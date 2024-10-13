低成本橄榄害虫防治解决方案正在开发中

西班牙成立了一个新的财团，致力于开发一种自动化、易于使用、可靠且低成本的系统，用于检测和识别橄榄园中的害虫。

在地区、国家和欧洲政府的支持下，oliVAr 运营小组旨在将现有硬件与人工智能视觉和数据建模方面的最新进展相结合来创建该系统。

该联盟由安达卢西亚洛约拉大学、Ayesa 基金会、塞维利亚 Opracol 和安达卢西亚农业食品合作社组成，年营业额超过 11 亿欧元。

该联盟旨在开发一个综合平台，通过遍布橄榄园的远程节点网络定位害虫的存在、运动和数量，包括温度、湿度、红外和可见光谱传感器，所有这些都通过无线连接。

该系统将检测四种最为严重的橄榄害虫： 橄榄果蝇、橄榄蛾、橄榄木虱和茉莉蛾。

““橄榄树及其产品的健康是目前农业生产领域的基本要素；影响它们的害虫和疾病会造成严重的生产损失，从而降低橄榄行业的竞争力，”该联盟在一份新闻声明中表示。

害虫活动和威胁数据将存储在平台数据库中。这些信息将通过图形用户界面（包括移动界面）实时提供，并作为软件内分析功能的基础。

这些功能包括为每种目标昆虫创建飞行曲线以及控制点所在的经济阈值。

经济阈值表示决定和实施预防措施的适当时机，以避免作物价值的降低超过防治处理的成本，从而转化为经济损失：经济损害水平。

经济阈值和伤害水平是综合害虫管理 (IPM) 计划的核心，oliVAr 系统就是以此为基础建立的。

IPM 是在第二次世界大战后的几十年间为应对农药使用量不断增加而开发出来的，农药耐药性日益增强，以及越来越多的证据和意识表明农药大量使用对人类健康和环境产生了负面影响，导致了害虫防治危机。

该联盟指出，尽管该系统的设计初衷是为了对抗目前突出的害虫，如橄榄蛾和橄榄果蝇，但该技术未来可以扩展到监测其他生物，尤其是 侵入性 或外来物种。

由于气候变化和现代农业与贸易的全球化性质，这种情况越来越有可能出现。例如， 棕色大理石纹臭虫 这种真菌十多年来给北美各种农作物造成了严重的经济损失，目前已被发现出现在意大利和希腊的橄榄园中。

oliVAr 项目由欧洲农业农村发展基金（EAFRD）资助，并由安达卢西亚地区政府农业、渔业、水利和农村发展部共同资助，是旨在通过技术解决方案创新提高欧洲农业粮食生产可持续性和可行性的几个项目之一。