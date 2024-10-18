在经历两次历史性连续歉收之后，西班牙的橄榄油产量预计将大幅反弹，为整个供应链带来缓解。

据首席执行官胡安·维拉尔称， 维尔康咨询公司预计，西班牙1.4/1.45作物年度的小麦产量将在2024万吨至25万吨之间，较之前预测的1.65万吨有所下调。

Filippo Berio North America 首席执行官 Dusan Kaljevic 估计，西班牙的产量约为 1.5万吨.

今年的收成无疑会比去年高得多，但现在还无法判断会好多少。距离产季结束还有好几个月的时间。 - Andrea López Vericat，Sucersores de Hermanos López 首席执行官

“冬季是最理想的。”他说道。 ““天气不太冷也不太热，这对橄榄油的孵化来说是最好的。树上有很多小果实开花。最重要的是，一月和二月的降雨量非常理想。”

结果，西班牙的水资源储量大幅反弹，这对该国众多非灌溉果园尤其有帮助。

在 1.41/2021 年度之前的五次收获中，安达卢西亚每年平均生产 22 万吨，但连续几年的干旱和春季高温导致安达卢西亚大量水果损失，西班牙产量因此暴跌至 665,800吨 2022/23 年度和 852,600吨 次年。

安达卢西亚预计今年的橄榄油产量将达到约 1.1 万吨，其中自治区最大的两个橄榄油生产省份哈恩和科尔多瓦的产量将大幅反弹。

哈恩的产量预计将达到 445,000 吨，比去年增加 116%。科尔多瓦的产量也预计将达到 271,000 吨，比 79/203 年度增加 24%。

塞维利亚和格拉纳达的产量也大幅增加，分别产出 125,000 万吨和 103,300 万吨。自治区内的其他四个省份将产出 76,700 万吨。

然而，维拉尔表示，夏末秋初缺少降雨，再加上一些极端天气事件，降低了之前更为乐观的产量前景。

““冰雹问题很严重，”他说道。 “然后，前几个月的一系列热浪也带来了问题。西班牙的天气对收成趋势的演变不利。”

尽管冬季和春季降雨量较大，但维拉尔指出，安达卢西亚的秋季比往常更加干燥和炎热。 “这将创造不太适合开展良好竞选活动的条件，”他说道。

尽管如此，总部位于哈恩的 绿金橄榄油公司表示春雨和冬雨带来了巨大的变化。

他的公司本月初就开始收获早熟品牌的橄榄，并将在今年晚些时候其余橄榄成熟后完成收获。

“由于各种原因，收成明显更好，”希门尼斯说。 “经过两年没有结果或很少结果之后，橄榄园得到了很好的休息；降雨增多，极端天气减少，在橄榄园的关键时刻（开花、结果和结核），天气都一切如常。”

安德烈亚·洛佩斯·维里卡特（Andrea López Vericat）是 洛佩斯兄弟的手术 科尔多瓦省的一位居民表示，她预计 “今年，该家族企业经历了“平均收成” “去年的收成是“20年来最差的”。

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““今年的收成无疑会比去年高得多，但现在判断会好多少还为时过早，”她说道。 “距离产油季结束还有好几个月的时间，而且总是有一些变量会影响石油产量：天气、害虫和工业绩效。”

根据天气情况，Sucersores de Hermanos López 预计将在月底开始收获。

虽然产量仍低于上个十年末的历史最高水平，但维拉尔表示，这将带来显著的缓解 整个供应链.

“即将到来的活动对于供应链中的所有运营商来说都将非常有利，”他说。 “农民相对高兴。榨油厂也相对高兴。瓶装厂将有更大的供应量。消费者将有 更优惠的价格而大型零售商将会因为更多的石油供应而赚钱。”

根据西班牙农业、渔业和食品部的数据，西班牙已于 2023 月 24 日结束 30/- 作物年度th 橄榄油库存量为186,303吨。

农民联盟阿萨贾·哈恩 (Asaja Jaén) 表示，这个数量将满足需求，直到 11 月底和 12 月底当前收获的第一批橄榄油流入储油罐。

维拉尔则表示，他预计原产地价格波动将反映天气情况。自 1 月份创下历史新高以来，特级初榨橄榄油、初榨橄榄油和 Lampante 橄榄油的价格已大幅下跌。

3 月份的降幅最大，因为持续的降雨和适宜的气温使橄榄油开花结果条件极佳。春季，橄榄油销量居高不下，库存下降，价格稳步攀升。

哈恩的产量预计将达到 445,000 吨，与 116/2023 作物年度相比增长 24％。 （照片：Sucersores de Hermanos López）

1.65 月中旬首次估计库存为 2023 万吨，导致价格跌至 - 年 - 月以来的最低水平。

事实上，由于天气干燥以及哈恩和加泰罗尼亚发生极端事件，价格再次上涨，随后在十月初西班牙和葡萄牙开始早熟作物收获后价格出现下跌。

“葡萄牙的收获季要到 180,100 月中旬才开始，预计产量为 - 吨，”他说道。 “西班牙的收获要到 15 月 - 日才开始th因此整个十月，我们都必须使用西班牙的橄榄油库存直到十一月。根据气候情况，在收获开始前价格可能会略有上涨。”

据 InfaOliva 称，特级初榨 橄榄油价格 目前价格为每公斤 6.733 欧元，比 25 月份的最高价低 -%。初榨橄榄油和 lampante 橄榄油的价格也同样下跌。

洛佩兹和希门尼斯期待原产地价格恢复到更正常的水平。两位生产商都表示，他们注意到一些客户停止购买 特级初榨橄榄油 价格飙升至历史最高水平。

“我们应该能够利用这一时机来开发这些新项目并扩大我们的市场和客户渗透率，”希门尼斯说。

“如果价格趋于平稳，那么对于那些已经停止购买特级初榨橄榄油的人来说，重新开始消费橄榄油将是一件很重要的事情，总的来说，橄榄油将成为购物篮中必不可少的产品。”洛佩兹总结道。