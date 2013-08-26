橄榄油礼盒获得Dieline点头

旧金山的Moscone中心主办了由同名网站和包装和原型咨询公司Inwork举办的Dieline包装设计会议， ““如何设计现场”活动。

Dieline包装设计奖是一年一度的全球品牌包装竞赛。 对于2013年的比赛，该比赛收到了来自全球1,100个国家/地区的61多个参赛作品。 比赛由Debbie Millman主持，她和她在Sterling Brands的团队一起还评判了 纽约国际橄榄油竞赛设计奖.

Dieline比赛分为-个类别，其中许多类别专门针对食品。 评审标准基于创造力，适销性和创新的质量。 除标准奖项外，得分最高的项目还获得了 “最佳展示奖”，并可以在会议上进行案例研究。 The Dieline的创始人安德鲁·吉布斯（Andrew Gibbs）也亲自挑选了 “编辑选择奖”，今年又设立了新的可持续包装奖。

我们推荐使用 “乳，香料，油，酱和调味品”类别中包含三个 特级初榨橄榄油。 来自希腊的“我的橄榄树”获得了第三名，而《一对情侣》（再次是希腊）和意大利麦当娜·戴尔奥利沃特别版2013装获得了优异奖。

麦当娜·戴尔奥利沃（Madonna Dell'Olivo）是由地质学家安东尼诺·门内拉（Antonino Mennella）领导的屡获殊荣的石油农场，他特别致力于在油厂的工作，以增强和重视不同橄榄品种的特征。

麦当娜·德奥利沃（Madonna dell'Olivo）位于意大利南部的坎帕尼亚（Campania）地区，靠近美丽的奇伦托（Cilento）地区正中的一个古老的圣所，该地区因其宜人的海边以及其悠久的历史和肥沃的土地而倍受赞赏。 圣所的名称来自16年代一些年轻的牧羊人在橄榄树上神奇地看到的麦当娜th 世纪。

门内拉从家族的古宅周围保存下来的200棵橄榄树中幸免于难，他从腐烂的橄榄中提取了特级初榨橄榄油，例如RaRo – Ravece和Rotondella本地品种的奇妙而复杂的50/50混合，其迷人之处鲜切草，番茄皮和香草的香气。 也有单品种的Itrans，由Itrana橄榄制成，带有精致的花香，使其丰富的风味更加高雅，还有Carpellese，由这种鲜为人知却极好的本地品种制成。

Mennella今年决定包装数量有限的1.5升瓶装-带有特殊标签和雅致包装盒的250升瓶装–一种经常用于高级香槟的经典蝴蝶，他也将其以较小的形式用于-毫升瓶装-用作礼物或特殊场合。

2013年仅约100 “特殊包装”，主要根据要求在瓶中装满Carpellese或其他Madonna dell'Olivo的油。 他们中的许多人被送到了美国，这是这家意大利小公司的主要市场之一。 对于2014年，他计划做的特别礼包数量几乎与企业相比，都是为了声望而制作的。

在过去三年中重新设计了品牌的徽标和标签之后，这家跨学科设计工作室 南京大学 总部位于Cilento的Eboli，描述了这种创新的包装解决方案： “它通过独特的1.5升大酒瓶选择，质地和蚀刻的说明性细节，充分利用了香槟带来的传承，高品质和庆祝精神，以及工匠的经验和激情。”

理查德·拜尔德（Richard Baird）是英国自由职业设计师，专门研究徽标，品牌和包装，并担任The DieLine的编辑，他还写道： “包装解决方案存在一种几乎简化的方法，该方法倾向于将图像和结构选择作为视觉隐喻，而不是关注直接和常规提示。 充分利用已建立的观点，与其他行业进行交叉授粉，以实现沟通的简洁性和视觉宁静感，使人感觉复杂而不是抽象。 一种解决方案，可以通过已经建立的品牌关系来寻找可能在特殊场合具有特色的客户来吸引可能的客户。”



新泽西大学创意总监马里奥·卡瓦拉罗

新泽西大学设计解决方案的外观包括 “一个带有两个间隔良好的大写San-serif砝码的盒子，端子上有不寻常的切口，笔触宽度可变，并且有大量未打印的空间”，以达到简约的效果。 银箔箔饰面只会增强Premium的包装效果和包装内容。 相反，瓶子的设计和图形似乎与传承，经验和工艺价值更相关。

根据Baird的说法， “描绘了持久的宗教历史和古老的橄榄油生产实践之间的类比。“由于一个女人的风格化的图像-代表农场附近圣所的麦当娜-似乎被刻在单色纸上的单色照片上传单/标签。 在内部，它包含有关农场的信息，有关所选油品和说明元素的手写详细信息，这些信息加强了设计的交流元素。 麦当娜似乎被保持标签关闭的橡皮筋蒙住了眼睛，这也使人想起了吉祥如意的女神福图纳。

新泽西大学创意总监马里奥·卡瓦拉罗说： “对于我们对设计质量研究的认可，我们感到非常高兴。 而且，我们更加高兴，因为这意味着我们成功地为Antonino Mennella提供了极佳的特级初榨橄榄油，该橄榄油已在全球范围内获得了该品牌承诺的正确保证。 但最重要的是，我们感到自豪的是，在意大利南部成立的两家企业（工作室和客户）都在旧金山这样重要的环境中得到了评价和赞赏，此外还有一些国际知名的工作室和品牌。”