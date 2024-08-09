意大利严重干旱导致橄榄树在收获前受损

A 持续干旱 再加上持续的热浪，在早期收获前几个月严重影响了意大利的橄榄园。

意大利橄榄油产区大部分位于南部地区，该地区首当其冲地受到恶劣天气条件的冲击。

著名农民协会 Coldiretti Puglia 已经 警告 该地区的橄榄油产量可能下降50％以上。

我们已经损失了本季的全部橄榄产量。此外，如果这种天气状况持续下去，下一季的产量也可能面临风险。 - 保罗·科隆纳 (Paolo Colonna)，巴斯利卡塔橄榄生产者协会主席

普利亚大区的许多雨养橄榄树都出现了缺水迹象，许多橄榄在树枝上枯萎了。

在可以灌溉的地区，水资源仍然稀缺。普利亚大区的水库水量与上一季相比减少了 57%，导致整个农业部门遭受重大损失。

““严重而持久的干旱迫使农民以高昂的成本进行紧急灌溉，而从井中取水并通过油轮运输所需的燃料价格高昂，”Coldiretti 警告说。 “自流井正在坍塌，而较浅的井正在消失、干涸。”

气温持续飙升至季节平均水平以上，促使意大利军事航空气象预报服务部门多次警告异常热浪。

受保护的八哥物种的行为由于高温而发生了变化，加剧了橄榄种植者面临的挑战。

如今，大群的橄榄鸟一直在乡村地区出现，给当地农业造成严重破坏。Coldiretti 指出，每只橄榄鸟每天最多可以吃掉 20 克橄榄。

为了减轻已受天气严重影响的橄榄种植区的压力，地区议会暂时取消了鸟类保护措施，允许在受损最严重的橄榄收获高峰期进行椋鸟捕猎。

巴西利卡塔橄榄生产商协会 Oprol 警告 自去年以来，橄榄园的危急状况已升级为更为严重的紧急阶段。

“我们已经失去了本季的全部橄榄产量，” 保罗·科隆纳 (Paolo Colonna) 说，该协会的会长。 “此外，如果这种天气状况持续下去，下一季的生产也可能面临风险。”

西西里岛的情况同样严峻。过去两周，部分地区降雨稀少，但土壤干涸的现象并未得到缓解。干旱天气导致岛上多个地方的橄榄树过早落果，这是橄榄树对极端压力的自然反应。

整个地区的农业处于紧急状态，水储量降至历史最低水平。

在可行的情况下，当地政府努力为农场提供一些救济，同时确保为居民提供足够的水。意大利海军已向该岛运送了水源。

与此同时，山林火灾频发，给林区和民众带来新的风险，也使抗旱救灾工作更加困难。

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据意大利科尔迪雷蒂通讯社报道，大火已经烧毁了西西里岛 5,800 公顷土地。橄榄、水果和葡萄酒产量预计将大幅下降，当地农民的损失可能高达 3 亿欧元。

稍微不那么严重的干旱和高温条件也影响了中部地区，包括拉齐奥和翁布里亚，这两个地区是意大利许多重要橄榄油公司的所在地。

在翁布里亚，春季降雨和良好的开花最初让人们燃起了对今年丰收的希望，尽管今年 “橄榄树自然轮作周期中的“小年”现象。

然而，强风、极高温和干旱天气对当地橄榄农来说是个挑战。在翁布里亚历史悠久的橄榄产区之一特莱维，许多橄榄都出现了脱水的迹象。

“当前的干旱让该地区的所有橄榄生产商都感到担忧，”橄榄种植者协会主席 Paolo Morbidoni 翁布里亚橄榄油之路” 他对 RAI 新闻社表示。 “此时，所有种植者都需要谨慎行事，并采取行动尽可能减轻干旱的影响。”

““我们地区的情况仍然可以控制，尽管高温正在严重考验橄榄树的恢复力，”屡获殊荣的托斯卡纳生产商的董事总经理 Luca Perotti 波梅蒂告诉 Olive Oil Times.

““植物可以忍受高温和缺雨，但果实却受苦了。尽管这个季节果实丰富，但它们却变黑了，”他说。 “这主要是由于气温持续升高至 33 ºC 至 35 ºC 以上。”

Pometti 表示，他正在通过在橄榄树上使用高岭土来保护橄榄免受阳光直射和 橄榄果蝇.

“通常，该产品用于防治橄榄果蝇，但我们发现它也能保护水果免受 ““晒伤，”他说。 “目前，我们对田地条件没什么可抱怨的。割草产生的草和覆盖物确实有助于保持良好的土壤水分。树叶茂密，卫星图像证实了我们的努力产生了积极影响。”

中部和北部一些地区的情况差异很大，那里的天气模式不同，气温较温和，降雨过多，在某些情况下造成了重大损失。

“意大利目前在气象上一分为二，持续的气候危机对农业企业提出了严峻挑战，”农民协会 CIA-Agricoltori Italiani 全国主席克里斯蒂亚诺·菲尼说。

在威尼托，过多的降雨给许多农场带来了挑战，当前的橄榄季节需要采用熟练的树木管理方法。

“今年上半年，意大利北部的降雨量可能比以往任何时候要多。因此，收成进展顺利，”屡获殊荣的 帕尼奥利奥告诉 Olive Oil Times.

“比赛结果的积极反馈表明，即使在不同条件下，我们的农业和生产方法都是有效的。”他表示。 “在过去五年里，我们经历了严重干旱和过量降雨等各种情况。”

橄榄种植者协会 Italia Olivicola 预测， ““非农年”加上极端天气条件将导致意大利橄榄油产量较上一季减少至少 23%。

欧盟数据显示，意大利 产量328,000吨 2023/24 作物年度的橄榄油产量将大大高于过去五年的平均产量 307,000 吨。