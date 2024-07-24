新工艺提高了橄榄叶提取物的可持续性和酚类成分

巴塞罗那大学的研究人员发现了一种新的环保提取方法 多酚 来自橄榄叶。

在一个 根据一项研究， 科学家最近在《食品化学》上发表的论文详细介绍了一种使用天然深共晶溶剂（NaDES）的新型提取方法。

我们研究团队的目标是通过将橄榄废料融入循环经济来促进橄榄油行业的可持续发展。 - Sónia Sentellas，巴塞罗那大学化学工程师

提取方法至关重要，因为它影响在实验室外大规模加工橄榄叶的成本和可行性。

此外，它还会影响提取物质的成分及其潜在应用。

研究人员利用天然成分制成了 NaDES，将类似甘油的液体物质与氯化胆碱（一种用于动物饲料的固体盐）结合在一起。

““当你将这两种物质结合在一起时，就会形成一种新的溶剂，”该大学化学工程与分析化学系研究员、该研究的共同作者索尼娅·森特拉斯 (Sónia Sentellas) 说。

“它是一种天然物质，对人体健康没有毒性影响，”她告诉 Olive Oil Times.

生产提取物的第一步是将叶子碾碎成细粉。

“接下来，我们将按特定比例的粉末与溶剂在 80 ºC 的温度下混合两个小时，然后等待提取物的产生，”Sentellas 说道。

“整个过程与泡茶类似，”她补充道。 ““茶叶浸泡在热水中，热水起到溶剂的作用。一会儿之后，就会得到含有茶叶成分的彩色水，然后就可以将茶叶从液体中分离出来。”

研究人员发现，使用 NaDES 可提高提取效率，同时遵守环保做法。

研究发现橄榄叶提取物中含有多种多酚，包括 羟基酪醇、木犀草素和 橄榄苦苷.

这些化合物也存在于 特级初榨橄榄油，因其抗氧化特性和保护心血管和大脑健康的能力而闻名。

虽然研究人员仍在探索潜在的应用，但这种提取过程可能有利于橄榄油生产、食品包装和化妆品。

此外，大规模生产橄榄叶提取物可能会对橄榄叶的处理产生重大影响。

使用天然、环保、无毒的溶剂拓宽了所得物质的应用范围。

“一些研究旨在了解如何将这些提取物添加到橄榄油中以 增强其健康形象 和味道，”Sentellas 说道。

除了橄榄油之外，研究人员还在研究如何将提取物用于其他应用，包括延长包装食品的保质期和作为抗菌剂。

“我们巴塞罗那的研究团队也在致力于电影的开发，”森特拉斯说道。 “它们以可生物降解的材料为基础，并富含多酚提取物，这为使用这些薄膜延长食品保质期和防止细菌生长提供了机会。”

研究团队致力于研究如何最大程度地纯化提取物，以拓宽提取物的应用范围。此外，他们还致力于回收提取过程中使用的溶剂。

“回收溶剂不仅经济高效、环保，而且还使得整个流程对行业更有吸引力，”Sentellas说。

西班牙是世界上最大的橄榄油生产国。橄榄树的采收和随后的修剪过程中会产生大量生物质，包括橄榄叶。据估计，西班牙高密度和超高密度农场每年每公顷可产出 30 吨橄榄树修剪生物质。

““我们的研究团队的目标是通过将橄榄废弃物融入循环经济来促进橄榄油行业的可持续发展，”森特拉斯说。 “在这项研究中，我们的目标是回收化合物，以创造具有健康益处的丰富提取物，从而增加该残留物的价值。”

“这符合循环经济的原则，即最大限度地减少浪费并有效地再利用资源，”她补充道。 “将提取过程扩大到工业水平可能会改变橄榄油行业处理废物的方式。”

该过程目前正在实验室中进行测试。 “下一步是准备一个中试工厂，看看我们的实验室工作如何扩大到工业水平，”Sentellas 总结道。