克恩县生产商反思加州橄榄油产业

从牛到橄榄，背后的家庭 里约布拉沃牧场 过去七代人以来一直是克恩县农业的固定项目。

该牧场占地 3,200 公顷，位于贝克斯菲尔德郊外，距离洛杉矶以北约 165 公里，其中 18.5 公顷为经过认证的有机橄榄园。

我认为我们开始看到越来越多的顾客重视他们的健康并关注他们所消费的产品。 - Stefanie Wickensheimer，Rio Bravo 牧场项目总监

“[Nickel 家族] 与农业的联系始于七代人之前的 Henry Miller，他被称为 ““我们米勒珍藏混合酒以‘牛王’的名字命名，”里约布拉沃牧场的执行助理兼项目总监斯蒂芬妮威肯斯海默 (Stefanie Wickensheimer) 说道。

“如今，尼克尔家种植西红柿、玉米、棉花、杏仁、甜瓜、柑橘和橄榄，”她补充道。 “种植橄榄用于榨油的意义和原因是为了生产和包装印有公司名称的产品。这是我们从田地到最终用户唯一可以控制的作物。”

橄榄主要是 Picual、Coratina 和 Frantoio，还有少量的 Pendolino、Ascolana、Nocellara del Belice 和 Maurino，于 2010 年种植，并于 2015 年首次收获。从一开始，公司就决定追求质量而不是数量。

这种方法已在 NYIOOC World Olive Oil Competition，世界上最大的橄榄油质量竞赛。在过去的两年里，Rio Bravo Ranch 的三项橄榄油质量竞赛均获得奖项。 特级初榨橄榄油 品牌：单一品种 Picual 和 Coratina 以及包含这两个品种的 Miller's Reserve Blend。

该公司拥有 18.5 公顷有机橄榄树，位于圣华金谷南部。（图片：Rio Bravo Ranch）

“我们每年的目标都是打造出高品质的产品，赢得这些奖项表明我们年复一年地坚持这样做。”威肯斯海默说道。

除了控制生产过程的每个步骤外，该公司还于十月中旬开始收获，从而实现了质量目标。

“这往往是最佳点，”威肯斯海默说。 “那时并不是所有的橄榄都已经成熟，但我们宁愿采摘青橄榄，也不愿采摘过熟的橄榄。我们选择质量更高、多酚含量更高的橄榄油。”

夏末秋初进行的测试确定了收获的具体日期。 ““这并不完美，但我们选定了一个日期，并坚持下去，只要质量保证，产量可能不是很高，”威肯斯海默说。

收获时间持续一到两周，通常与开心果收获结束时间一致，因此 Rio Bravo Ranch 与同一家公司签订合同来完成这两项工作，从而避免了寻找工人的问题。

Rio Bravo 牧场于 10 月中旬开始收获橄榄，通常是在开心果收获完成后。 （照片：里奥布拉沃牧场）

“由于我们使用开心果摇床进行机械收割，因此收割永远不会完美，”Wickensheimer 说。 “我们只能尽力而为，尽可能多地从树上摘下农作物。话虽这么说，我们在收获期间并没有遇到太多问题。”

里奥布拉沃牧场没有专用磨坊，而是自 2016 年以来雇用了一台移动磨坊来到果园。

威肯斯海默表示，这有助于里奥布拉沃牧场克服他们多年来面临的最重大挑战——高温——让他们能够与采摘者协调每天早上在工厂到达之前收获多少箱。

她补充说，移动工厂有很多优势。 ““这减少了运输费用，”她说，消除了从收获到将橄榄转化为橄榄油之间的等待时间。

Rio Bravo Ranch 与一家移动磨坊签订了合同，降低了运输橄榄的成本，并缩短了收获和加工之间的时间。（图片：Rio Bravo Ranch）

““我们全年面临的最大挑战就是炎热天气，”威肯斯海默说道。 “我们必须密切关注灌溉。”

虽然该地区经历了一些潮湿的水文年份（从七月到六月），但威肯斯海默表示，该公司在特定时刻从专用水库灌溉橄榄，以最大限度地提高质量。

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“有时你必须进行更多灌溉，”她说，而有时，里约布拉沃牧场会停止灌溉，给树木带来一些压力。 “当你在夏天给树木施加压力时，你必须观察它们，以确保它们不会承受过大的压力，”威肯斯海默补充道。

除了挑战之外，高温也提供了一些优势。 “我们对 橄榄果蝇”威肯斯海默说道。 ““它们似乎不太适合高温。而这正是高温的一个好处。”

到目前为止，2024/25 作物年度橄榄园的情况看起来不错。 “这些树看上去不错，”她说。 “一个月前，树木已经盛开，果实已经含苞待放……但现在判断我们实际能收获多少作物，还为时过早。”

现在，该公司希望整个夏季气温保持稳定，然后在九月天气凉爽，以最大限度地提高产量。

橄榄油在工厂生产出来后，会被包装在更大的桶或 SpaceKraft 纸板箱中，类似于 袋装容器，取决于数量。这些物品储存在办公室后面的冷藏大楼内。

“我们喜欢这些内衬，因为它们是真空密封的，可以随油一起沉下去，不会让大量氧气进入，这一点非常好，”威肯斯海默说道。

另一个优点是，由于它们是方形的并且相对较轻，因此可以轻松地运送给客户。

Rio Bravo Ranch 的橄榄油主要在网上销售，在贝克斯菲尔德的一些当地农贸市场和手工食品店销售。该公司还为当地一家餐馆和旧金山一家食品店的自有品牌提供橄榄油。

Rio Bravo Ranch 生产 Picual 和 Coratina 单品种及混合品种。 （照片：里奥布拉沃牧场）

威肯斯海默 (Wickensheimer) 密切关注加州特级初榨橄榄油 橄榄油价格表示，这一市场领域基本未受到西班牙和欧洲其他国家原产地历史高价的影响。

“即使欧洲的价格较高，它仍然比加州橄榄油便宜，”她说。

威肯斯海默将加州的价格上涨归因于生产成本增加。 “我们看到农业成本正在快速上涨，”她说。 “现在就是这样。这很不幸，但我们必须稍微提高价格来弥补这些上涨。”

尽管必须提高价格，但威肯斯海默并未看到需求受到太大影响。

“我认为我们开始看到更多的顾客优先考虑他们的健康并关注他们消费的产品，”她说。 “因此，即使我们必须稍微提高价格以跟上更高的成本，我们也没有看到销售额下降。”

到目前为止，该公司预计 2024/25 作物年度将再次获得好收成，但表示现在判断水果产量还为时过早。 （照片：里奥布拉沃牧场）

“我们发现人们对我们的加仑（3.8 升）选项更感兴趣，根据使用情况，这可能是最经济的选项，”Wickensheimer 补充道。

威肯斯海默多年来看到的另一个消费趋势是 调味橄榄油 作为新消费者进入边境类别的门户。

“当人们开始涉足橄榄油行业时，他们往往会从注入橄榄油开始，逐渐逐渐使用纯特级初榨橄榄油，”她说。

威肯斯海默补充说，并不是每个人都愿意喝一勺特级初榨橄榄油来体验它的味道。

“有些人在尝试用面包做这种菜时会嗤之以鼻，”她说。 “但加入橄榄油确实有帮助，因为如果人们喜欢这种口味，他们就更愿意尝试。”

“这是让他们开始将橄榄油纳入饮食的一种方式，因为很多人没有意识到，无论你用黄油或植物油做什么，你几乎都可以用橄榄油来做，”威肯斯海默总结道。