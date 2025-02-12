见见在乌拉圭种植传统意大利橄榄的热那亚夫妇

玛丽亚·维托利亚·萨卡雷洛 (Maria Vittoria Saccarello) 和多梅尼科·布鲁佐内 (Domenico Bruzzone) 游历世界各地并致力于人道主义援助和发展项目四十多年后，他们希望在退休后开展一项新的项目。

他们没有从西非的最后一个岗位（途经维也纳、中美洲、西非、玻利维亚和巴基斯坦）返回家乡热那亚，而是开始在拉丁美洲寻找定居之地，并制定了行动计划。

“我们在欧洲以外的第一个任务是在墨西哥与危地马拉的边境，”布鲁佐内说。 “拉丁美洲给我们留下了深刻的印象。”

与此同时，这对夫妇对橄榄种植的热情部分源于他们在意大利北部的成长经历以及与意大利政府合作在埃及、黎巴嫩和巴基斯坦种植橄榄树的经历。

2014 年，多梅尼科·布鲁佐内 (Domenico Bruzzone)（右三）和萨卡雷洛 (Saccarello)（左二）在巴基斯坦巴里查克瓦尔实验站种植橄榄树。（图片：Pique Roto）

最终，这对夫妇确定乌拉圭是他们新项目的合适地点，理由是乌拉圭的经济美元化、政治稳定、语言、与意大利的文化相似性以及适合种植橄榄的风土。

“我们对公司实现经济自给自足和投资盈利所需的规模进行了一些研究，”萨卡雷洛说。

最终，这对夫妇于40年在乌拉圭首都蒙得维的亚东北100公里处的佛罗里达中部省购买了一块2012公顷的土地。他们于2014年种下了第一批橄榄树，并于2019年首次生产橄榄油。

Pique Roto 于 30 年开始种植 2012 公顷橄榄树。（图片：Pique Roto）

虽然 Arbequina、Picual 和 Coratina 是乌拉圭的主要品种，但 Saccarello 和 Bruzzone 选择从知名的意大利苗圃进口传统的意大利品种，包括 Taggiasca、Frantoio、Leccino 和 Pendolino。

“当我们第一次种植时，乌拉圭没有人知道 Taggiasca、Frantoio、Leccino 和 Pendolino，”Saccarello 说。 “因此农学家要求我们种植 Arbequina，以便将其产量与意大利品种进行比较。”

在经历了几次挫折之后，包括一半的 Arbequina 树在第一年就因根系未能扎根而死亡，一场龙卷风刮倒了树林中大约 500 棵树，品牌名称 Pique Roto（意为断棍）的灵感来源，这对夫妇发现意大利品种在乌拉圭生长得很好，尤其是 Taggiasca 和 Pendolino。

萨卡雷洛在采摘前检查果园，采摘通常在 3 月下旬开始，6 月中旬结束。（照片：Pique Roto）

“意大利北部的品种比西班牙品种（Arbequina 和 Picual）更受欢迎，因为（佛罗里达）气候更潮湿，甚至更冷，”布鲁佐内说。

将传统品种与意大利进口品种相结合也带来了交错收获。

““采收季从三月底或四月初的阿尔贝基纳（Arbequina）开始，然后到莱奇诺（Leccino），这取决于橄榄的成熟速度，接下来是弗兰托约（Frantoio），六月中旬结束于塔贾斯卡（Taggiasca），”布鲁佐内说道。 “这样就可以对收成进行规划，并且在没有过多降雨的情况下进行协调。”

Saccarello 补充说，其他生产商通常会提早收割所有作物，以避开冬季的潮湿天气，并增加橄榄的生长潜力 炭疽病，从而导致油品出现缺陷。

尽管 Bruzzone 和 Saccarello 的树中有五分之一都是 Arbequina，但他们主要专注于意大利品种，最初销售的是 Arbequina 特级初榨橄榄油 散装。 “通过出售阿尔贝吉纳葡萄，我们通常可以为整个收成提供资金，”布鲁佐内说。

这对夫妇生产两种特级初榨橄榄油：Tosca（托斯卡纳田间混合了 Frantoio、Leccino 和 Pendolino 的橄榄油）和 Taggiasca 单一品种。

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““我们不会用磨坊来酿造 Tosca。一年后，Tosca 可能会有更多的 Frantoio，使其更加果味浓郁、更加青翠、更加辛辣和苦涩，”Saccarello 说道。 “另一年，它可能会有更多的莱奇诺，带来一种有趣的甜味。托斯卡是这片土地给我们的产物。”

另一方面，Taggiasca 单一品种是一种独特的晚季橄榄油，在乌拉圭举办的 2024 年马里奥索利纳斯奖中获得四个一等奖之一。

Saccarello 和她的农学家（左）与国际橄榄理事会和乌拉圭橄榄协会 (Asolur) 代表团一起视察橄榄园。（照片：Pique Roto）

“显然，这给了我们很大的激励，”布鲁佐内说道。 “这是对我十年辛勤工作的认可。”

他补充说，在 2024 年收成多云多雨之后，获得这个奖项尤其令人欣慰，因为收成多雨，使得在果园里采摘橄榄和其他口味的水果变得非常紧张。

“雨量很大；几乎没有停过，”布鲁佐内说道。 “我们还担心油的质量，因为橄榄在采摘前接受的阳光照射太少。”

萨卡雷洛说，在橄榄厂，她必须根据橄榄中的水量来调节滗水器的刻度、搅拌速度和每天的时间，以防止橄榄糊变成水状乳液。

尽管面临这些挑战，皮克罗托仍然收获了 193 公吨橄榄，明显高于 53 年乌拉圭历史性干旱期间收获的 2023 吨。

总体而言，私营部门的初步收获数据显示，乌拉圭在 614 年生产了 2024 吨橄榄油，其中 Pique Roto 是少数几家与 2023 年相比产量增加的公司之一。

虽然降雨是该公司在 2024 年面临的主要挑战，但找到足够的工人进行手工收割和在工厂工作始终是一项挑战。

尽管面临劳动力方面的挑战，萨卡雷洛表示，她更喜欢手工采摘而不是机械采摘，因为这样她能够控制运送到磨坊的水果数量。

Saccarello 每天研磨不到五吨橄榄，以确保橄榄的高品质。（图片：Pique Roto）

该公司拥有每小时可处理500公斤的Mori-Tem设备。

“我们的目标是每天研磨不超过五吨的橄榄，因为这个数量使我们能够最大程度地控制质量，”她说。

展望未来 2025年收获布鲁佐内和萨卡雷洛预计今年的橄榄收成将会相当不错，产量将在 150 吨到 170 吨之间。

“有些植物结满了果实，而有些植物什么都没有，”萨卡雷洛说。 “无论如何，我们将拭目以待橄榄的继续生长情况。”

Bruzzone 和 Saccarello 表示，公司计划在推出最新的双品种葡萄酒 Sur（Arbequina 和 Coratina 的混合酒）之后，再推出 Pendolino 单一品种葡萄酒品牌，其中 Coratina 在乌拉圭很常见。

虽然大多数乌拉圭橄榄树都位于海岸附近，但佛罗里达内陆气候更适合种植更适应寒冷的意大利北部品种。（照片：Pique Roto）

“我们想尝试一下 Pendolino 单变量机器，这在意大利也比较罕见，”Saccarello 说道。

““Pendolino 是一种非常有趣的树，我们的农学家确信应该扩大其种植范围，”Bruzzone 补充道。 “这是一种非常强效的油，这种植物非常威严。”

根据油的产出情况和市场反应，这对夫妇将决定是否保留大量油或将其与 Tosca 混合到罐中。

虽然橄榄油生产是他们的热情所在，但萨卡雷洛表示，公司成功的关键在于向市场推出一系列产品，进一步开发那些更具吸引力的产品，并加倍投入那些有吸引力的产品。

Pique Roto 的创始人认为，生产商必须在市场上提供一系列橄榄产品。（图片：Pique Roto）

““这对种植园来说是一个非常重要的经济补充，”布鲁佐内说。

除了橄榄油，这对夫妇还用盐水制作食用橄榄，并采用传统的九个月处理方法。乌拉圭的大多数食用橄榄都是从阿根廷进口的，并用碱液处理，因此风味截然不同。

““橄榄的几乎所有营养成分、感官特性和益生菌都几乎全部丢失了（在碱液中处理时），”布鲁佐内说。

萨卡雷洛喜欢在空闲时间做饭，她表示，公司还出售一系列在她在橄榄树下的实验室里制作的橄榄酱。

“当我们第一次开始种植食用橄榄时，我注意到市场上没有橄榄酱，”她说道。 “所以我开始制作一系列产品，叫做 “以传统食谱为基础的地区激情 地中海饮食 来自意大利的不同地区。”

“我们目前正在研发两款产品，然后将它们推向市场，”她说。 “有时，它们不会立即流行起来，但大多数时候，它们确实有效。”

Pique Roto 正在努力进入乌拉圭橄榄产业的另一个方面是 油旅游.

布鲁佐内认为，解释特级初榨橄榄油非凡品质的最佳地点就是在树林里。（图片：Pique Roto）

Bruzzone 表示，橄榄油旅游为生产商提供了一个绝佳的机会，让他们向消费者介绍特级初榨橄榄油 对健康的益处 和 可持续性 同时培养支付意愿。

“没有比参观种植园更好的方式来向消费者解释橄榄油的优点了，在那里他们可以了解这种树是什么，它如何生长，如何照料以及需要做多少工作，”他说。

由于 Pique Roto 将精力集中在国内市场（尽管该公司之前曾批量出口过 Arbequina），Saccarello 强调有必要将乌拉圭人带到橄榄园，并解释当地生产与从大型西班牙、意大利和阿根廷生产商及瓶装商进口之间的区别。

“你必须向消费者展示橄榄树并说， “看看那棵树，它就是你上周买的三升袋中盒橄榄的原料，”她说道，并指出，与一升油相比，想象十公斤橄榄是什么样子更加困难。 “这有助于他们理解，”她说。