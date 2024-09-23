阿根廷收成不佳，生产成本上升

在创下历史新高的收成之后 超出预期 2023年，阿根廷的橄榄油产量在2024年大幅下降。

地中海盆地以外世界最大的橄榄油生产国在 40,000 年生产了 2023 公吨橄榄油，连续三年获得丰收。

虽然官方数据尚未公布，但拉里奥哈的 Valle de la Puerta 总裁、阿根廷橄榄联合会董事会成员朱利安·克卢塞拉斯 (Julián Clusellas) 估计，2024 年的收成将达到 30 年收成的 2023％，约 12,000 吨。

“与 2023 年相比，产量有所下降，”Guillermo Kemp 证实。 商业总监 来自圣胡安的 Solfrut 公司，同时也是 AOF 董事会成员。 “我们还没有所有省份的官方数据，但这个数字可能是一个很好的近似值。”

“在索尔弗鲁特，我们今年的产量比去年低，这与全国各地的情况一致，”他补充道。 “我们正在努力耕耘我们的农场，争取到 2025 年实现显著的产量水平。”

克卢塞拉斯表示，今年的产量创下历史新高后，产量下降是意料之中的事，因为该国许多橄榄园都进入了 “橄榄树自然轮作周期中的“小年”。

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

弗兰基·哥比阿根廷橄榄集团是阿根廷最大的橄榄生产商，总部位于拉里奥哈，其联合创始人兼首席执行官告诉 两臂交叉在台面上播客节目称，今年的石油产量明显下降。

““这里的平均比例大约是 16% 或 17%。”他说道。 ““今年开始收割的时候，产量没有超过11%或者-%，全国的油产量都很低。”

与此同时，Sierra Pura 总裁维罗妮卡·奥尔特加 (Veronica Ortega) 证实阿根廷中部科尔多瓦省的咖啡产量有所下降，但强调咖啡质量仍然很高。

““虽然产量中等，但 2024 年的收成在水果质量方面非常令人满意，”她说。 “今年，由于缺少雨水，我们面临湿度低的问题，这给灌溉管理带来了挑战，特别是因为我们依赖山的天然坡度。”

尽管如此，阿根廷的橄榄油产量仍处于 上升趋势 随着生产商用 Arbequina、Arbosana、Koroneiki 和 Hojiblanca 超高密度果园取代中高密度果园。其他的还有 种植新的橄榄树 以不同的规模。

虽然许多生产商的橄榄油产量下降，但投入成本却大幅增加。在 2023 年 - 月当选总统后，哈维尔·米莱 采取了行动 减少政府开支 降低通货膨胀.

他首先做出的决定之一就是取消电力和燃料补贴，这给该国许多依赖灌溉的种植者带来了深远的影响。 “电力成本从每公顷 300 美元（270 欧元）上涨到平均每公顷 800 至 900 美元（715 至 805 欧元），”克拉塞拉斯说。

2024 年，总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 领导的政府取消了电力和燃料补贴，导致采矿成本上升。（图片：Solfrut）

电价上涨也增加了橄榄加工厂的运营成本，其中最大的橄榄加工厂在收获季节每天 24 小时运转。

为了解决电力成本上涨的担忧，Valle de la Puerta 计划建造一个两兆瓦的太阳能园区，为其整个农业和加工业务提供电力。

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米勒政府的削减成本措施还包括取消数百项价格管制，大幅提高了几乎所有消费品的成本。

因此，消费现在仅限于中上阶层和上层阶级， 特级初榨橄榄油 超市货架上的售价达到8欧元或9欧元。

“没有出现明显的消耗，”克拉塞拉斯说道。 “它不是阿根廷人日常购物篮里的产品。”

Gobbee估计，阿根廷的人均消费量在200至300克之间。

由于国内消费量较低，阿根廷的大部分橄榄油（约90％为特级初榨橄榄油）出口到巴西、欧洲和美国。

2024 年，阿根廷中部特拉斯拉西拉山谷的收成因降雨不足而受到影响。（图片：Sierra Pura）

由于连续几年 歉收 在地中海，历史上 橄榄油价格高目前，阿根廷生产商的收入有所增加，并且能够应对更高的生产成本。

““价格一直保持在去年的水平并且目前仍保持高位，这无疑对阿根廷生产商来说是一个机会，”肯普说。

“我们利用了前两年的价格优势，而且我们还会继续利用这些优势，因为价格仍然很高，”克拉塞拉斯补充道。 “但一旦价格恢复正常（预计明年），情况就会变得复杂。”

克鲁塞拉斯预计短期和中期阿根廷各地的橄榄油生产商都将面临巨大挑战，但他相信其他改革将从长远来看为生产商提供帮助。

他指出，劳动力改革将使生产者在雇佣临时工进行收获时有更大的灵活性，放宽进口限制是两项将逐渐降低成本的措施。

奥尔特加补充说，米莱政府努力取消货币管制并降低通胀率（211 年通胀率达到 2023% 的峰值），这将改善橄榄种植者的经济前景。

““我们逐步开放生产所需关键投入品的进口，加上通货膨胀的降低和美元的贬值，带来了更大的稳定性，使我们能够更好地规划生产，这对我们的行业有利，”她说道。

随着新的高密度橄榄油种植，阿根廷的橄榄油产量预计将增加。 （照片：Solfrut）

展望 2025 年，生产商的预期不一。一些人预计产量将反弹，但低于 2023 年的创纪录产量。

戈比表示，冬季（南半球的 6 月至 8 月）和早春的严寒和霜冻可能会对一些果园产生负面影响，同时补充水源。

“我们将不得不拭目以待，看看这对下一季的收成会产生什么影响，”他说。 “同样重要的是要记住，这个（冬季天气）也带来了水，我们希望 2025 年再次获得好收成。”

克鲁塞拉斯说，下一次收获的真正迹象将在九月底到来，那时树木开始开花。不过，他认为寒冷的天气和霜冻已经损坏了一些果园。

““明年的收成不会很好，因为春天非常冷，而且霜冻很严重，”他说道。 “我们预计今年的收成将达到非常好的 80%。”