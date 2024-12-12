劳动力短缺导致西班牙橄榄收成严重受损

行业官员表示，由于缺少工人，西班牙用于食用橄榄生产的橄榄中有15％仍未收获，而食用橄榄生产季即将结束。

这些未采摘的橄榄大部分产于安达卢西亚的塞维利亚省，主要属于曼萨尼拉（Manzanilla）和戈达尔（Gordal）两种品种。

由于机械化程度较高，霍吉布兰卡食用橄榄大部分已得到收获，但估计有 5% 的橄榄因缺少工人而未被采摘。

“劳动力是农业部门面临的主要挑战，特别是对于食用橄榄而言，”Cooperativas Agro-alimentarias 食用橄榄总裁加布里埃尔·卡贝洛 (Gabriel Cabello) 告诉当地广播电台安达卢西亚首都 (Andalucía Capital)。

其他大型合作社官员证实 Olive Oil Times 随着许多西班牙年轻人离开农村前往较大的城市，寻找足够的收割工人变得越来越困难。

来自北非的经济移民逐渐填补了这一空缺，但官员们表示，他们通常在收获后离开去寻找不同的就业机会。

这样产生的年度营业额就增加了食用橄榄生产商的经济负担，因为他们无法从经验丰富的劳动力提高的效率中获益，而且必须花时间指导新工人。

虽然加州越来越多的研究表明 机械效率 食用橄榄收割机、Manzanilla 和 Gordal 品种无法有效机械化，否则会损坏果实并损害品质。

尽管长期面临劳动力短缺的挑战，西班牙生产商今年仍收获了 480,000 公吨食用橄榄，其中 96％ 来自安达卢西亚。

“活动结果令人满意，”卡贝洛说， “比收获开始时的预测要好得多。”

他补充说，食用橄榄产量可能达到 550,000 万吨，超过 预测492,250吨 2023 月份产量达到 408,790 吨，远远超过 - 年的总量 - 吨。

西班牙是继埃及和土耳其之后的世界第三大食用橄榄生产国，全国共有 197,335 公顷橄榄树用于生产食用橄榄，占全国橄榄树总面积的 77,650%，另有 - 公顷种植了兼用品种。

卡贝洛承认，这两个国家在全球食用橄榄市场上的竞争力日益增强，产量迅速增加，采摘成本也比西班牙低。

虽然伊比利亚半岛的充沛降雨使食用橄榄产量回升，但 Cooperativas Agroalimentarias 指出 额外关税威胁 美国当选总统唐纳德·J·特朗普即将上任的政府采取的措施是该行业面临的另一个阻力。

据食用橄榄出口商协会 (Asemesa) 秘书长 Antonio de Mora 称，35% 征收关税 2017 年特朗普政府对西班牙黑橄榄的制裁已造成 260 亿欧元的损失。

德莫拉补充说，关税永久性地改变了市场格局，西班牙生产商失去了 70% 的美国市场份额，而埃及、土耳其和摩洛哥的出口商则填补了这一空白。

特朗普将于 1 月底上任，他已经宣布了对加拿大、中国和墨西哥征收关税的计划。在竞选期间，他说他 计划征收关税 所有进口商品将征收10%至20%的关税。

卡贝洛斯警告称，西班牙绿橄榄出口也可能成为特朗普第二届政府的打击目标。

“我们已经习惯了关税，”他说。 “所有迹象都表明唐纳德·特朗普将继续在美国推行保护主义政策。”

“让我们记住，绿色食用橄榄和橄榄油 面临关税 源于空客和波音之间的冲突，”卡贝洛斯补充道。 “这些 暂停征收关税 五年了，但随着特朗普的到来，我们不知道会发生什么。”