橄榄加工产量低于预期影响了约旦的橄榄油产量。

根据农业部最新估计，本季该国收获的约143,000万吨橄榄将用于生产橄榄油。

农业部植物资源助理秘书长艾曼·奥兰 (Ayman Al-Oran) 表示，橄榄油产量预计将超过 26,000 公吨，与五年平均产量 27,000 吨持平。

这些预测修正了农业部长 Khaled Al-Hanifat 最近提出的更为乐观的估计，他表示，30,000/2024 作物年度的产量可能达到 25 吨。

然而，某些地区的农民报告称转化产量较低，这意味着从水果中提取的橄榄油数量未达到预期。

约旦农民联盟主席马哈茂德·奥兰 (Mahmoud Al-Auran) 认为，这一问题的部分原因在于 气候变化。平均气温持续高于正常水平，影响石油聚集。

尽管面临这些挑战，但并非所有约旦地区都受到影响。

“今年的产量和质量都很好，”这家屡获殊荣的橄榄油生产商的联合创始人 Amelia Bilbeisi 说道。 迈达.

约旦的大多数种植者没有面临 极端天气事件 袭击了地中海盆地的其他地区。

“天气正如预期的那样，”比尔贝西说道。 “收获的准备工作正在按计划进行，”她补充道。

的存在 橄榄果蝇 与其他季节相比，其重要性也不那么高。

“在约旦的一些地区，我们看到农场在季节期间受到疾病的影响，但我们没有受到影响，”比尔贝西说。

杰拉什省是尼日利亚主要的橄榄油产区之一，这里的橄榄油厂已满负荷运转数周。

杰拉什农业主管 Fayez Al-Khalayleh 指出， “一些农民提早开始收割，而其他农民则等待更多雨水。”

当局鼓励农民推迟收割以提高油产量。

然而，他们也发布了 警告 向消费者介绍 假冒橄榄油.

由于正宗橄榄油价格昂贵，可能会有假冒产品出售，这些产品可能含有少量或根本不含有真正的橄榄油，还可能含有有害物质。

当局认为，大部分假冒产品针对的是那些对产品缺乏足够了解的消费者。

橄榄油加工者和生产商协会发言人马哈茂德·奥马里 (Mahmoud Al-Omari) 表示，预计今年橄榄总产量仍将比上一季增加 10%。

然而，该协会警告称，推迟收获可能会对油的质量产生负面影响。

Bilbeisi 还指出，Al-Maida 等高品质生产商面临一些压力。 “有 之前赢过 ，在 NYIOOC “这确实给我们这些制作人增加了压力，但我认为这是积极的。质量始终是我们的首要任务，引导我们实现一致性，”她说。

预计约旦大部分地区的橄榄收获将在 12 月前两到三周内完成。