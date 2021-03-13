IUCN研究集约化橄榄树与传统橄榄树之间的权衡

A 根据一项研究， 国际自然保护联盟（IUCN）发布的一份报告研究了不同类型橄榄树的可持续性状况，并将其与其他油籽作物进行了比较。

自 1948 年成立以来，IUCN 一直站在全球保护工作的前沿，为地球的健康状况提供重要见解。它回顾了关于不同橄榄种植区和管理类型及其对生物多样性、生态系统服务和产量的影响的学术研究成果。

该研究建议采取系统性方法，其中应包括 “这些作物的生产、贸易和消费方式以及这些价值链所处的社会经济背景。”

传统种植（单一）和集约化、超集约化种植对生物多样性的影响并没有太大区别，后两种情况只是导致更大的地表覆盖面积。 - Beatriz Lozano，科尔多瓦大学土壤研究员

根据一位特选橄榄种植专家审阅的学术文章，传统橄榄园可以拥有更高的生物多样性，但产量通常较低。此外，与传统系统相比，有机环境中的植物物种丰富度高出 40%。

不利的一面是，该研究强调，密集（高密度）的橄榄种植被发现具有更显著的 负面影响 对越冬鸟类物种的影响，在超密集（超高密度）果园中，其丰富度显著下降。

IUCN 的研究强调，与一年生油料作物相比，多年生橄榄树的初期生长速度较慢，平均需要 500 至 - 年才能开始产果，而且易受病虫害侵袭。不过，橄榄树的寿命较长（平均 - 年），能够耐受干旱和贫瘠的土壤。

该研究还关注了用水需求这一重要方面。在所考虑的油料作物中，橄榄树的用水量最高，每年生产一吨油需要 14,500 立方米的水。亚麻籽紧随其后，每年需要 9,400 立方米，花生需要 7,500 立方米，向日葵需要 6,800 立方米。

橄榄园传统上不灌溉，树间距较大（每公顷 80 至 120 棵），因为它们通常生长在地中海地区。

橄榄树根系深厚，耐旱性极强。然而，橄榄树对冬季降雨量非常敏感。

如果长期缺水和极端气温持续存在，就无法保证橄榄核果的最佳发育，比如西班牙和地中海盆地其他大部分地区在春季和夏季所经历的情况。 2022 和 2023，橄榄油产量下降至 历史低点.

事实上，由于气候变化，缺水问题对油料作物来说是一个越来越大的风险。该研究还强调了大规模单一种植油料作物对全球降雨和气候模式的不利影响， “极端天气事件 预计这种现象将变得更加频繁，导致油料作物产量大幅下降。”

“不应忘记，西班牙传统的橄榄园景观是单一栽培，对生物多样性有着各种影响。它的生态影响是巨大的，”科尔多瓦大学农业化学、土壤学和微生物学系可持续利用和管理土壤研究团队成员 Beatriz Lozano 说道。

橄榄树密集种植（每公顷 200 至 600 棵树）和超密集种植（每公顷 1,000 至 2,000 棵树）的推广，以及广泛使用灌溉，已成为 上升趋势 过去十年来，西班牙尤其是安达卢西亚的哈恩省一直处于这种状态。

这种强化减少了采摘成本，提高了产量，并减少了橄榄树天然隔年结果特性的影响。

交替轴承循环 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

然而， ““传统种植与集约化、超集约化种植对生物多样性的影响并没有太大差别，”洛扎诺说。 “在后两种情况下，只会导致更大的表面积被覆盖。”

IUCN 的研究进一步强调，橄榄树是一种多年生作物，如果采用混合种植方式种植，可以最大限度地减少自然生态系统和生物多样性的损失，从而使橄榄树丛中能够生长出复杂的植被。因此，橄榄树在维持栖息地质量方面可以发挥至关重要的作用。

橄榄树和农作物的整合是 林间作系统 已发现生态系统服务——人们从生态系统中获得的益处——例如土壤修复、水源保护、气候调节和生物多样性增强。

2022 年，洛扎诺和她的团队在欧盟 Diverfarming 项目框架内开展了一项关于地中海非灌溉橄榄园间作的研究，其中 “覆盖作物的目的是改善生物多样性和土壤质量，并提高种植者的回报。”

可持续的土壤保护措施，如间作藏红花（藏红花）或薰衣草（中间薰衣草）在非灌溉橄榄园中 “可以非常有效地防止土壤侵蚀和改善土壤特性，”洛扎诺说。

但她也警告称， “气候变量可能会产生深远的影响，特别是对传统的橄榄种植系统。” “覆盖作物的收成可能无法得到保证。”此外， “在非灌溉橄榄树林的小巷中种植第二种作物很难获得正的经济回报。”

“在严重缺水时期，即使是耐旱性极强的橄榄树也会受到影响，覆盖作物几乎无法承受缺水，而且往往无法作为橄榄种植者的额外收入来源，”洛扎诺补充道。

尽管在非灌溉橄榄园中种植覆盖作物存在一定风险， “总体而言，在欧盟特定补贴的推动下，西班牙橄榄园的覆盖作物种植面积最近有所扩大，”洛扎诺说。

事实上，官方数据显示，间作覆盖作物的橄榄树面积较 1.4 年的 2022 万公顷（即最新一轮数据）大幅增加。 共同农业政策 （CAP）于 2023 年生效，到 2.4 年 2024 月将达到 - 万公顷。

作为实际例子，西班牙的两个项目涉及橄榄树间作——包括通过养蜂、薰衣草种植和乡村旅游促进生物多样性的努力。 “蜂蜜橄榄 项目和 “Olivares Vivos’，其 LIFE Olivares Vivos+ 项目，已经延长 西班牙以外 意大利、希腊和葡萄牙——旨在增加生物多样性，减少土壤侵蚀，并使覆盖作物的投资有利可图。

实现这一目标主要通过开展额外的、全面的间作培训，以及致力于改善营销、沟通和品牌战略，向有环保意识的消费者销售高质量、增值的产品。

世界自然保护联盟物种生存委员会在 2024 年 - 月发布的报告中宣布： “转向更可持续的做法，例如有机农业和使用覆盖作物，对于减少橄榄油生产对环境的影响至关重要。”

欧盟 CAP 中规定的新规定强化了这一目标，该规定有效期至 2027 年，即引入生态计划（对于西班牙，如 西班牙 CAP 战略计划 以及欧盟 2030年生物多样性战略），并认识到有意识的橄榄种植者在环境保护方面所做的努力，对增加非商品效益具有很高的生态和社会价值。