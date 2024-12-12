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劳动力短缺导致西班牙橄榄收成严重受损

食用橄榄生产商正面临工人短缺的问题，而对日益激烈的外国竞争和可能上调的关税的担忧也加剧了这一问题。
丹尼尔·道森（Daniel Dawson）
2 年 2024 月 15 日 14:- UTC

行业官员表示，由于缺少工人，西班牙用于食用橄榄生产的橄榄中有15％仍未收获，而食用橄榄生产季即将结束。

这些未采摘的橄榄大部分产于安达卢西亚的塞维利亚省，主要属于曼萨尼拉（Manzanilla）和戈达尔（Gordal）两种品种。

由于机械化程度较高，霍吉布兰卡食用橄榄大部分已得到收获，但估计有 5% 的橄榄因缺少工人而未被采摘。

另见：西班牙官员对收获持乐观态度，因价格保持高位

劳动力是农业部门面临的主要挑战，特别是对于食用橄榄而言，”Cooperativas Agro-alimentarias 食用橄榄总裁加布里埃尔·卡贝洛 (Gabriel Cabello) 告诉当地广播电台安达卢西亚首都 (Andalucía Capital)。

其他大型合作社官员证实 Olive Oil Times 随着许多西班牙年轻人离开农村前往较大的城市，寻找足够的收割工人变得越来越困难。

来自北非的经济移民逐渐填补了这一空缺，但官员们表示，他们通常在收获后离开去寻找不同的就业机会。

这样产生的年度营业额就增加了食用橄榄生产商的经济负担，因为他们无法从经验丰富的劳动力提高的效率中获益，而且必须花时间指导新工人。

虽然加州越来越多的研究表明 机械效率 食用橄榄收割机、Manzanilla 和 Gordal 品种无法有效机械化，否则会损坏果实并损害品质。

尽管长期面临劳动力短缺的挑战，西班牙生产商今年仍收获了 480,000 公吨食用橄榄，其中 96％ 来自安达卢西亚。

活动结果令人满意，”卡贝洛说， 比收获开始时的预测要好得多。”

他补充说，食用橄榄产量可能达到 550,000 万吨，超过 预测492,250吨 2023 月份产量达到 408,790 吨，远远超过 - 年的总量 - 吨。

西班牙是继埃及和土耳其之后的世界第三大食用橄榄生产国，全国共有 197,335 公顷橄榄树用于生产食用橄榄，占全国橄榄树总面积的 77,650%，另有 - 公顷种植了兼用品种。

卡贝洛承认，这两个国家在全球食用橄榄市场上的竞争力日益增强，产量迅速增加，采摘成本也比西班牙低。

虽然伊比利亚半岛的充沛降雨使食用橄榄产量回升，但 Cooperativas Agroalimentarias 指出 额外关税威胁 美国当选总统唐纳德·J·特朗普即将上任的政府采取的措施是该行业面临的另一个阻力。

据食用橄榄出口商协会 (Asemesa) 秘书长 Antonio de Mora 称，35% 征收关税 2017 年特朗普政府对西班牙黑橄榄的制裁已造成 260 亿欧元的损失。

德莫拉补充说，关税永久性地改变了市场格局，西班牙生产商失去了 70% 的美国市场份额，而埃及、土耳其和摩洛哥的出口商则填补了这一空白。

特朗普将于 1 月底上任，他已经宣布了对加拿大、中国和墨西哥征收关税的计划。在竞选期间，他说他 计划征收关税 所有进口商品将征收10%至20%的关税。

卡贝洛斯警告称，西班牙绿橄榄出口也可能成为特朗普第二届政府的打击目标。

我们已经习惯了关税，”他说。 所有迹象都表明唐纳德·特朗普将继续在美国推行保护主义政策。”

让我们记住，绿色食用橄榄和橄榄油 面临关税 源于空客和波音之间的冲突，”卡贝洛斯补充道。 这些 暂停征收关税 五年了，但随着特朗普的到来，我们不知道会发生什么。”

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