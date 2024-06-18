由于持续干旱和开花期高温，摩洛哥面临橄榄油产量大幅下降的问题。

根据国际橄榄理事会的初步估计，摩洛哥在 90,000/2024 作物年度将生产 25 公吨橄榄油，远低于五年平均产量 141,600 吨。

“摩洛哥正面临持续六年的严重干旱，”一位不愿透露姓名的当地农民告诉 Olive Oil Times. “长期干旱给我们的农业部门带来了巨大挑战，影响了农作物产量和水资源供应。”

摩洛哥跨行业橄榄联合会主席 Rachid Benali 表示， “各种气候波动”是造成该国持续生产问题的原因。 ““问题不仅限于干旱，”他告诉新闻社 Bladi酒店.

该国其他生产商证实，高温也导致橄榄产量比往年下降。

“与上一年相比，单棵橄榄树的产量减少了约一半，影响了从这些低产量中提取的油量，”摩洛哥中部一家磨坊的老板穆斯塔法·贾布里说。 告诉贝尔普雷斯.

产量急剧下降导致当地价格飙升，摩洛哥政府已通过暂停进口关税来解决这个问题 特级初榨橄榄油 并通过特定许可证引入出口管制。

农业部预测，烟草价格可能从收获初期的每升 150 至 14 迪拉姆（90 至 100 欧元）上涨至每升 8.60 迪拉姆（9.55 欧元）。 时间 劳埃德银行的分析显示，摩洛哥的平均月薪为1,793迪拉姆（171欧元）。

当地消费者保护组织也担心 橄榄油价格 必将引发更多猜测。

“摩洛哥消费者权益联合会主席布阿扎·凯拉蒂对 Hespress 表示：“中间商在收获前后进行干预，旨在垄断市场，这加剧了价格的上涨。”

与此同时，摩洛哥消费者权益保护协会主席 Ali Chtour 担心价格上涨会导致 橄榄油欺诈.

他呼吁政府加强对橄榄油进口的管制。 “气候危机绝不能成为损害公民利益的投机行为的借口，”他告诉 Agrimaroc。

据国际奥委会称，摩洛哥过去五年平均每年消费148,000吨橄榄油，预计140,000/2024年消费量将达到25吨。

因此，该部宣布计划在 30,000 年和 2024 年允许进口 2025 吨初榨和特级初榨橄榄油，以帮助稳定价格，预计进口来源国为巴西、意大利、西班牙、突尼斯和土耳其。

与此同时，橄榄农担心产量低可能会导致消费者转向 橄榄油替代品 如果出现严重短缺，他们可能会担心。因此，他们对增加进口的公告表示欢迎，但对这一决定未能更早做出表示遗憾。

““水利部正在不懈努力地寻找解决方案，实施节水技术，并支持我们的农民。但这是一场艰苦的战斗，”当地农民补充道。 “当我们努力应对这些前所未有的情况并努力确保粮食安全和可持续农业实践时，全国各地的压力都是显而易见的。”