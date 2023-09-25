尽管面临阻力，摩洛哥的橄榄收成预计将反弹

就在 2023/24 作物年度开始前几个月，高温、持续干旱和历史性地震困扰着摩洛哥的橄榄园。

我们预计产量将高于去年，这是灾难性的。 - 拉希德·贝纳利 (Rachid Benali)，摩洛哥跨专业橄榄联盟主席

尽管该行业面临重大阻力，但官员们仍然乐观地认为，今年的收成仍将提高去年的产量 107,000 吨，远低于去年 200,000/2021 年生产 22 吨 比五年平均水平低 8%。

“我们预计产量将高于去年，这是灾难性的。”摩洛哥跨专业橄榄联合会主席拉希德·贝纳利 (Rachid Benali) 告诉当地媒体。

不过，他补充说，最终产量很大程度上取决于未来两个月的降雨量。

据摩洛哥农业部称，该国2022/23水文年的降雨量比上一年增加了22%，但总降水量仍比正常水平低32%。

最近，该国北部地区出现降雨，包括几个著名的橄榄种植区，预计未来几周会有更多降雨。

贝纳利表示，虽然降雨将有助于该国 750,000 万公顷雨养林中的石油积累，但在 - 月份的花期造成了严重损害。

60% 至 70% 的橄榄树遭受了春季灼热气温的影响。 “由于这种普遍存在的气候现象，橄榄花被烧毁了，”他说。

异常的温泉过后是炎热的夏季和被称为“切尔吉”的大风，这对该国的一些橄榄树造成了进一步的损害。

这种现象在 El Kelâa des Sraghna 中部地区尤为严重，一些地区 当地官员估计 由于风力和风力造成的广泛破坏，产量可能比去年下降 80%。

在塔扎 (Taza)、盖尔西夫 (Guercif) 和奥塔埃尔哈吉 (Outat El Haj) 等东部地区，拥有 186,000 公顷橄榄园的橄榄树产量预计将继续上升，尽管 一些农民反映 -月初的冰雹过后，损失惨重。

然而，在摩洛哥东北部的非斯-梅克内斯地区，该地区拥有该国三分之一的橄榄树林，农业官员穆斯塔法·姆哈里告诉当地媒体，灌溉的橄榄树没有受到重大损害。

豪兹山区位于 6.8 月份发生的 3,000 级地震的震中，该地震造成约 - 人死亡，当地农民仍在努力清理瓦砾并确定受损程度。

该地区估计有 124,200 公顷的橄榄园，约占全国总面积的 10%。 根据 当地媒体报道位于高阿特拉斯山脉山麓的高密度树林基本上没有受到伤害。

在山区更远的地方，小规模生产者拥有的传统树林受到更广泛的破坏。

“居住在传统粘土房屋中的山区社区受到的影响最大，”一位生产商告诉当地媒体。 “这些社区实行以水果和橄榄等树木栽培为基础的自给农业，以及藏红花等草药的生产，供自用或在当地市场上少量出售。”

再往南，位于地震震中下方的苏斯-马萨地区，产量预计也会反弹。 虽然该地区避免了最严重的地震，但仍然感受到震动并对基础设施造成损坏。 据报道，橄榄树受到的损害最小。

在经历了长达一年的干旱之后，全国官员强调有必要投资橄榄园。 16.9 月，政府向摩洛哥跨专业橄榄联合会提供 1.54 亿迪拉姆（- 亿欧元）用于投资灌溉。

据官员称，该国 37.5% 的橄榄园得到了灌溉，总面积达 450,000 万公顷。 尽管如此，这些树林仍占总产量的 50% 至 60%。

灌溉该国其他树林将显着增加产量，官员们认为这将 改善摩洛哥的国际贸易平衡 ，下 国内物价持续高位.