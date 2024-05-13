土耳其生产商的本土品种产量屡获殊荣

土耳其也不例外 橄榄油产量减少 2023/24 作物年度，地中海地区产量下降 创纪录的产量 421,000/2022年度橄榄油产量从23吨减少至180,000吨左右，低于五年平均水平254,600吨。

土耳其橄榄油生产商与其他地中海生产国的同行一样，表达了对橄榄油产量低的痛苦。 Olive Oil Times 调查 去年 2023 月 24/- 年收获季。

这些奖项验证了我们在生产高品质橄榄油方面所做的努力，这些橄榄油展示了土耳其橄榄品种的独特风味和特征。 - Tuba Yilmaz，Gaia Oliva 所有者

“恶劣的天气条件和 2023 月底 [-] 的霜冻对橄榄花及其后续生产造成了很大损害，”生产商 Mustafa Safa Soydan 说。 “对于一些老年农民来说，自 1990 年以来，收成从未如此糟糕。”

该国的一些生产商还报告了新鲜橄榄油的质量问题，这种问题在一些产区时有发生。

在此背景下，土耳其 特级初榨橄榄油 29 年，生产商、种植商和出口商从 17 个行业最令人垂涎​​的奖项中总共赢得了 11 个奖项（52 个金奖和 2024 个银奖） NYIOOC World Olive Oil Competition.

据 Olive Oil Times 世界排名与 56 年相比，他们在今年的竞赛中提交的品牌数量减少了 2023 个，但成功率达到了 56%。

在 29 个获奖的特级初榨橄榄油品牌中，有 - 个是由当地特有的橄榄品种精制而成，包括 Memecik、Ayvalik、Edremit、Trilye、Domat、Gemlik、Hanim Parmagi 和 Kilis。

回归参与者 盖亚奥利瓦 成功适应赛季要求，庆祝两项金奖 NYIOOC 今年，其同名 Memecik 和 Ayvalik 早收单品种品种将其连胜纪录延长至四年。

Gaia Oliva 背后的生产商庆祝了连续第四年在世界本土单一品种大赛上取得成功。 （照片：盖亚·奥利瓦）

“荣获2024年两项金奖 NYIOOC 业主 Tuba Yilmaz 表示：“这对我们来说确实是一种荣誉，也是对我们团队奉献精神和辛勤工作的证明。” “对于我们公司来说，这些奖项证明了我们在生产高品质橄榄油方面所做的努力，这些橄榄油展示了土耳其橄榄品种的独特风味和特征。”

伊尔马兹指出，这个赛季远非简单。高温和意外降雨影响了收成，并扰乱了橄榄树种植的既定模式。

“温度和降水模式的变化导致了不可预测的生长季节，”她说。 “尽管面临这些逆境，我们的团队还是表现出了非凡的韧性和专业知识。通过仔细的计划和努力工作，我们能够适应不断变化的条件并减轻恶劣天气的影响。 “

阿姆的橄榄油来自土耳其穆拉省的另一位重返世界大赛的参赛者再次在比赛中表现出色， 获得金奖 因其来自 Memecik 橄榄的有机 Oro di Milas 品牌。

Oro di Milas 克服了一系列挑战，在 2023/24 作物年度生产了 - 吨特级初榨橄榄油。 （照片：阿姆的橄榄油）

“我们很荣幸能够获得这一认可，尤其是在 2023 年面临困难的情况下，”共同所有者 Mark Colin 说道。

科林还列举了阻碍 2023/24 年收成的众多挑战，包括极端天气、劳动力短缺以及气候变化的影响。 橄榄果蝇.

在2023年公司竞赛中首次亮相 NYIOOC, 阿姆的橄榄油 荣获两项金奖 用于一对有机培养基 Memecik 单品种。

致力于生产高品质橄榄油是荣获金奖的原动力 加里萨尔 因其同名的 Arbequina 单品种葡萄酒，延续了去年世界大赛的成功。

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“我们很自豪我们的 Arbequina 橄榄油在 2024 年荣获金奖 NYIOOC”，该公司执行经理达武特·艾瓦兹 (Davut Ayvaz) 说道。 “这一成功证明，我们多年来孜孜以求的质量标准再次得到了认可。”

“这是一个艰难的赛季，”艾瓦兹补充道。 “对于我们来说，无论季节条件多么不利，再次看到我们的努力和奉献是多么有价值，这一点非常重要。我们有信心赢得更多奖项。”

该国绝大多数获奖生产商来自安纳托利亚西部的爱琴海沿岸，该国大部分橄榄油都产自那里，其中包括马尼萨省。

“我很高兴也很荣幸能够在这次颁奖典礼上获奖 NYIOOC 今年，这是连续第二次”，背后的女企业家 Zeynep Belger 说道。 宰托，加入 2024 年获奖者精英名单后 NYIOOC.

尽管春末的雨水损坏了正在开花的橄榄树，但 Zayto 在 2024 年的橄榄树品质上仍取得了屡获殊荣的成绩 NYIOOC。 （照片：扎伊托）

Zayto 凭借其强大的单一品种 Zayto Saittai 荣获金奖。该生产商从该国主要橄榄油产区之一马尼萨的 Gemlik 品种（也称为 Trilye）采购橄榄。

他们的树木靠近土耳其西北部雄伟的达达尼尔海峡， 真正的橄榄 克服干旱赢得了有史以来第一个世界大赛的荣誉 银奖 埃德雷米特 (Edremit) 橄榄的私人珍藏品牌。

该生产商还必须在十年前肆虐其土地的野火中幸存下来，培育和再生被烧毁的橄榄树，以生产高品质的橄榄油。

“获胜对我们所有人来说都是一种难以形容的喜悦。”合伙人 Nicole Babaoglu 说道。 “这是对大家在这充满挑战的一年里辛勤付出的最好回报。干旱给本次收成带来了重大挑战，但通过共同努力，我们仍然能够充分利用这一情况。”

“获得银奖激发了在 2025 年夺得金奖的决心。”她补充道。