橄榄磨房废水管理的新解决方案

基本上，研磨时会从橄榄中产生两点：橄榄油和水。 我们知道该怎么办。 另一方面，管理水是一项微妙而昂贵的挑战。



废水管理仍然是一个关键且尚未解决的问题，尤其是在生产量大的地区。

然而，这些副产物还包含以其抗炎和抗微生物特性而闻名的酚类化合物。

因此，已经研究了几种从橄榄厂废水中回收生物活性化学物质的方法，以便将其用于制药，营养和化妆品应用。

我们已经写了一个 橄榄油副产物的研究 由佩鲁贾大学的Maurizio Servili教授协调。

朱塞佩·迪莱切（照片： NYIOOC)

现在，另一个意大利人 研究橄榄磨坊废水的可能处理方法和应用 （OMW）由博洛尼亚大学的Giuseppe Di Lecce博士和其他研究人员（Alfredo Cassano，Alessandra Bendini，Carmela Conidi，Lidietta Giorno和Tullia Gallina Toschi）进行。

研究人员指出，OMW的组成表现出很大的可变性，具体取决于几个参数，例如品种，收获时间和采油技术。

OMW是一种深色液体流出物，其特征在于高浓度的有机化合物，包括有机酸，糖，单宁，果胶和酚类物质，这些物质使其具有植物毒性并抑制细菌活性。

在污染方面，一立方米的有机污染物相当于100至200立方米的生活污水。 其在水库中的不受控制的处置导致整个生态系统的严重问题。

在Di Lecce的研究中，对橄榄磨厂废水进行了处理，以评估由集成的膜系统在两个不同的体积浓度因子下产生的渗透物和截留物馏分的特性。

研究人员评估了两个基于膜的过滤步骤（微滤和纳滤）对化学需氧量，干物质，感官质量，酚类化合物以及渗透物和保留样品的抗氧化活性的影响。

微滤和纳滤的双重处理产生了清洁的液体产品，可以将其作为处理水进行回收，而低分子量的截留物馏分则表现出很高的酚类化合物浓度。 取决于纯度的程度和特定的感官特性，它们可能被指定用于具有抗氧化活性的分子的回收，或者可以用于不同领域，例如化肥生产，动物营养以及食品和制药行业。

事实证明，该综合方法是生产对多个行业分支有价值的酚提取物的有效方法，该研究结果表明存在一种有效的方法。 “可持续假设 “可以包括在当前的石油开采过程中的常规工业实践中，以净化水并回收具有高附加值的酚类化合物。”

这项研究是在卡拉布里亚橄榄油生产者协会与卡拉布里亚地区合作下，在卡拉布里亚橄榄油生产商协会的组织下，在乔亚陶罗地区农业发展局的实验站举行的卡拉布里亚技术创新会议上发表的。博洛尼亚大学和仁德卡拉布里亚大学膜技术研究所。