Monte do Camelo 凭借可持续种植的本土品种赢得巨大胜利

连续第三年， 骆驼山 已在国际舞台上得到认可。这位葡萄牙制片人在 2024 年电影节上荣获银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition 其 Tratturo de Fronteira 品牌是一款中等强度的 Galega。

这个占地 10 公顷的农场坐落在葡萄牙主要橄榄油产区之一阿连特茹上游的弗龙泰拉 (Fronteira)。

有时，引用可持续性并没有真正的价值。就我们而言，增加生物多样性是我们工作的一个相关部分。我们的目标是保护土壤，同时帮助环境繁荣。 - Ana Cardoso，Monte do Camelo 共同所有人

Ana Cardoso 和 Paolo Morosi 于 2017 年开始种植橄榄。他们最初将精力集中在当地的 Galega 品种上，后来又合并了 Cobrançosa 品种，以实现生产多样化和丰富。

莫罗西说，山羊豆树会产出少量的小橄榄。 “这些树坚强、健康、有弹性。”他补充道。

得知获奖消息后，这对夫妇表示对获得的认可感到满意，并表示在明年继续进步的动力。

“当然，我们对这次会议的结果非常满意 NYIOOC，”卡多佐说。 “去年，我们 荣获金奖 我们的 Cobrançosa 单品种品种首次亮相。我们希望今年也能赢得金牌。”

“优质 Galega 橄榄油的一个不寻常的方面是它的挥发性香气，这种香气往往会迅速变化，因此在鼻子上，绿色的果香可能会很快变成几乎成熟的香气，同时在口中保留独特的绿色果香风味， “她补充道。

当 Cardoso 和 Morosi 于 2014 年首次收购该农场时，农场内散布着约 1,000 棵 Galega 橄榄树。

卡多佐和莫罗西种植了原产于葡萄牙的加莱加（Galega）和科布兰索萨（Cobrançosa）。 （照片：卡梅洛山）

“它们随机散布在农田中，相距十米，”卡多佐说。 “它很美丽，尽管收获可能比其他地方需要更多的努力。”

2018 年，这对夫妇扩大了经营范围，在种植密集的果园中增加了 2.5 公顷的 Cobrançosa 橄榄。

“这些是我们唯一灌溉的橄榄树，”卡多佐说。 “它们是幼树。一旦它们长大一点，我们就会停止灌溉。”

这种方法反映了种植者对可持续农业实践的承诺和对未来自给自足的预期。

四年前，在里斯本大学的学习和其他专注于加工技术和程序的教育追求的推动下，卡多佐和莫罗西建造了一家工厂。

2020 年，卡多佐和莫罗西建造了一座工厂来控制生产过程。 （照片：卡梅洛山）

“我们必须这样做，因为我们不想让我们的橄榄与其他生产商的橄榄混合，这种情况以前发生过，”卡多佐说。 “我们采用了促进再生农业的有机方法，该地区其他生产者在树林中采用的方法并不多。”

卡米洛山 特级初榨橄榄油 将于明年正式获得有机认证，完成转向有机农业的法律要求。

“有时，引用可持续性并没有真正的价值。就我们而言，增加生物多样性是我们工作的一个相关部分，”卡多佐说。 “我们的目标是保护土壤，同时帮助环境繁荣发展。”

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该农场停止了传统的耕作方式。相反，这对夫妇开始种植豆科植物，以肥沃土壤并防止侵蚀，这是阿连特茹干旱地区的常见做法。

此外，农场还利用遍布果园的修剪残留物和橄榄碾磨副产品的堆肥来给土壤施肥。

Monte do Camelo 也是酒店周围充满活力的生态系统的守护者。

“在我们地产的外部区域，我们保留了丰富多样的本土植物、灌木和树木，它们界定了我们农田的边界，也是动物和昆虫的重要栖息地，”卡多佐说。

此外，这对夫妇还采取了支持当地野生动物的措施，包括在该地区经常长期干旱的时期提供可供动物使用的储水箱，并创造安静的环境 鸟类筑巢区 和蜜蜂。

雇用足够的收割工人是卡梅洛山面临的挑战之一。 （照片：卡梅洛山）

“果园里的鸟类很珍贵，因为在白天它们可以有效地阻止病毒的传播 橄榄果蝇，”卡多佐说。 “我们还为当地的蝙蝠提供住所，这些蝙蝠在晚上会遇到橄榄蛾 他们饮食的一部分设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

最近的产季对于葡萄牙生产商来说尤其硕果累累。 “尽管冬季相当干燥，随后又发生干旱，2023/24 产季的粮食丰收，这可能引发了更高水平的降雨。 多酚，”卡多佐说。

“虽然上一季对我们以及该国和其他地方的许多其他人来说确实很糟糕，但这一季的情况要好得多，”她补充道。 “原因之一是我们为树木提供的有机处理，无论是钾、钙还是硼。这些都是为了加固植物。”

由于Monte do Camelo渴望打入北美市场，它面临着持续的挑战，例如劳动力短缺和监管障碍，但它仍然专注于生产高品质橄榄油。

在颁奖典礼上获奖 World Olive Oil Competition 帮助 Monte do Camelo 开拓新市场。 （照片：卡梅洛山）

“收获是手工进行的，只有收割机的帮助，你必须在树下布置橄榄网并移动它们，”卡多佐说。 “我想说，缺乏季节性劳动力是该地区高质量橄榄油生产的首要问题。”

随着阿连特茹高密度和超高密度橄榄农场数量的增加，这对夫妇在一份声明中承认 2023 年 - 月面试 这使得小规模生产商更难竞争。

“中小型生产者除了必须应对干旱和其他挑战外，还发现自己被迫应对不断增加的超集约树林，无论是环境上还是经济上，”卡多佐和莫罗西说。

尽管面临这些挑战，该农场仍取得了成功 NYIOOC 进一步增强了其声誉，吸引了新客户并确认了其作为世界顶级橄榄油生产商之一的地位。

“在纽约获胜是一种确认，”莫罗西总结道。 “我们的客户在决定是否继续购买我们的橄榄油时会考虑这些奖项。”