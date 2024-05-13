本土品种和百年树木：奥利维安格罗夫斯的制胜秘诀

将传统的橄榄种植与现代社会和环境可持续发展前景相结合，为背后的生产者带来了屡获殊荣的成果 奥利维安·格罗夫斯.

该公司成立于2019年，在希腊南部肥沃的伯罗奔尼撒半岛种植了两种希腊传统品种Manaki和Koroneiki。

我们决定投资选定的传统果园，通过适当的干预，我们使我们的业务在经济、环境和社会上可持续发展。 - 玛丽·萨瓦斯 (Mary Savvas)，奥利维安·格罗夫斯 (Olivian Groves) 总经理

从一开始，生产商就接受了该地区悠久的橄榄种植历史和山区景观提供的独特风土。

虽然崎岖的地形极大地增加了劳动力成本，但该公司相信，这可以通过其独特的感官特性得到补偿。 特级初榨橄榄油 受百年树龄、景观和气候的影响。

“希腊的橄榄树种植历史可以追溯到数千年前，并遵循相同的程序代代相传。”Olivian Groves 总经理 Mary Savvas 说道。

“体力劳动主要是由于树林的山区性质，”她补充道。 “但就质量而言，这是希腊橄榄园的一大优势。大多数都是传统的，拥有成熟的树木，有时已有数百年的历史。它们代表了生产特级初榨橄榄油的绝大多数（超过 80%）树木。”

Olivian Groves 在阿尔戈利达和麦塞尼亚的两个农场种植了约 40,000 棵橄榄树，引入了经过微调的现代种植方法和技术，以提高质量和可持续性。

“展望未来，我们决定投资选定的传统果园，通过适当的干预，我们使我们的业务在经济、环境和社会上实现了可持续发展，”萨瓦斯说。 “通过这种方式，我们可以提供最优质的橄榄油，并从我们的活动中获得其他好处。”

Olivian Groves 在赫敏附近的阿尔戈利达生产赫敏品牌，阿尔戈利达是希腊最古老的定居点之一，其历史可以追溯到公元前四世纪或五世纪。

“萨瓦斯说：“赫敏是一位美丽独特的女人，她是斯巴达国王墨涅拉俄斯和他的妻子特洛伊的海伦的女儿。” “在这片神秘的土地上，我们培育出相对稀有但又具有特色的Manaki品种。”

中等强度的 Manaki 单一品种在 2024 年荣获银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“我们非常自豪能够获得该奖项，”萨瓦斯说。 “这是我们第二次参加，但这是我们第一次展示我们的优质赫敏单一庄园特级初榨橄榄油，它是我们品牌组合的皇冠。”

=该奖项为我们提供了继续追求质量和卓越的道路的力量，为未来设定了更高的标准。”她补充道。

该公司的第二个橄榄农场也种植着 古希腊历史。它位于伯罗奔尼撒半岛的西端，靠近梅塞纳，这是一座巨大而古老的城市，其遗迹与古奥林匹亚的遗迹一样广泛。

在这里，奥利维安格罗夫斯 (Olivian Groves) 的 Koroneiki 树出产经过 Hrysos 保护原产地命名认证的特级初榨橄榄油。

“Hrysos 是一种美味橄榄油，具有温和至中度的辛辣余味，并具有抗氧化和抗炎特性，”Savvas 说。

萨瓦斯认为气候变化是希腊百年橄榄园面临的最重大挑战。 （照片：奥利维安·格罗夫斯）

为了实现可持续生产屡获殊荣的橄榄油的愿景，Olivian Groves 精心地将其业务融入周围环境，确保其造福土地和人民。

“我们支持当地社区，为当地人提供就业机会，防止传统果园被废弃和森林火灾蔓延，并通过负碳足迹来支持环境，”萨瓦斯说。

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该公司全年都会照顾这些树木，因为他们知道维护良好的树林可以减轻对树木的影响。 野火的影响.

“适当修剪的橄榄树可以形成天然的防火屏障，因为它们是能保持湿度的绿叶植物，”她说。 “消防车可以直接从我们在树林中建造的水箱中抽水用于灌溉。”

精准农业技术也得到了部署，使该公司能够显着减少灌溉树木所需的水。

“我们的树林中安装的气象数据收集系统为我们提供了有关蒸散量和降雨量的数据，”萨瓦斯说。 “这使我们能够使用尽可能少的水来灌溉树木。结果，去年抽水量减少了约 80 万升。”

奥利维安·格罗夫斯 (Olivian Groves) 还参与了追踪橄榄害虫的试点计划，例如 橄榄果蝇，通过收集和分析监测陷阱的数据来实施适当的害虫防治措施。

这家伯罗奔尼撒生产商还付出了额外的努力来容纳每年收获橄榄的工人，在公司的树林中建造了一座公寓大楼。

“我们支持员工的需求及其福祉，”萨瓦斯说。 “最近的一个例子是为我们的农业工人建造新的现代化住房，为他们提供令我们感到自豪的生活条件。”

在 2023/24作物年度奥利维安·格罗夫斯（Olivian Groves）应对了困扰全球橄榄油行业的同样挑战，从恶劣的天气到 生产成本上升 以及劳动力的稀缺。

“2023 年是艰难的一年，”Savvas 证实。我们的产量有所减少，但幸运的是，质量没有受到影响。”

她补充说， 缺乏工人 这是希腊从第三国（例如埃及）寻找劳动力的机制的最大问题之一，该机制提供了部分解决方案。

“然而，政府机构的官僚惰性使这一过程变得复杂，并危及橄榄种植，”萨瓦斯说。

尽管生产成本上升也给公司带来了重大挑战，但萨瓦斯指出，奥利维安·格罗夫斯最关心的是 气候变化，这几乎影响了近年来的每一次收成。

“最重要的问题可能是气候变化的巨大影响，”她说。 “过去几年出现了暖冬、干旱和恶劣天气现象，例如 洪水和冰雹设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

“因此，我们看到疾病的爆发，给橄榄树带来了严重的问题，”萨瓦斯补充道。 “不幸的是，生产者可以用来保护作物的补救措施很少且成本高昂。”

“除非所有[橄榄油生产]国家的领导人采取有意义的措施，否则我们橄榄园的未来似乎非常黯淡，”她继续说道。

作为出口导向型橄榄油生产商，奥利维安·格罗夫斯 (Olivian Groves) 依靠质量来抵消前所未有的高产量造成的需求波动。 全球橄榄油价格.

萨瓦斯表示，价格上涨以及与之相关的不确定性使得打入新市场和达成新交易变得更加困难。

“我们克服这些障碍的武器是我们的高质量标准，”她补充道。 “一旦消费者了解了我们的产品，他们就会欣赏我们遵循平衡的定价政策，通过吸收市场价格的剧烈波动来匹配我们品牌的高价值。”

“但最重要的是，他们会发现我们的优质橄榄油带来不同的味觉体验。”Savvas 总结道。