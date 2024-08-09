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意大利严重干旱导致橄榄树在收获前受损

该国的主要橄榄种植区遭受热浪和干旱的侵袭。预计产量将降至历史最低水平。

意大利卡斯特罗诺沃迪西西里岛的法纳科湖在经历了一个降水稀少的冬季后，水位极低。（美联社照片/安德鲁·梅迪奇尼）
保罗·德安德烈斯（Paolo DeAndreis）
9年2024月22日13:- UTC
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意大利卡斯特罗诺沃迪西西里岛的法纳科湖在经历了一个降水稀少的冬季后，水位极低。（美联社照片/安德鲁·梅迪奇尼）

A 持续干旱 再加上持续的热浪，在早期收获前几个月严重影响了意大利的橄榄园。

意大利橄榄油产区大部分位于南部地区，该地区首当其冲地受到恶劣天气条件的冲击。

著名农民协会 Coldiretti Puglia 已经 警告 该地区的橄榄油产量可能下降50％以上。

我们已经损失了本季的全部橄榄产量。此外，如果这种天气状况持续下去，下一季的产量也可能面临风险。- 保罗·科隆纳 (Paolo Colonna)，巴斯利卡塔橄榄生产者协会主席

普利亚大区的许多雨养橄榄树都出现了缺水迹象，许多橄榄在树枝上枯萎了。

在可以灌溉的地区，水资源仍然稀缺。普利亚大区的水库水量与上一季相比减少了 57%，导致整个农业部门遭受重大损失。

“严重而持久的干旱迫使农民以高昂的成本进行紧急灌溉，而从井中取水并通过油轮运输所需的燃料价格高昂，”Coldiretti 警告说。 自流井正在坍塌，而较浅的井正在消失、干涸。”

另见：意大利制片人揭示他们在世界竞争中的制胜策略

气温持续飙升至季节平均水平以上，促使意大利军事航空气象预报服务部门多次警告异常热浪。

受保护的八哥物种的行为由于高温而发生了变化，加剧了橄榄种植者面临的挑战。

如今，大群的橄榄鸟一直在乡村地区出现，给当地农业造成严重破坏。Coldiretti 指出，每只橄榄鸟每天最多可以吃掉 20 克橄榄。

为了减轻已受天气严重影响的橄榄种植区的压力，地区议会暂时取消了鸟类保护措施，允许在受损最严重的橄榄收获高峰期进行椋鸟捕猎。

巴西利卡塔橄榄生产商协会 Oprol 警告 自去年以来，橄榄园的危急状况已升级为更为严重的紧急阶段。

我们已经失去了本季的全部橄榄产量，” 保罗·科隆纳 (Paolo Colonna) 说，该协会的会长。 此外，如果这种天气状况持续下去，下一季的生产也可能面临风险。”

西西里岛的情况同样严峻。过去两周，部分地区降雨稀少，但土壤干涸的现象并未得到缓解。干旱天气导致岛上多个地方的橄榄树过早落果，这是橄榄树对极端压力的自然反应。

整个地区的农业处于紧急状态，水储量降至历史最低水平。

在可行的情况下，当地政府努力为农场提供一些救济，同时确保为居民提供足够的水。意大利海军已向该岛运送了水源。

与此同时，山林火灾频发，给林区和民众带来新的风险，也使抗旱救灾工作更加困难。

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据意大利科尔迪雷蒂通讯社报道，大火已经烧毁了西西里岛 5,800 公顷土地。橄榄、水果和葡萄酒产量预计将大幅下降，当地农民的损失可能高达 3 亿欧元。

稍微不那么严重的干旱和高温条件也影响了中部地区，包括拉齐奥和翁布里亚，这两个地区是意大利许多重要橄榄油公司的所在地。

在翁布里亚，春季降雨和良好的开花最初让人们燃起了对今年丰收的希望，尽管今年 橄榄树自然轮作周期中的“小年”现象。

然而，强风、极高温和干旱天气对当地橄榄农来说是个挑战。在翁布里亚历史悠久的橄榄产区之一特莱维，许多橄榄都出现了脱水的迹象。

当前的干旱让该地区的所有橄榄生产商都感到担忧，”橄榄种植者协会主席 Paolo Morbidoni 翁布里亚橄榄油之路” 他对 RAI 新闻社表示。 此时，所有种植者都需要谨慎行事，并采取行动尽可能减轻干旱的影响。”

“我们地区的情况仍然可以控制，尽管高温正在严重考验橄榄树的恢复力，”屡获殊荣的托斯卡纳生产商的董事总经理 Luca Perotti 波梅蒂告诉 Olive Oil Times.

“植物可以忍受高温和缺雨，但果实却受苦了。尽管这个季节果实丰富，但它们却变黑了，”他说。 这主要是由于气温持续升高至 33 ºC 至 35 ºC 以上。”

Pometti 表示，他正在通过在橄榄树上使用高岭土来保护橄榄免受阳光直射和 橄榄果蝇.

通常，该产品用于防治橄榄果蝇，但我们发现它也能保护水果免受 “晒伤，”他说。 目前，我们对田地条件没什么可抱怨的。割草产生的草和覆盖物确实有助于保持良好的土壤水分。树叶茂密，卫星图像证实了我们的努力产生了积极影响。”

中部和北部一些地区的情况差异很大，那里的天气模式不同，气温较温和，降雨过多，在某些情况下造成了重大损失。

意大利目前在气象上一分为二，持续的气候危机对农业企业提出了严峻挑战，”农民协会 CIA-Agricoltori Italiani 全国主席克里斯蒂亚诺·菲尼说。

在威尼托，过多的降雨给许多农场带来了挑战，当前的橄榄季节需要采用熟练的树木管理方法。

今年上半年，意大利北部的降雨量可能比以往任何时候要多。因此，收成进展顺利，”屡获殊荣的 帕尼奥利奥告诉 Olive Oil Times.

比赛结果的积极反馈表明，即使在不同条件下，我们的农业和生产方法都是有效的。”他表示。 在过去五年里，我们经历了严重干旱和过量降雨等各种情况。”

橄榄种植者协会 Italia Olivicola 预测， “非农年”加上极端天气条件将导致意大利橄榄油产量较上一季减少至少 23%。

欧盟数据显示，意大利 产量328,000吨 2023/24 作物年度的橄榄油产量将大大高于过去五年的平均产量 307,000 吨。

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