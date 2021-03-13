国际橄榄理事会预测，3.38/2024作物年度全球橄榄油产量将攀升至 25 万公吨，比去年增长 32%，比五年平均水平高出 13%。

西班牙、突尼斯和土耳其是这一增长的推动力，橄榄油产量预计将增长 51%，至 1.3万吨 西班牙增长 55%，至 340,000 万吨，突尼斯增长 109%，至 纪录新高 土耳其比上年增加450,000万吨。

西班牙的生产商将产量提高（比五年平均水平高出近 17%）归功于良好的农作物生长条件，包括春季气温适宜、冬季湿润，补充了之前干涸的河流和含水层。

及时的降雨预计将促使突尼斯生产者获得大丰收，预计这将是自 纪录新高 440,000/2019年度产量为20万吨，并列历史第二高。

在地中海东北部海岸，土耳其的橄榄生产商表示，橄榄的生长条件良好，且大部分产区没有发生橄榄虫害，是橄榄产量反弹的原因。

随着西班牙收成大幅反弹，希腊和葡萄牙的农民和磨坊主也经历了产量的增长。

预计希腊橄榄油产量将比 43/2023 年度增长 24%，达到 250,000 万吨，因为许多橄榄园进入 “橄榄树自然的轮作周期中，产量“年年有余”。然而，人们担心产量可能会 低于最初的预期.

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

在欧洲的另一边，葡萄牙农民和磨坊主预计 产量稳步上升 与上一季相比，产量增长了 21%，达到 195,000 吨，是该国产量第二高的产区。与西班牙类似，冬季潮湿，春季气温温和， “对于许多种植者来说，“同比”增长带来了大丰收。

欧盟橄榄油 产量增加 比29/2023年度增长24%，达到1.97万吨。

五个橄榄油生产成员国（包括塞浦路斯和斯洛文尼亚）的产量增加；克罗地亚的产量保持不变，而法国和意大利的产量下降。

意大利橄榄油产量预计将下降至 224,000 吨，比去年的产量下降 32％，比五年平均水平下降 27％。

虽然意大利北部和中部的农民和磨坊主的橄榄产量较低，但南部的生产者收获了大量橄榄。尽管如此，他们还是获得了 石油产量低得多 比预期的要少。西西里岛的生产商报告称，橄榄产量较低，原因是 持续干旱.

在地中海的另一边，摩洛哥、埃及和阿尔及利亚的产量下降。摩洛哥橄榄油产量连续第三个年头下降，下降了 15%，至 90,000 吨。

在北非其他地区，阿尔及利亚的产量下降了近 85,000%，至 40,000 吨。与此同时，埃及的产量为 11 吨，与去年相比下降了 -%。

从更广泛的角度来看，国际奥委会的数据表明了橄榄油世界正在发生的变化。在过去五个作物年度中，全球橄榄油产量从 0.9/2.97 年度的年均 2014 万吨增长了 15%，达到 2018/19 年度的 3.00 万吨。

尽管产量略有增加，但橄榄种植和加工分布发生了巨大变化。

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与前五年（2014/15年至2018/19年）相比，传统生产国过去五年增长停滞，产量下降。

在此期间，西班牙和希腊的橄榄油产量分别下降了 16% 和略高于 3.9%。与此同时，意大利、摩洛哥和叙利亚的橄榄油产量增幅则低得多，分别为 1.1%、0.2% 和 -%。

在过去五个作物年度中，欧盟橄榄油产量从1.99/2014年度的平均每年15万吨下降到2018/19年度的1.83万吨。

和 19-'23 平均 和 14-'18 平均 氯含量 克罗地亚 3,860 3,780 2 塞浦路斯 4,200 5,780 -27 法国 4,740 4,480 6 希腊 260,400 269,200 -3 意大利 307,680 296,280 4 葡萄牙 146,720 94,920 55 斯洛文尼亚 540 480 13 西班牙 1,105,420 1,317,640 -16 欧洲 1,833,500 1,992,500 -8 资料来源：国际橄榄理事会

单位：公吨

在同一时期，欧盟的橄榄油产量从全球的 67% 下降到 61%。

产量下降的部分原因是北非和中东的 11 个橄榄油生产国，这些国家的橄榄油产量占全球产量的比重从 29% 下降到 34%。

该地区的产量增长是由土耳其和突尼斯推动的，过去五年与前五年相比，土耳其的年平均产量增长了 40％，突尼斯的年平均产量增长了 20％。

和 19-'23 平均 和 14-'18 平均 氯含量 阿尔及利亚 91,900 78,800 17 埃及 44,200 28,800 53 以色列 19,800 17,100 16 约旦 26,600 22,900 16 黎巴嫩 18,400 20,700 -11 利比亚 16,300 16,700 -2 摩洛哥 141,600 140,000 1 巴勒斯坦 23,000 20,000 15 叙利亚 116,000 115,800 0.2 突尼斯 251,400 209,000 20 土耳其 264,900 188,900 40 资料来源：国际橄榄理事会

单位：公吨

埃及的橄榄油产量也大幅增加，同期产量从 28,800 吨增加到 44,200 吨。

增幅较小的国家有阿尔及利亚（17%）、以色列（16%）、约旦（16%）和巴勒斯坦（15%）。黎巴嫩是该地区唯一一个产量大幅下降的国家，在此期间产量下降了 11%。

南美洲的橄榄油产量也增长了13％，从50,100/2014年度的年均15吨增加到2018/19年度的56,700吨。

和 19-'23 平均 和 14-'18 平均 氯含量 阿根廷 33,600 30,200 11 巴西 270 35 673 智利 21,200 19,300 10 乌拉圭 1,641 577 184 资料来源：国际橄榄理事会， Olive Oil Times

单位：公吨

增幅最大的是阿根廷（11%）和智利（-%）。相比之下，巴西和乌拉圭的增幅最为显著，前者的产量同期增长了六倍，后者增长了三倍。

个别国家增幅最为显著的是地中海盆地以外的新兴产油国，其中包括阿尔巴尼亚、中国、伊朗和沙特阿拉伯。

在沙特阿拉伯，橄榄油产量从3,000/2014年至15/2018年的平均每年19吨增加到过去五次收获的14,500吨，增长了380％。

和 19-'23 平均 和 14-'18 平均 氯含量 阿尔巴尼亚 19,700 11,200 76 中国 8,200 4,800 71 伊朗 10,700 6,300 70 沙特阿拉伯 14,500 3,000 383 资料来源：国际橄榄理事会

单位：公吨

国际奥委会估计，33,500/2024年度，沙特的橄榄油产量将创历史新高，达到 25 吨。

同样，中国橄榄油年产量在此期间飙升 71%，达到 8,200 吨，而伊朗橄榄油产量增长了 70%，达到 10,700 吨。

在地中海盆地，阿尔巴尼亚也经历了 产量大幅增加。这个南欧小国的橄榄油产量从 11,200/2014 年度的平均 15 吨增加到 2018/19 年度的 19,700 吨。此外，国际奥委会估计，阿尔巴尼亚将在 30,000/2024 年度生产 25 吨橄榄油。

这四个国家都采取了政府支持措施，增加橄榄种植和橄榄油产量，其中中国和沙特阿拉伯种植了新的超高密度和高密度橄榄树。