) 说。 “我们想参加比赛，因为我们位于一个橄榄油生产面临被放弃风险的地区。”

“这是在阿普利亚橄榄受到冲击时聚集新能量的一种方式。 木质小球藻，“他补充说。 “这是一种表明再生农业、实地良好实践和创新可以取得成果并增强复原力的方式。”

尽管致命的橄榄树细菌带来了挑战，该地区还是获得了丰收。

“我们经历了不止一个而是几个糟糕的赛季，”布翁多诺说道。 “这一次，我们恰逢春天下了一场小雨。也许产量可能会更高，但质量非常高。”

“这个非凡的地区仍然有很多话要说，这就是为什么我们投资种植 5,000 棵不同品种的新橄榄树，这些橄榄树源于阿普利亚独特的生物多样性遗产，”他补充道。

意大利中部许多托斯卡纳生产商面临的充满挑战的产季并没有影响他们的韧性。 弗朗托约·普鲁内蒂 已被授予 NYIOOC 自 2016 年以来每年都获得金奖，并于 2024 年再次获得金奖。

尽管托斯卡纳生产商今年面临诸多挑战，但 Frantoio Pruneti 对未来持乐观态度，正在努力种植 12,000 棵新树。 （照片：弗朗托奥·普鲁内蒂）

“在过去的几年里，很多事情都发生了变化，”合伙人吉奥诺·普鲁内蒂 (Gionno Pruneti) 说道。 “我们对新的橄榄油厂和最新技术进行了大量投资。我们还对树林进行了投资，恢复了废弃的果园，并种植了 12,000 棵新树，其中包括传统的橄榄品种和其他几乎闻所未闻的品种。”

“由于天气原因，收获前的几个月不确定，”他补充道。 “然而，在第一次测试之后，我们意识到我们在橄榄油中发现了传统的重要味道，并且再次证实了这一点。”

普鲁内蒂说 公司的创新方法 在树林和磨坊中进行的研究使他们能够克服害虫带来的挑战，同时赋予所生产的特级初榨橄榄油独特的草药味。

尽管对于意大利北部的许多人来说这是一个充满挑战的季节， 阿格拉里亚·里瓦·德尔·加尔达意大利最大湖泊沿岸的知名合作社，再次庆祝其 Uliva 品牌荣获金奖。

“该奖项让我们感到非常满意，最重要的是，它证实了我们为维持并可能提高产品质量标准所采取的道路是正确的，”Agraria 技术部门负责人 Furio Battelini 说道。

Agraria Riva del Garda 合作社位于传统橄榄种植区的北部边缘。 （照片：Agraria Riva del Garda）

位于46号附近th 平行的，历史上橄榄种植的最北边界，Uliva 的成功源于独特的 Casaliva 品种和约 1,200 名当地生产者的不懈努力。

“我们经历了一系列绝对积极的年份和近年来极其困难的年份，”巴特利尼说。

Agraria 的首席橄榄专家认为，适应天气和 气候变化 需要不断创新农业实践和橄榄加工技术。

“我们对可持续发展的承诺永远不会停止，”他说。 “每个季节都会带来挑战，但我们一致的结果证明我们正确地解释了这些变化。”

“事实上，始终如一的品质，经过认证 NYIOOC，意味着该地区、橄榄品种以及橄榄园的种植能力和工厂的加工能力都得到了最好的管理，”巴特利尼总结道。